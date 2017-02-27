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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6852685368546855

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 262
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
19%
49
28,50-29,00
35%
93
29,00-29,50
16%
41
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
8
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
8%
21
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 19:55

  antey1969 написав:
  freeze написав:Сегодня День работника финансового мониторинга.

И это не шутка.
Зеленский с утра подумал, что малого праздников и радости у украинцев, и издал сегодня Указ о новом празднике )))

В порядке стёба в стиле 95-квартала - это оказался праздник финансового мониторинга :mrgreen: Именно то что нужно, и именно сейчас. :?

https://www.president.gov.ua/documents/5232020-35749

Провещал на тему голодомора в лучших традициях пчеловода-любителя, назначил новый праздник и с чувством хорошо выполненного долга свалил с новостных лент.
Делает вид, что что-то делает... важное(С)

І свято фінансових комісярів-кравасісь. Якесь святотатство.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 20:06

  prodigy написав:
  flyman написав:
  prodigy написав:по валюте: на текущих счетах у физиков 119 млд в валюте(это больше 4млн долл), во всех банках не будет и половины наличных долларов (это без учета 10 млрд валюты на текущих у юриков)

после НГ нарид протрезвеет и снова будет мышиная беготня в попытках забрать своё кровное (банк спросить источник происхождения валюты и подтверждающие документы)

«Свято наближається»(С)

ольгинська методичка: все пропало.



дурилка картонная, просто предупредил своих...тебя не касается

18% девалу за рік гривні це слабо в порівнянні із папіредником
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flyman
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