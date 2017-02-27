prodigy написав:политика, которую проводит нынешнее руководство страны, непротивления злу-ведет в итоге к поражению и сдачи национальных интересов
Но "крепкую основу" этого сформировало предыдущее руководство страны, надо отдать должное. И каких-то террористов-сепаратистов выдумали, вместо армии рф. И "незамечали" обстрелы с территории рф. И какое-то выдумали АТО-ССО вместо войны. Пытались протолкнуть "эффективный контроль" вместо оккупации ("ватники" не дали). Куча "односторонних режимов прекращения огня". За "котлы" и взорванные склады - и говорить нечего. Про "Крым без единого выстрела" - тоже.
Можно быть ещё более "пацифичным"?
Враньё в каждом слове. Ты лично сам не замечал обстрелов с территории РФ
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Yuri_61 написав:526 млрд грн налички делим на 26 млдр ЗВР получаем курс 20,23 грн за 1 никомуненужный путём несложных математических действий и элементарной логики можно прийти к выводу: пока ЗВР не снизится до 17,5 млрд $ ИЛИ наличка не вырастет до 780 млрд грн (первое и второе пока не скоро будет), то курс до 30 взлетит. При одновременном выполнении вышеуказанных 2-х условий, курс 30 возможен при при других значениях ЗВР и М0. Например курс 30 вполне может быть при снижении ЗВР до 20 млрд. дол. и росте М0 до 600 млрд. грн. Поэтому я заявляю, что долговременно курс па30 исключён в Украине. Подверждением этому заявлению - предыдущие курсовые измения в Украине за последние 30 лет. Поэтому лично я жду снижения курса никомуненужного в Украине до значений 26,40 - 27,00. Он того не стоит даже па28,30 , как сейчас. Долгой такая "песня" не будет.
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Это только в случае, если гривне-депо-люди не захотят поменять все на доллар. Если захотят , то М2=1752 млрд.грн. 1752/26= 67.38 грн/долл.
Кроме того, из недавнего дела против Укрэксимбанка видно, что уже можно и моральный ущерб требовать независимо от того, был ли причинен ущерб жизни и здоровью вкладчика, только его нужно доказать: https://reyestr.court.gov.ua/Review/91644731
pesikot написав:Враньё в каждом слове. Ты лично сам не замечал обстрелов с территории РФ
Признавайся, наверно связан с Марией Рейко?
Пускай временная власть Турчинова не имела мандата народа, но у Порошенко была вся полнота власти в 2014 объявить мораторий на выплату всех внешних долгов, пока не будут выполнены странами-гарантами условия Будапештского меморандума. Я еще хорошо помню, как Яценюк платил РФ проценты по займу Януковича, уже когда Крым был отжат.
Не наложили арест на весь российский бизнес и капитал. Вообще можно было его отжать.
Куча мародеров разбазарила рефинанс и ЗВР от НБУ и сбежала со страны.
Интересно, а кто-то считает сколько валюты уехало в прошлом году вместе с 754 тыс. украинцев на ПМЖ в ЕС. Если каждый продал тут хатынки и прихватил с собой по крайней мере 10000 у.е., то похоже что все , что привезли заробитчане уехало, обратно на ПМЖ в ЕС.
andrein написав:Интересно, а кто-то считает сколько валюты уехало в прошлом году вместе с 754 тыс. украинцев на ПМЖ в ЕС. Если каждый продал тут хатынки и прихватил с собой по крайней мере 10000 у.е., то похоже что все , что привезли заробитчане уехало, обратно на ПМЖ в ЕС.
А звідки фантастична цифра в 754 000 виїхавших на ПМЖ ? Навіть за весь час незалежності ..30 років - і то не факт що стільки офіційно покинуло країну.
Вкладчик1234 написав:Но "крепкую основу" этого сформировало предыдущее руководство страны, надо отдать должное. И каких-то террористов-сепаратистов выдумали, вместо армии рф. И "незамечали" обстрелы с территории рф. И какое-то выдумали АТО-ССО вместо войны. Пытались протолкнуть "эффективный контроль" вместо оккупации ("ватники" не дали). Куча "односторонних режимов прекращения огня". За "котлы" и взорванные склады - и говорить нечего. Про "Крым без единого выстрела" - тоже.
Можно быть ещё более "пацифичным"?
А тепер згадайте, хто вам про все це розповів. Тільки не кажіть, що з передка пишете... Де ви були, коли моє місто було в окупації?.. Може, це батальони під вашім командуванням його звільняли?.. Замєчалі абстрєли, вєлі вайну, асвабаждалі гарада?.. Вели в Криму збройний опір окупантам?..
andrein написав:Интересно, а кто-то считает сколько валюты уехало в прошлом году вместе с 754 тыс. украинцев на ПМЖ в ЕС. Если каждый продал тут хатынки и прихватил с собой по крайней мере 10000 у.е., то похоже что все , что привезли заробитчане уехало, обратно на ПМЖ в ЕС.
А звідки фантастична цифра в 754 000 виїхавших на ПМЖ ? Навіть за весь час незалежності ..30 років - і то не факт що стільки офіційно покинуло країну.
Його беруть для роботи. Коли переїжджать на ПМП і стають громадянами, відмовляються від громадянства України.
62 тисячі 951 українців оформили документи для виїзду за кордон на постійне місце проживання. У 2014 році на ПМЖ виїхали 8 тисяч 932 українців, у 2015-му – 11 тисяч 345, у 2016-му – 13 тисяч 621, у 2017-му – 9 тисяч 191, у 2018-му – 8 тисяч 551, у 2019-му – 11 тисяч 311. Також іноземцям оформили 32 тисячі 155 посвідок на постійне проживання і 76 тисяч 431 – на тимчасове проживання. https://www.slovoidilo.ua/2020/02/25/in ... pyat-rokiv
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.