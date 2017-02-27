RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6853685468556856>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 262
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
19%
49
28,50-29,00
35%
93
29,00-29,50
16%
41
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
8
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
8%
21
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 19:55

  antey1969 написав:
  freeze написав:Сегодня День работника финансового мониторинга.

И это не шутка.
Зеленский с утра подумал, что малого праздников и радости у украинцев, и издал сегодня Указ о новом празднике )))

В порядке стёба в стиле 95-квартала - это оказался праздник финансового мониторинга :mrgreen: Именно то что нужно, и именно сейчас. :?

https://www.president.gov.ua/documents/5232020-35749

Провещал на тему голодомора в лучших традициях пчеловода-любителя, назначил новый праздник и с чувством хорошо выполненного долга свалил с новостных лент.
Делает вид, что что-то делает... важное(С)

І свято фінансових комісярів-кравасісь. Якесь святотатство.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22292
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1182 раз.
Подякували: 1630 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 20:06

  prodigy написав:
  flyman написав:
  prodigy написав:по валюте: на текущих счетах у физиков 119 млд в валюте(это больше 4млн долл), во всех банках не будет и половины наличных долларов (это без учета 10 млрд валюты на текущих у юриков)

после НГ нарид протрезвеет и снова будет мышиная беготня в попытках забрать своё кровное (банк спросить источник происхождения валюты и подтверждающие документы)

«Свято наближається»(С)

ольгинська методичка: все пропало.



дурилка картонная, просто предупредил своих...тебя не касается

18% девалу за рік гривні це слабо в порівнянні із папіредником
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22292
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1182 раз.
Подякували: 1630 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 20:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Друзі ФОПи
Готуємось до акції на початку грудня (буде проінформовано додатково), долучаємо всіх підприємців до основної групи Вайберу та до місцевих груп.
Робимо все, щоб досягти перемоги!

#SaveФОП - Україна
https://invite.viber.com/?g2=AQAmtT%2BC ... dgSKOubx7w

Фейсбук сторінка Підприємці України/#SaveФОП
https://www.facebook.com/dorotych/

Telegram
https://t.me/savefop

#SaveФОП

#SaveФОП - Загальноукраїнський
https://invite.viber.com/?g2=AQAmtT%2BC ... dgSKOubx7w

#SaveФОП - Кривой Рог
https://invite.viber.com/?g2=AQB5k9201% ... OyD7LfeK6U

#SaveФОП- Николаев/Херсон
https://invite.viber.com/?g2=AQBXEXCE8e ... xE%2BqvPVg

#SaveФОП - Ярмарки
https://invite.viber.com/?g2=AQAQLrFLfQ ... uG8dddm8Tp

#SaveФОП - Полтава
https://invite.viber.com/?g2=AQAqXHcKWo ... elnr7GC0xj

#SaveФОП - Миргород
https://invite.viber.com/?g2=AQA4MiHCWU ... NFW324AB9Y

#Save ФОП - Чернiгiв
https://invite.viber.com/?g2=AQAxhY91Ou ... ubJtSgMC5b

#SaveФОП - Черкаси
https://invite.viber.com/?g2=AQAxwkoWev ... NbTP3dm737

#SaveФОП - Тернопільщина
https://invite.viber.com/?g2=AQAttmO6YD ... kSOHHQTnFv

#SaveФОП - Буковина
https://invite.viber.com/?g2=AQAgRvn0%2 ... pY%2FIZ%2F

#SaveФОП - Сумщина
https://invite.viber.com/?g2=AQAIQENweL ... TcoTIrLW1K

#SaveФОП - Закарпаття
https://invite.viber.com/?g2=AQBa5Aik%2 ... ygYdZh2zCN

#SaveФОП - Стрийщина
https://invite.viber.com/?g2=AQAvQ4kSvP ... i%2FjeUI7z

#SaveФОП - Умань
https://invite.viber.com/?g2=AQBK9SkIvd ... d5ts%2BCsL

#SaveФОП - Рівненщина
https://invite.viber.com/?g2=AQBmrAnCn9 ... lxcIT51FG4

#SaveФОП - Одесса
https://invite.viber.com/?g2=AQAu1oNHp% ... 4pl1BfLM0g

#SaveФОП - ВОЛИНЬ
https://invite.viber.com/?g2=AQBFG3abWG ... bVha4C%2Fg

#SaveФОП- Донбасс
https://invite.viber.com/?g2=AQApDnFN8% ... vA8vcLrOEK

#SaveФОП- Львів
https://invite.viber.com/?g2=AQAwG493w6 ... atwQvfGwOT

#SaveФОП - Луганщина
https://invite.viber.com/?g2=AQAK%2FeGW ... Zb27uMynBl

#SaveФОП - Прикарпаття
https://invite.viber.com/?g2=AQAODYXh44 ... snamTPqvse

#SaveФОП - Запорожье
https://invite.viber.com/?g2=AQBM5KgCcv ... BNAahJz64N

#SaveФОП - Київ
https://invite.viber.com/?g2=AQANmjNUaU ... ybUlllA6Xj

#SaveФОП - Днепропетровщина
https://invite.viber.com/?g2=AQBJ3JFCSD ... Fo%2BFw%2B

#SaveФОП - Хмельницький
https://invite.viber.com/?g2=AQA95KaNnF ... 1%2F7ENOHy

#SaveФОП - ХАРЬКОВ
https://invite.viber.com/?g2=AQBytn518i ... kPBHP5CtoV

#SaveФОП - КРОПИВНИЦЬКИЙ
https://invite.viber.com/?g2=AQAnYx8E%2 ... A2FkEbU%2B

#SaveФОП - Ніжин
https://invite.viber.com/?g2=AQBMsOgPKp ... 6MBjJhzA2V

#SaveФОП - Житомир
https://invite.viber.com/?g2=AQAxJXykQm ... xnIqg71Q5P

#SaveФОП - Мариуполь
https://invite.viber.com/?g2=AQB694D94b ... bSk0CgwWig

#SaveФОП - Конотоп
https://invite.viber.com/?g2=AQBn00ERKV ... a2alxIOm2r

#SaveФОП - Дрогобич ,Трускавець
https://invite.viber.com/?g2=AQB9N01t4A ... 6zRnNkJvoD

#SaveФОП - Теофіполь
https://invite.viber.com/?g2=AQB7p%2BSN ... 4iJxZxnvNj

#SaveФОП - Буча
https://invite.viber.com/?g2=AQAegtToPJ ... 4Nx0KaOTES

#SaveФОП - Шостка:
https://invite.viber.com/?g2=AQB6vmHDd8 ... ru50q7KROS

#SaveФОП - Ирпень
https://invite.viber.com/?g2=AQB07H7QMe ... 2Bl0gO6XkH

#SaveФОП - Бородянка
https://invite.viber.com/?g2=AQBo8msvEW ... KOVb%2BwZp

#SaveФОП - Вінниця
https://invite.viber.com/?g2=AQBjXhICXC ... q2YK9YVwqB

#SaveФОП - Україна
https://invite.viber.com/?g2=AQAmtT%2BC ... dgSKOubx7w
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9067
З нами з: 19.10.15
Подякував: 553 раз.
Подякували: 604 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 20:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну що - велика наша армія нескорених? ;)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9067
З нами з: 19.10.15
Подякував: 553 раз.
Подякували: 604 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 20:36

  prodigy написав:по валюте: на текущих счетах у физиков 119 млд в валюте(это больше 4млн долл), во всех банках не будет и половины наличных долларов (это без учета 10 млрд валюты на текущих у юриков)

после НГ нарид протрезвеет и снова будет мышиная беготня в попытках забрать своё кровное (банк спросить источник происхождения валюты и подтверждающие документы)

«Свято наближається»(С)


В этот кризис домино будут падать не начиная с финансовой системы, как мы привыкли, а заканчивая ей. Гривнодепозитчики, не интересующиеся ничем, кроме размера своих процентов и индикативного курса гривна-доллар, и продолжающие пребывать в эйфории "стабильности", все равно, конечно, профукают шанс и не фиксанутся в валюте. Ну да бог с ними - уже устал галдеть.

Тем временем реальный бизнес уже близок к началу череды банкротств - вот что будет происходить после НГ. Треть физлиц-предпринимателей и малых компаний уже не ведут операции, а продолжают существовать только на бумаге. Зима их добьет. Средние и крупные - зафиксировали за 3 последних квартала более 13 млрд долларов чистых убытков, и все это под торжественное уменьшение активов банковской системы, кредитующей лишь Минфин. Часть из них тоже умрет, но, вероятно, не так быстро - некоторое время их будут спасать финансовые подушки на текущих счетах.

И уже после коллапса в реальном секторе начнет падать финансовый, который НБУ с Минфином хоть и подпитали из своей долговой пирамиды, но без живых денег бизнеса "спасение" будет только в бесконтрольной эмиссии и рефинансе...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8509
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1584 раз.
Подякували: 3545 раз.
 
Профіль
9
5
3
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 20:44

  Долярчик написав:Друзі ФОПи
Готуємось до акції на початку грудня (буде проінформовано додатково), долучаємо всіх підприємців до основної групи Вайберу та до місцевих груп.
Робимо все, щоб досягти перемоги!

#SaveФОП - Україна
https://invite.viber.com/?g2=AQAmtT%2BC ... dgSKOubx7w

Фейсбук сторінка Підприємці України/#SaveФОП
https://www.facebook.com/dorotych/



Вы только там поосторожнее будьте с одним из ваших защитников
https://www.youtube.com/watch?v=Op3dqxTD9RU
https://wz.lviv.ua/news/419933-aktyvist ... nii-biznes
а то будет как у нас обычно в стиле "поматросят и бросят" :roll:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 28 лис, 2020 20:45, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2594
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1233 раз.
Подякували: 1071 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 20:45

  prodigy написав:просто как дети...вот зачем мне истории успешных случаев в судах, когда я просто имею право забрать свои, а не портить себе настроение (тем более возвращать депо через суд)
жизнь слишком коротка, чтобы проводить ее в зале заседаний :mrgreen:

Это не просто "успешные случаи в судах", а практика Верховного Суда, в том числе, его Большой Палаты, которой должны придерживаться суды первой и апелляционной инстанций.
Кстати, сейчас одним из оснований доступа дела для кассационного обжалования в Верховном Суде является именно неприменение апелляционным судом практики Верховного Суда, а не просто нарушение им норм материального и/или процессуального права.
Наконец, в каком случае еще можно получить от банка 3% от суммы вклада за каждый день просрочки с его возвратом, причем без удержания 18% налога и 1,5% военного сбора? :D
Igneus
 
Повідомлень: 828
З нами з: 29.08.18
Подякував: 345 раз.
Подякували: 399 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 20:51

  Alex2007 написав:
  Долярчик написав:Друзі ФОПи
Готуємось до акції на початку грудня (буде проінформовано додатково), долучаємо всіх підприємців до основної групи Вайберу та до місцевих груп.
Робимо все, щоб досягти перемоги!

#SaveФОП - Україна
https://invite.viber.com/?g2=AQAmtT%2BC ... dgSKOubx7w

Фейсбук сторінка Підприємці України/#SaveФОП
https://www.facebook.com/dorotych/



Вы только там поосторожнее будьте с одним из ваших защитников
https://www.youtube.com/watch?v=Op3dqxTD9RU
https://wz.lviv.ua/news/419933-aktyvist ... nii-biznes
а то будет как у нас обычно в стиле "поматросят и бросят" :roll:

Та колись, організатори стукали у всі двері допомоги...
А, взагалі, то наш рух аполітичний!!!

п. с.
Там, на фото, ліворуч руки Педро - Кеті, яка має магазин у Вікторії Ґарденс, а праворуч - Леся з ринку Провесінь!
Я біля тих дівчат теж неодноразово був поруч ;)

п. с. 2
На 01.12.2020 теж їду в Київ під ВР!

Тож, може мене ще й у новинах по ТВ покажуть! :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9067
З нами з: 19.10.15
Подякував: 553 раз.
Подякували: 604 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 21:03

  Alex2007 написав:Вы только там поосторожнее будьте с одним из ваших защитников
это конечно зря они так с лидером Панамской солидарности
Grand Touring
 
Повідомлень: 470
З нами з: 23.03.20
Подякував: 118 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 21:45

  zРадио написав:В этот кризис домино будут падать не начиная с финансовой системы, как мы привыкли, а заканчивая ей.

Спасибо за предупреждение. Лично я это тоже понял и коронавирус в этом, спасибо ему за это огромное, также помог :)

Сражение между финансовым и промышленным капиталом в самом разгаре:
https://interaffairs.ru/news/show/26897

Жертвой этого противостояния может стать даже Дональд Трамп, как ставленник промышленников.

Кстати, на рынках акций и облигаций тоже неспокойно.
Нечто подобное наблюдается и на рынке криптовалют. Это видно и по дискуссиям на профильной ветке, участником которых являетесь и Вы.
К сожалению, в последнее время, вместо обсуждения сути проблемы, там начали преобладать эмоции.
Igneus
 
Повідомлень: 828
З нами з: 29.08.18
Подякував: 345 раз.
Подякували: 399 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6853685468556856>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay, vitaliian, yama і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 728, 729, 730
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7294 1683660
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 лис, 2020 19:07
tobias
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2063, 2064, 2065
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20645 2665219
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 лис, 2020 17:28
osafly
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 53, 54, 55
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
540 132200
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 14:45
sergey_sryvkin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.