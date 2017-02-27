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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 лис, 2020 19:55
antey1969 написав: freeze написав:
Сегодня День работника финансового мониторинга.
И это не шутка.
Зеленский с утра подумал, что малого праздников и радости у украинцев, и издал сегодня Указ о новом празднике )))
В порядке стёба в стиле 95-квартала - это оказался праздник финансового мониторинга
Именно то что нужно, и именно сейчас. https://www.president.gov.ua/documents/5232020-35749
Провещал на тему голодомора в лучших традициях пчеловода-любителя, назначил новый праздник и с чувством хорошо выполненного долга свалил с новостных лент.
Делает вид, что что-то делает... важное(С)
І свято фінансових комісярів-кравасісь. Якесь святотатство.
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Додано: Суб 28 лис, 2020 20:06
prodigy написав: flyman написав: prodigy написав:
по валюте: на текущих счетах у физиков 119 млд в валюте(это больше 4млн долл), во всех банках не будет и половины наличных долларов (это без учета 10 млрд валюты на текущих у юриков)
после НГ нарид протрезвеет и снова будет мышиная беготня в попытках забрать своё кровное (банк спросить источник происхождения валюты и подтверждающие документы)
«Свято наближається»(С)
ольгинська методичка: все пропало.
дурилка картонная, просто предупредил своих...тебя не касается
18% девалу за рік гривні це слабо в порівнянні із папіредником
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flyman
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