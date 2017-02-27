Наскільки я люблю Долярчика, aле це вже талант, Ргоdigi:). А й може і заздрість, він охренено ж пише, талановита ж людина! І це не сарказм, тролить так всіх, що навіть мені не снилось. Долярчик, ти молодець! 5 років позаду це було як блювотина, а зараз-ти супєр! Я тобою, як учнем, вже погорджуюсь, хоча я ніколи не застосовував ж тролінг а тобі це вдалося-пишаюсь!
Востаннє редагувалось Trast в Суб 28 лис, 2020 18:38, всього редагувалось 4 разів.
andrein написав:Интересно, а кто-то считает сколько валюты уехало в прошлом году вместе с 754 тыс. украинцев на ПМЖ в ЕС. Если каждый продал тут хатынки и прихватил с собой по крайней мере 10000 у.е., то похоже что все , что привезли заробитчане уехало, обратно на ПМЖ в ЕС.
А навіщо? Я ж казав, це похибка, населення, вже 6 років на курс ну ніяк не впливає.
Как то по работе общался с представителями этой Гос службы финансового мониторинга, так вот по тому законодательству что они выполняют свою функцию, они сами не понимают как конкретно трактовать нормы, их забросали пустыми сообщениями об операциях, зачисление ценных бумаг на счет, снятие валюты, короче в тихом ужасе. Так и сидят просто получают зарплату, что хорошо потому что не маленькая. Со своим финмониторинговым законодательством они превратили в стукачей всех учасников финансового рынка, а функцию регулятора не выполняют, как и все гос учереждения сидящие на выдаче лицензий, не упоминаю в суе НБУ.