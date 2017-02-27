RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6852685368546855>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 262
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
19%
49
28,50-29,00
35%
93
29,00-29,50
16%
41
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
8
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
8%
21
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 18:17

  prodigy написав:
  Долярчик написав:Вступайте в сообщество "#SaveФОП - Україна" в Viber: https://invite.viber.com/?g2=AQAmtT%2BC ... dgSKOubx7w


поздно пить боржоми,

ваш бизнес не дотянет до весны...

вы сделали всех разом?

пришло время собирать камни (кн.Эклизиаста, гл.3)


Наскільки я люблю Долярчика, aле це вже талант, Ргоdigi:).
А й може і заздрість, він охренено ж пише, талановита ж людина!
І це не сарказм, тролить так всіх, що навіть мені не снилось.
Долярчик, ти молодець!
5 років позаду це було як блювотина, а зараз-ти супєр!
Я тобою, як учнем, вже погорджуюсь, хоча я ніколи не застосовував ж тролінг а тобі це вдалося-пишаюсь!
Востаннє редагувалось Trast в Суб 28 лис, 2020 18:38, всього редагувалось 4 разів.
Trast
 
Повідомлень: 639
З нами з: 10.03.18
Подякував: 14 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 18:22

  andrein написав:Интересно, а кто-то считает сколько валюты уехало в прошлом году вместе с 754 тыс. украинцев на ПМЖ в ЕС. Если каждый продал тут хатынки и прихватил с собой по крайней мере 10000 у.е., то похоже что все , что привезли заробитчане уехало, обратно на ПМЖ в ЕС. :)

А навіщо? Я ж казав, це похибка, населення, вже 6 років на курс ну ніяк не впливає.
Trast
 
Повідомлень: 639
З нами з: 10.03.18
Подякував: 14 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 18:37

  freeze написав:Сегодня День работника финансового мониторинга.

И это не шутка.
Зеленский с утра подумал, что малого праздников и радости у украинцев, и издал сегодня Указ о новом празднике )))

В порядке стёба в стиле 95-квартала - это оказался праздник финансового мониторинга :mrgreen: Именно то что нужно, и именно сейчас. :?

https://www.president.gov.ua/documents/5232020-35749


Как то по работе общался с представителями этой Гос службы финансового мониторинга, так вот по тому законодательству что они выполняют свою функцию, они сами не понимают как конкретно трактовать нормы, их забросали пустыми сообщениями об операциях, зачисление ценных бумаг на счет, снятие валюты, короче в тихом ужасе. Так и сидят просто получают зарплату, что хорошо потому что не маленькая. Со своим финмониторинговым законодательством они превратили в стукачей всех учасников финансового рынка, а функцию регулятора не выполняют, как и все гос учереждения сидящие на выдаче лицензий, не упоминаю в суе НБУ.
joik
 
Повідомлень: 321
З нами з: 24.07.17
Подякував: 33 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 19:04

  Trast написав:
  prodigy написав:
  Долярчик написав:Вступайте в сообщество "#SaveФОП - Україна" в Viber: https://invite.viber.com/?g2=AQAmtT%2BC ... dgSKOubx7w


поздно пить боржоми,

ваш бизнес не дотянет до весны...

вы сделали всех разом?

пришло время собирать камни (кн.Эклизиаста, гл.3)


Наскільки я люблю Долярчика, aле це вже талант, Ргоdigi:).
А й може і заздрість, він охренено ж пише, талановита ж людина!
І це не сарказм, тролить так всіх, що навіть мені не снилось.
Долярчик, ти молодець!
5 років позаду це було як блювотина, а зараз-ти супєр!
Я тобою, як учнем, вже погорджуюсь, хоча я ніколи не застосовував ж тролінг а тобі це вдалося-пишаюсь!

Зробимо їх разом! :D :D :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9062
З нами з: 19.10.15
Подякував: 553 раз.
Подякували: 603 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 19:07

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:Вступайте в сообщество "#SaveФОП - Україна" в Viber: https://invite.viber.com/?g2=AQAmtT%2BC ... dgSKOubx7w

В суботу і неділю працюєте?

Ні!
Хоч Садовий-баламут каламутить воду! (ви мол працюйте, а якщо будуть вас штрафувати, то телефонуйте на гарячку міста) :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9062
З нами з: 19.10.15
Подякував: 553 раз.
Подякували: 603 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 19:19

Пам'ятаємо! Не забуваємо!

V2
4
 
Повідомлень: 6881
З нами з: 03.07.09
Подякував: 252 раз.
Подякували: 1180 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 19:28

  Igneus написав:
  prodigy написав:по валюте: на текущих счетах у физиков 119 млд в валюте(это больше 4млн долл), во всех банках не будет и половины наличных долларов (это без учета 10 млрд валюты на текущих у юриков)

после НГ нарид протрезвеет и снова будет мышиная беготня в попытках забрать своё кровное (банк спросить источник происхождения валюты и подтверждающие документы)

«Свято наближається»(С)

Там пеня 3% от невозвращенной суммы вклада, хоть и в гривне, но за каждый день просрочки, что видно из дела против Проминвестбанка:
https://reyestr.court.gov.ua/Review/81574008

Кроме того, из недавнего дела против Укрэксимбанка видно, что уже можно и моральный ущерб требовать независимо от того, был ли причинен ущерб жизни и здоровью вкладчика, только его нужно доказать:
https://reyestr.court.gov.ua/Review/91644731

При этом, именно банк должен доказывать правомерность финмониторинга, что видно из дела против Приватбанка:
https://reyestr.court.gov.ua/Review/84120645

Кроме того, вкладчик освобожден от уплаты судебного сбора по своим искам к банку во всех инстанциях:
https://reyestr.court.gov.ua/Review/73054749

Наконец, Дан Бялик сделал "разбор полетов" в делах вкладчиков против банков, поэтому они должны быть "всегда готовы":
https://jurliga.ligazakon.net/analitycs ... aya-palata


просто как дети...вот зачем мне истории успешных случаев в судах, когда я просто имею право забрать свои, а не портить себе настроение (тем более возвращать депо через суд)

жизнь слишком коротка, чтобы проводить ее в зале заседаний :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 6292
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2622 раз.
Подякували: 1910 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 19:51

  prodigy написав:по валюте: на текущих счетах у физиков 119 млд в валюте(это больше 4млн долл), во всех банках не будет и половины наличных долларов (это без учета 10 млрд валюты на текущих у юриков)

после НГ нарид протрезвеет и снова будет мышиная беготня в попытках забрать своё кровное (банк спросить источник происхождения валюты и подтверждающие документы)

«Свято наближається»(С)

ольгинська методичка: все пропало.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22291
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1182 раз.
Подякували: 1630 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 19:52

Субботний вечерний оффтоп

Рынки продолжили дисконтировать позитивные новости о разработке вакцины против коронавируса, официальное объявление победы Джо Байдена в президентских выборах в США и возможное назначение Джанет Йеллен на пост нового министра финансов страны. Оптимизм инвесторов сохранился, несмотря на вышедшие на неделе в целом слабые макроэкономические данные.
Индекс уверенности потребителей в США, рассчитываемый Conference Board, снизился с 101,4 до 96,1 в ноябре, вернувшись к уровню июля и оказавшись ниже консенсус-прогноза Bloomberg на уровне 98. Хуже ожиданий оказался и индекс производственной активности в обрабатывающих отраслях США от ФРБ Ричмонда, снизившийся с 29 до 15 (ожидалось 20).
Данные по заявкам по безработице в США вышли с ухудшением вторую неделю подряд. Если тенденция продолжится, это будет значить, что все-таки восстановление экономики США остановилось, эффекты от стимулирующих мер 2-ого квартала исчерпали себя. В этом случае, так или иначе, Конгрессу США придется пойти на принятие второго пакета стимулирующих мер. Поскольку одно дело – бездействовать, когда ситуация в экономике улучшается, другое – когда пошел спад. Ухудшение ситуации вызовет рост вероятности второго пакета стимулов и, следовательно, рост доллара.
Другой новостью были протоколы последнего заседания ФРС. Сообщается, что некоторые члены комитета FOMC ожидали, что ФРС, в конечном счёте, увеличит средневзвешенную срока погашения покупок казначейских облигаций на баланс ФРС. Однако на текущий момент участники заседания в целом оценили темп и состав "количественного смягчения" как эффективные, немедленная корректировка темпа и состава покупок активов не являются необходимыми, хотя обстоятельства могут измениться и потребовать таких корректировок. Несколько членов комитета отметили, что ввиду низкого уровня долгосрочных процентных ставок объем дополнительных стимулирующих мер, реализуемых Федрезервом путем покупки активов, может иметь свои пределы. Они также выразили опасения по поводу того, что значительное увеличение объема активов на балансе ФРС может иметь нежелательные последствия. Это важное замечание должно предостеречь инвесторов от убежденности в том, что баланс ФРС, который сейчас составляет 7,2 трлн долл., обязательно продолжит расти. ФРС в настоящий момент покупает на баланс государственных облигаций на $80 млрд в месяц.
Помимо этого, как отметил ЕЦБ в своем «Обзоре финансовой стабильности» , в условиях низкой доходности инвесторы продолжают перекладывать средства в более рисковые активы. Все это позволило паре евро-доллар показать отметку 1,1960, это новый максимум с 1 сентября. Район 1,19-1,20 является некоей “красной чертой”, при попадании цены в которую ее начинают отбрасывать вниз.
Что касается Брекзита и фунта стерлингов, то переговоры по торговой сделке Великобритании с ЕС продолжаются. Евросоюзу необходимо принять позицию Великобритании по вопросам рыболовства, чтобы добиться прогресса в переговорах, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон: “Наша позиция по рыболовству не изменилась. Мы сможем добиться прогресса лишь в том случае, если ЕС признает реальное положение вещей и наше право контролировать доступ к нашим водам”. Вопрос о правилах рыболовства после завершения переходного периода Брекзита остается камнем преткновения на торговых переговорах между Лондоном и Брюсселем. Лондон настаивает на том, чтобы ежегодно согласовывать со странами ЕС квоты на вылов рыбы в исключительной экономической зоне Великобритании, при этом предполагая существенно увеличить квоты для британской рыболовной отрасли. Брюссель при этом пытается добиться сохранения практически тех же условий, что и до Брекзита. Учитывая, что экономическая значимость рыболовной отрасли в масштабах всей экономики весьма невелика, принципиальность Джонсона по данному вопросу заставляет думать, что вопрос рыболовства может быть только поводом для того, чтобы не заключать торговую сделку с ЕС. Позицию же ЕС понять можно – отдельные страны, в первую очередь Франция, просто не хотят обречь свою рыболовную отрасль на банкротство просто потому что с 1 января Великобритания запретит доступ к своим водам рыбацким судам из стран ЕС. В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что ближайшие дни будут решающими на переговорах, а ЕС хорошо подготовлен к сценарию, при котором сделка с Великобританией достигнута не будет.
На данный момент между Европейским союзом и Великобританией сохраняются значительные разногласия по вопросам рыболовства, государственной помощи и будущего разрешения споров на переговорах по торговому соглашению, заявил вчера главный переговорщик ЕС Мишель Барнье.
“Сохраняются все те же существенные расхождения. Сегодня вечером я еду в Лондон, чтобы продолжить переговоры между ЕС и Великобританией с (главным переговорщиком Великобритании) Дэвидом Фростом и его командой”, - написал Барнье вчера в своем твиттере.
Тогда же в пятницу Барнье проинформировал посланников из стран ЕС о прогрессе в переговорах с Великобританией, по итогам этой информации высокопоставленный дипломат ЕС описал “не особенно яркую картину”.
Тем не менее рынки упорно не верят в вариант жесткого Брекзита. Например, Credit Suisse обсуждает технический прогноз по паре GBP/USD и сохраняет бычий настрой, нацеливаясь на движение к 1,3514 в краткосрочной перспективе, а затем к 1,4300 в среднесрочной перспективе.
"Краткосрочная бычья модель продолжения "треугольник" остается в силе. Это должно добавить веса нашему основному бычьему мнению с сентября о том, что мы находимся в процессе формирования потенциального "правого плеча" к основному процессу базирования для движения назад к долгосрочной цене и сопротивлению "линия шеи" на 1,3472/1,3514", - отмечает CS.
"В то время как новый откат отсюда должен быть допущен, как было подчеркнуто выше, мы продолжаем ожидать возможный прорыв, чтобы увидеть, что будет обеспечена основная база, открывающая путь для движения выше 1,4300", - добавляет CS.
Пик случаев коронавируса и надежды на хотя бы поэтапную торговую сделку после Брекзита подталкивают GBP/USD к 1,37. Тем не менее, провал торговых переговоров может привести к падению пары ниже 1,30, считают экономисты Westpac.
"Решающее значение имеет состояние торговых переговоров между ЕС и Великобританией после Брекзита. В настоящее время возобновляются личные переговоры, и остается надежда на то, что по крайней мере поэтапная сделка может быть достигнута в преддверии саммита ЕС 10-11 декабря. Сделка все еще может вернуть GBP/USD в область 1,37-1,40. Однако следующие две недели остаются критическими".
AlexxK
 
Повідомлень: 276
З нами з: 23.07.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 19:54

  flyman написав:
  prodigy написав:по валюте: на текущих счетах у физиков 119 млд в валюте(это больше 4млн долл), во всех банках не будет и половины наличных долларов (это без учета 10 млрд валюты на текущих у юриков)

после НГ нарид протрезвеет и снова будет мышиная беготня в попытках забрать своё кровное (банк спросить источник происхождения валюты и подтверждающие документы)

«Свято наближається»(С)

ольгинська методичка: все пропало.



дурилка картонная, просто предупредил своих...тебя не касается
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 6292
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2622 раз.
Подякували: 1910 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6852685368546855>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igneus, user412 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 728, 729, 730
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7294 1683612
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 лис, 2020 19:07
tobias
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2063, 2064, 2065
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20645 2665062
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 лис, 2020 17:28
osafly
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 53, 54, 55
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
540 132197
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 14:45
sergey_sryvkin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.