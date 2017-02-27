prodigy написав:по валюте: на текущих счетах у физиков 119 млд в валюте(это больше 4млн долл), во всех банках не будет и половины наличных долларов (это без учета 10 млрд валюты на текущих у юриков)
после НГ нарид протрезвеет и снова будет мышиная беготня в попытках забрать своё кровное (банк спросить источник происхождения валюты и подтверждающие документы)
«Свято наближається»(С)
В этот кризис домино будут падать не начиная с финансовой системы, как мы привыкли, а заканчивая ей. Гривнодепозитчики, не интересующиеся ничем, кроме размера своих процентов и индикативного курса гривна-доллар, и продолжающие пребывать в эйфории "стабильности", все равно, конечно, профукают шанс и не фиксанутся в валюте. Ну да бог с ними - уже устал галдеть.
Тем временем реальный бизнес уже близок к началу череды банкротств - вот что будет происходить после НГ. Треть физлиц-предпринимателей и малых компаний уже не ведут операции, а продолжают существовать только на бумаге. Зима их добьет. Средние и крупные - зафиксировали за 3 последних квартала более 13 млрд долларов чистых убытков, и все это под торжественное уменьшение активов банковской системы, кредитующей лишь Минфин. Часть из них тоже умрет, но, вероятно, не так быстро - некоторое время их будут спасать финансовые подушки на текущих счетах.
И уже после коллапса в реальном секторе начнет падать финансовый, который НБУ с Минфином хоть и подпитали из своей долговой пирамиды, но без живых денег бизнеса "спасение" будет только в бесконтрольной эмиссии и рефинансе...
Долярчик написав:Друзі ФОПи Готуємось до акції на початку грудня (буде проінформовано додатково), долучаємо всіх підприємців до основної групи Вайберу та до місцевих груп. Робимо все, щоб досягти перемоги!
prodigy написав:просто как дети...вот зачем мне истории успешных случаев в судах, когда я просто имею право забрать свои, а не портить себе настроение (тем более возвращать депо через суд) жизнь слишком коротка, чтобы проводить ее в зале заседаний
Это не просто "успешные случаи в судах", а практика Верховного Суда, в том числе, его Большой Палаты, которой должны придерживаться суды первой и апелляционной инстанций. Кстати, сейчас одним из оснований доступа дела для кассационного обжалования в Верховном Суде является именно неприменение апелляционным судом практики Верховного Суда, а не просто нарушение им норм материального и/или процессуального права. Наконец, в каком случае еще можно получить от банка 3% от суммы вклада за каждый день просрочки с его возвратом, причем без удержания 18% налога и 1,5% военного сбора?
Долярчик написав:Друзі ФОПи Готуємось до акції на початку грудня (буде проінформовано додатково), долучаємо всіх підприємців до основної групи Вайберу та до місцевих груп. Робимо все, щоб досягти перемоги!
Жертвой этого противостояния может стать даже Дональд Трамп, как ставленник промышленников.
Кстати, на рынках акций и облигаций тоже неспокойно. Нечто подобное наблюдается и на рынке криптовалют. Это видно и по дискуссиям на профильной ветке, участником которых являетесь и Вы. К сожалению, в последнее время, вместо обсуждения сути проблемы, там начали преобладать эмоции.