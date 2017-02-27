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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6851685268536854>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 260
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
19%
49
28,50-29,00
36%
93
29,00-29,50
16%
41
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
7
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 16:05

  Вкладчик1234 написав:
  prodigy написав:политика, которую проводит нынешнее руководство страны, непротивления злу-ведет в итоге к поражению и сдачи национальных интересов

Но "крепкую основу" этого сформировало предыдущее руководство страны, надо отдать должное.
И каких-то террористов-сепаратистов выдумали, вместо армии рф. И "незамечали" обстрелы с территории рф. И какое-то выдумали АТО-ССО вместо войны. Пытались протолкнуть "эффективный контроль" вместо оккупации ("ватники" не дали). Куча "односторонних режимов прекращения огня". За "котлы" и взорванные склады - и говорить нечего. Про "Крым без единого выстрела" - тоже.

Можно быть ещё более "пацифичным"? :)

Враньё в каждом слове.
Ты лично сам не замечал обстрелов с территории РФ
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 16:25

  Yuri_61 написав:526 млрд грн налички делим на 26 млдр ЗВР получаем курс 20,23 грн за 1 никомуненужный
путём несложных математических действий и элементарной логики можно прийти к выводу: пока ЗВР не снизится до 17,5 млрд $ ИЛИ наличка не вырастет до 780 млрд грн (первое и второе пока не скоро будет), то курс до 30 взлетит.
При одновременном выполнении вышеуказанных 2-х условий, курс 30 возможен при при других значениях ЗВР и М0. Например курс 30 вполне может быть при
снижении ЗВР до 20 млрд. дол. и росте М0 до 600 млрд. грн.
Поэтому я заявляю, что долговременно курс па30 исключён в Украине.
Подверждением этому заявлению - предыдущие курсовые измения в Украине за последние 30 лет.
Поэтому лично я жду снижения курса никомуненужного в Украине до значений 26,40 - 27,00.
Он того не стоит даже па28,30 , как сейчас. Долгой такая "песня" не будет.

11


Это только в случае, если гривне-депо-люди не захотят поменять все на доллар. Если захотят , то М2=1752 млрд.грн.
1752/26= 67.38 грн/долл.
andrein
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 16:26

  Yuri_61 написав:526 млрд грн налички делим на 26 млдр ЗВР получаем курс 20,23 грн за 1 никомуненужный


И что за показатель получаем? Сорян, но это глупость, а не методика :)

Почитайте, что такое ARA EM - принципы оценки достаточности ЗВР, разработанные МВФ для развивающихся стран (Assessing Reserve Adequacy for Emerging Countries).

Там "нежножко" более сложная модель, учитывающая и внешний долг, и внешнюю торговлю, и денежные агрегаты, и трансграничные потоки капитала
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 16:27

  prodigy написав:по валюте: на текущих счетах у физиков 119 млд в валюте(это больше 4млн долл), во всех банках не будет и половины наличных долларов (это без учета 10 млрд валюты на текущих у юриков)

после НГ нарид протрезвеет и снова будет мышиная беготня в попытках забрать своё кровное (банк спросить источник происхождения валюты и подтверждающие документы)

«Свято наближається»(С)

Там пеня 3% от невозвращенной суммы вклада, хоть и в гривне, но за каждый день просрочки, что видно из дела против Проминвестбанка:
https://reyestr.court.gov.ua/Review/81574008

Кроме того, из недавнего дела против Укрэксимбанка видно, что уже можно и моральный ущерб требовать независимо от того, был ли причинен ущерб жизни и здоровью вкладчика, только его нужно доказать:
https://reyestr.court.gov.ua/Review/91644731

При этом, именно банк должен доказывать правомерность финмониторинга, что видно из дела против Приватбанка:
https://reyestr.court.gov.ua/Review/84120645

Кроме того, вкладчик освобожден от уплаты судебного сбора по своим искам к банку во всех инстанциях:
https://reyestr.court.gov.ua/Review/73054749

Наконец, Дан Бялик сделал "разбор полетов" в делах вкладчиков против банков, поэтому они должны быть "всегда готовы":
https://jurliga.ligazakon.net/analitycs ... aya-palata
Востаннє редагувалось Igneus в Суб 28 лис, 2020 16:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 16:35

  pesikot написав:Враньё в каждом слове.
Ты лично сам не замечал обстрелов с территории РФ

Признавайся, наверно связан с Марией Рейко?

Пускай временная власть Турчинова не имела мандата народа, но у Порошенко была вся полнота власти в 2014 объявить мораторий на выплату всех внешних долгов, пока не будут выполнены странами-гарантами условия Будапештского меморандума. Я еще хорошо помню, как Яценюк платил РФ проценты по займу Януковича, уже когда Крым был отжат.

Не наложили арест на весь российский бизнес и капитал. Вообще можно было его отжать.

Куча мародеров разбазарила рефинанс и ЗВР от НБУ и сбежала со страны.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 16:42

Интересно, а кто-то считает сколько валюты уехало в прошлом году вместе с 754 тыс. украинцев на ПМЖ в ЕС. Если каждый продал тут хатынки и прихватил с собой по крайней мере 10000 у.е., то похоже что все , что привезли заробитчане уехало, обратно на ПМЖ в ЕС. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 17:43

  andrein написав:Интересно, а кто-то считает сколько валюты уехало в прошлом году вместе с 754 тыс. украинцев на ПМЖ в ЕС. Если каждый продал тут хатынки и прихватил с собой по крайней мере 10000 у.е., то похоже что все , что привезли заробитчане уехало, обратно на ПМЖ в ЕС. :)
А звідки фантастична цифра в 754 000 виїхавших на ПМЖ ?
Навіть за весь час незалежності ..30 років - і то не факт що стільки офіційно покинуло країну.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 17:46

  Вкладчик1234 написав:Но "крепкую основу" этого сформировало предыдущее руководство страны, надо отдать должное.
И каких-то террористов-сепаратистов выдумали, вместо армии рф. И "незамечали" обстрелы с территории рф. И какое-то выдумали АТО-ССО вместо войны. Пытались протолкнуть "эффективный контроль" вместо оккупации ("ватники" не дали). Куча "односторонних режимов прекращения огня". За "котлы" и взорванные склады - и говорить нечего. Про "Крым без единого выстрела" - тоже.

Можно быть ещё более "пацифичным"? :)


А тепер згадайте, хто вам про все це розповів.
Тільки не кажіть, що з передка пишете...
Де ви були, коли моє місто було в окупації?..
Може, це батальони під вашім командуванням його звільняли?..
Замєчалі абстрєли, вєлі вайну, асвабаждалі гарада?..
Вели в Криму збройний опір окупантам?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 17:53

  budivelnik написав:
  andrein написав:Интересно, а кто-то считает сколько валюты уехало в прошлом году вместе с 754 тыс. украинцев на ПМЖ в ЕС. Если каждый продал тут хатынки и прихватил с собой по крайней мере 10000 у.е., то похоже что все , что привезли заробитчане уехало, обратно на ПМЖ в ЕС. :)
А звідки фантастична цифра в 754 000 виїхавших на ПМЖ ?
Навіть за весь час незалежності ..30 років - і то не факт що стільки офіційно покинуло країну.

Евростат сообщает.
Укрстат не замечает. :)
https://m.gordonua.com/news/society/ukr ... 29306.html

2018 год.
Украина заняла первое место по разрешениям на жительство в странах Евросоюза: в 2018 году их получили 527 тысяч наших сограждан (78% разрешений на проживание в Польше).
andrein
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 18:09

  andrein написав:Евростат сообщает.
Укрстат не замечает. :)
https://m.gordonua.com/news/society/ukr ... 29306.html

Його беруть для роботи. Коли переїжджать на ПМП і стають громадянами, відмовляються від громадянства України.

62 тисячі 951 українців оформили документи для виїзду за кордон на постійне місце проживання. У 2014 році на ПМЖ виїхали 8 тисяч 932 українців, у 2015-му – 11 тисяч 345, у 2016-му – 13 тисяч 621, у 2017-му – 9 тисяч 191, у 2018-му – 8 тисяч 551, у 2019-му – 11 тисяч 311. Також іноземцям оформили 32 тисячі 155 посвідок на постійне проживання і 76 тисяч 431 – на тимчасове проживання.
https://www.slovoidilo.ua/2020/02/25/in ... pyat-rokiv
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