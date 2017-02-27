Додано: Суб 28 лис, 2020 16:27

prodigy написав: по валюте: на текущих счетах у физиков 119 млд в валюте(это больше 4млн долл), во всех банках не будет и половины наличных долларов (это без учета 10 млрд валюты на текущих у юриков)



после НГ нарид протрезвеет и снова будет мышиная беготня в попытках забрать своё кровное (банк спросить источник происхождения валюты и подтверждающие документы)



«Свято наближається»(С) по валюте: на текущих счетах у физиков 119 млд в валюте(это больше 4млн долл), во всех банках не будет и половины наличных долларов (это без учета 10 млрд валюты на текущих у юриков)после НГ нарид протрезвеет и снова будет мышиная беготня в попытках забрать своё кровное (банк спросить источник происхождения валюты и подтверждающие документы)«Свято наближається»(С)

Там пеня 3% от невозвращенной суммы вклада, хоть и в гривне, но за каждый день просрочки, что видно из дела против Проминвестбанка:Кроме того, из недавнего дела против Укрэксимбанка видно, что уже можно и моральный ущерб требовать независимо от того, был ли причинен ущерб жизни и здоровью вкладчика, только его нужно доказать:При этом, именно банк должен доказывать правомерность финмониторинга, что видно из дела против Приватбанка:Кроме того, вкладчик освобожден от уплаты судебного сбора по своим искам к банку во всех инстанциях:Наконец, Дан Бялик сделал "разбор полетов" в делах вкладчиков против банков, поэтому они должны быть "всегда готовы":