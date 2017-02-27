prodigy написав:политика, которую проводит нынешнее руководство страны, непротивления злу-ведет в итоге к поражению и сдачи национальных интересов
Но "крепкую основу" этого сформировало предыдущее руководство страны, надо отдать должное. И каких-то террористов-сепаратистов выдумали, вместо армии рф. И "незамечали" обстрелы с территории рф. И какое-то выдумали АТО-ССО вместо войны. Пытались протолкнуть "эффективный контроль" вместо оккупации ("ватники" не дали). Куча "односторонних режимов прекращения огня". За "котлы" и взорванные склады - и говорить нечего. Про "Крым без единого выстрела" - тоже.
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526 млрд грн налички делим на 26 млдр ЗВР получаем курс 20,23 грн за 1 никомуненужный путём несложных математических действий и элементарной логики можно прийти к выводу: пока ЗВР не снизится до 17,5 млрд $ ИЛИ наличка не вырастет до 780 млрд грн (первое и второе пока не скоро будет), то курс до 30 взлетит. При одновременном выполнении вышеуказанных 2-х условий, курс 30 возможен при при других значениях ЗВР и М0. Например курс 30 вполне может быть при снижении ЗВР до 20 млрд. дол. и росте М0 до 600 млрд. грн. Поэтому я заявляю, что долговременно курс па30 исключён в Украине. Подверждением этому заявлению - предыдущие курсовые измения в Украине за последние 30 лет. Поэтому лично я жду снижения курса никомуненужного в Украине до значений 26,40 - 27,00. Он того не стоит даже па28,30 , как сейчас. Долгой такая "песня" не будет.