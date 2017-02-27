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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6851685268536854

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 260
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
19%
49
28,50-29,00
36%
93
29,00-29,50
16%
41
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
7
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 260
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 18:17

  prodigy написав:
  Долярчик написав:Вступайте в сообщество "#SaveФОП - Україна" в Viber: https://invite.viber.com/?g2=AQAmtT%2BC ... dgSKOubx7w


поздно пить боржоми,

ваш бизнес не дотянет до весны...

вы сделали всех разом?

пришло время собирать камни (кн.Эклизиаста, гл.3)


Наскільки я люблю Долярчика, aле це вже талант, Ргоdigi:).
А й може і заздрість, він охренено ж пише, талановита ж людина!
І це не сарказм, тролить так всіх, що навіть мені не снилось.
Долярчик, ти молодець!
5 років позаду це було як блювотина, а зараз-ти супєр!
Я тобою, як учнем, вже погорджуюсь, хоча я ніколи не застосовував ж тролінг а тобі це вдалося-пишаюсь!
Востаннє редагувалось Trast в Суб 28 лис, 2020 18:38, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 18:22

  andrein написав:Интересно, а кто-то считает сколько валюты уехало в прошлом году вместе с 754 тыс. украинцев на ПМЖ в ЕС. Если каждый продал тут хатынки и прихватил с собой по крайней мере 10000 у.е., то похоже что все , что привезли заробитчане уехало, обратно на ПМЖ в ЕС. :)

А навіщо? Я ж казав, це похибка, населення, вже 6 років на курс ну ніяк не впливає.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 18:37

  freeze написав:Сегодня День работника финансового мониторинга.

И это не шутка.
Зеленский с утра подумал, что малого праздников и радости у украинцев, и издал сегодня Указ о новом празднике )))

В порядке стёба в стиле 95-квартала - это оказался праздник финансового мониторинга :mrgreen: Именно то что нужно, и именно сейчас. :?

https://www.president.gov.ua/documents/5232020-35749


Как то по работе общался с представителями этой Гос службы финансового мониторинга, так вот по тому законодательству что они выполняют свою функцию, они сами не понимают как конкретно трактовать нормы, их забросали пустыми сообщениями об операциях, зачисление ценных бумаг на счет, снятие валюты, короче в тихом ужасе. Так и сидят просто получают зарплату, что хорошо потому что не маленькая. Со своим финмониторинговым законодательством они превратили в стукачей всех учасников финансового рынка, а функцию регулятора не выполняют, как и все гос учереждения сидящие на выдаче лицензий, не упоминаю в суе НБУ.
joik
 
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