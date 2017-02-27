prodigy написав:по валюте: на текущих счетах у физиков 119 млд в валюте(это больше 4млн долл), во всех банках не будет и половины наличных долларов (это без учета 10 млрд валюты на текущих у юриков)
после НГ нарид протрезвеет и снова будет мышиная беготня в попытках забрать своё кровное (банк спросить источник происхождения валюты и подтверждающие документы)
«Свято наближається»(С)
+1
Гривну то вернут (после девала), а вот с валютой 100% будут ограничения. Мы идем по аргентинскому пути, когда нерезов спасали за счет плебса. Достаточно изучить их историю, чтобы понять, что будет после выхода последнего инсайдера из ОВГЗ. Которым клоун гарантировал фиксацию, даже наступив на горло своей промышленности, бизнесу, невозвратами НДС, неуплате по тендерам и т.д.
Ну а плебсу расскажут сказку про самолеты, карантин банкнот, или обяжут доказывать нетрудовую 1000 долларов
Востаннє редагувалось Moneta в Суб 28 лис, 2020 21:57, всього редагувалось 2 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Trast спробуйте все таки будувати речення якось більш вірно по структурі . Важко це пояснити,тому що в мене теж такий стиль, коли структура шкутильгає, тому я і бачу що у вас з цим теж проблеми . Ось тут основи - https://zno.if.ua/?p=4109 почитайте приклади. Мені важко це пояснити , адеж сам допускаю , як вже казав, такі ж помилки. Старайтесь перечитувати речення після написання. Адже , чесно кажучи , суть деяких речень до мене не доходить зовсім ... . ( ой ... до прикладу краще сприймається така структура - До мене зовсім не доходить суть деяких речень) . І ця образність , яка присутня багатьом форумчанам, мала би додавати якоїсь таємничості, виглядати натяком , але виглядає як каламбур. тож спробую почати з себе і старатися вірно будувати речення. Звісно до кличка нам ще далеко... «Хто не чув, той побачить». Кличко випустив книгу своїх цитат Ми не скоро зможемо досягти його рівня
Востаннє редагувалось yama в Суб 28 лис, 2020 21:58, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Його беруть для роботи. Коли переїжджать на ПМП і стають громадянами, відмовляються від громадянства України.
62 тисячі 951 українців оформили документи для виїзду за кордон на постійне місце проживання. У 2014 році на ПМЖ виїхали 8 тисяч 932 українців, у 2015-му – 11 тисяч 345, у 2016-му – 13 тисяч 621, у 2017-му – 9 тисяч 191, у 2018-му – 8 тисяч 551, у 2019-му – 11 тисяч 311. Також іноземцям оформили 32 тисячі 155 посвідок на постійне проживання і 76 тисяч 431 – на тимчасове проживання. https://www.slovoidilo.ua/2020/02/25/in ... pyat-rokiv
Для того, чтобы запустить процесс добровольного выхода из гражданства Украины, должны быть соблюдены 3 условия:
1.Украинец обязательно должен проживать на ПМЖ в другой стране, что засвидетельствовано документально. 2.Необходимо документальное подтверждение присвоения гражданства другой страны по прекращении украинского. Положительное решение не может быть принято, если человек вследствие отказа от подданства Украины станет лицом без какого бы то ни было гражданства. 3.Правильный пакет документов.
И сколько человек надумают заморачиваться на этой теме и зачем ? Получил гражданство ЕС и забыл про паспорт Украины. Перепись населения нужна , а не виртуал.
Yuri_61 написав:путём несложных математических действий и элементарной логики можно прийти к выводу: пока ЗВР не снизится до 17,5 млрд $ ИЛИ наличка не вырастет до 780 млрд грн (первое и второе пока не скоро будет), то курс до 30 взлетит.
А почему тогда она взлетела к 28 от 23? Чем цифра 28 отличается от 30?
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
prodigy написав:по валюте: на текущих счетах у физиков 119 млд в валюте
prodigy написав:(это больше 4млн долл)
119 000 000 000 в какой валюте это будет $ 4 000 000
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України