Додано: Суб 28 лис, 2020 19:52

Рынки продолжили дисконтировать позитивные новости о разработке вакцины против коронавируса, официальное объявление победы Джо Байдена в президентских выборах в США и возможное назначение Джанет Йеллен на пост нового министра финансов страны. Оптимизм инвесторов сохранился, несмотря на вышедшие на неделе в целом слабые макроэкономические данные.

Индекс уверенности потребителей в США, рассчитываемый Conference Board, снизился с 101,4 до 96,1 в ноябре, вернувшись к уровню июля и оказавшись ниже консенсус-прогноза Bloomberg на уровне 98. Хуже ожиданий оказался и индекс производственной активности в обрабатывающих отраслях США от ФРБ Ричмонда, снизившийся с 29 до 15 (ожидалось 20).

Данные по заявкам по безработице в США вышли с ухудшением вторую неделю подряд. Если тенденция продолжится, это будет значить, что все-таки восстановление экономики США остановилось, эффекты от стимулирующих мер 2-ого квартала исчерпали себя. В этом случае, так или иначе, Конгрессу США придется пойти на принятие второго пакета стимулирующих мер. Поскольку одно дело – бездействовать, когда ситуация в экономике улучшается, другое – когда пошел спад. Ухудшение ситуации вызовет рост вероятности второго пакета стимулов и, следовательно, рост доллара.

Другой новостью были протоколы последнего заседания ФРС. Сообщается, что некоторые члены комитета FOMC ожидали, что ФРС, в конечном счёте, увеличит средневзвешенную срока погашения покупок казначейских облигаций на баланс ФРС. Однако на текущий момент участники заседания в целом оценили темп и состав "количественного смягчения" как эффективные, немедленная корректировка темпа и состава покупок активов не являются необходимыми, хотя обстоятельства могут измениться и потребовать таких корректировок. Несколько членов комитета отметили, что ввиду низкого уровня долгосрочных процентных ставок объем дополнительных стимулирующих мер, реализуемых Федрезервом путем покупки активов, может иметь свои пределы. Они также выразили опасения по поводу того, что значительное увеличение объема активов на балансе ФРС может иметь нежелательные последствия. Это важное замечание должно предостеречь инвесторов от убежденности в том, что баланс ФРС, который сейчас составляет 7,2 трлн долл., обязательно продолжит расти. ФРС в настоящий момент покупает на баланс государственных облигаций на $80 млрд в месяц.

Помимо этого, как отметил ЕЦБ в своем «Обзоре финансовой стабильности» , в условиях низкой доходности инвесторы продолжают перекладывать средства в более рисковые активы. Все это позволило паре евро-доллар показать отметку 1,1960, это новый максимум с 1 сентября. Район 1,19-1,20 является некоей “красной чертой”, при попадании цены в которую ее начинают отбрасывать вниз.

Что касается Брекзита и фунта стерлингов, то переговоры по торговой сделке Великобритании с ЕС продолжаются. Евросоюзу необходимо принять позицию Великобритании по вопросам рыболовства, чтобы добиться прогресса в переговорах, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон: “Наша позиция по рыболовству не изменилась. Мы сможем добиться прогресса лишь в том случае, если ЕС признает реальное положение вещей и наше право контролировать доступ к нашим водам”. Вопрос о правилах рыболовства после завершения переходного периода Брекзита остается камнем преткновения на торговых переговорах между Лондоном и Брюсселем. Лондон настаивает на том, чтобы ежегодно согласовывать со странами ЕС квоты на вылов рыбы в исключительной экономической зоне Великобритании, при этом предполагая существенно увеличить квоты для британской рыболовной отрасли. Брюссель при этом пытается добиться сохранения практически тех же условий, что и до Брекзита. Учитывая, что экономическая значимость рыболовной отрасли в масштабах всей экономики весьма невелика, принципиальность Джонсона по данному вопросу заставляет думать, что вопрос рыболовства может быть только поводом для того, чтобы не заключать торговую сделку с ЕС. Позицию же ЕС понять можно – отдельные страны, в первую очередь Франция, просто не хотят обречь свою рыболовную отрасль на банкротство просто потому что с 1 января Великобритания запретит доступ к своим водам рыбацким судам из стран ЕС. В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что ближайшие дни будут решающими на переговорах, а ЕС хорошо подготовлен к сценарию, при котором сделка с Великобританией достигнута не будет.

На данный момент между Европейским союзом и Великобританией сохраняются значительные разногласия по вопросам рыболовства, государственной помощи и будущего разрешения споров на переговорах по торговому соглашению, заявил вчера главный переговорщик ЕС Мишель Барнье.

“Сохраняются все те же существенные расхождения. Сегодня вечером я еду в Лондон, чтобы продолжить переговоры между ЕС и Великобританией с (главным переговорщиком Великобритании) Дэвидом Фростом и его командой”, - написал Барнье вчера в своем твиттере.

Тогда же в пятницу Барнье проинформировал посланников из стран ЕС о прогрессе в переговорах с Великобританией, по итогам этой информации высокопоставленный дипломат ЕС описал “не особенно яркую картину”.

Тем не менее рынки упорно не верят в вариант жесткого Брекзита. Например, Credit Suisse обсуждает технический прогноз по паре GBP/USD и сохраняет бычий настрой, нацеливаясь на движение к 1,3514 в краткосрочной перспективе, а затем к 1,4300 в среднесрочной перспективе.

"Краткосрочная бычья модель продолжения "треугольник" остается в силе. Это должно добавить веса нашему основному бычьему мнению с сентября о том, что мы находимся в процессе формирования потенциального "правого плеча" к основному процессу базирования для движения назад к долгосрочной цене и сопротивлению "линия шеи" на 1,3472/1,3514", - отмечает CS.

"В то время как новый откат отсюда должен быть допущен, как было подчеркнуто выше, мы продолжаем ожидать возможный прорыв, чтобы увидеть, что будет обеспечена основная база, открывающая путь для движения выше 1,4300", - добавляет CS.

Пик случаев коронавируса и надежды на хотя бы поэтапную торговую сделку после Брекзита подталкивают GBP/USD к 1,37. Тем не менее, провал торговых переговоров может привести к падению пары ниже 1,30, считают экономисты Westpac.

"Решающее значение имеет состояние торговых переговоров между ЕС и Великобританией после Брекзита. В настоящее время возобновляются личные переговоры, и остается надежда на то, что по крайней мере поэтапная сделка может быть достигнута в преддверии саммита ЕС 10-11 декабря. Сделка все еще может вернуть GBP/USD в область 1,37-1,40. Однако следующие две недели остаются критическими".