prodigy написав:по валюте: на текущих счетах у физиков 119 млд в валюте(это больше 4млн долл), во всех банках не будет и половины наличных долларов (это без учета 10 млрд валюты на текущих у юриков)
после НГ нарид протрезвеет и снова будет мышиная беготня в попытках забрать своё кровное (банк спросить источник происхождения валюты и подтверждающие документы)
«Свято наближається»(С)
+1
Гривну то вернут (после девала), а вот с валютой 100% будут ограничения. Мы идем по аргентинскому пути, когда нерезов спасали за счет плебса. Достаточно изучить их историю, чтобы понять, что будет после выхода последнего инсайдера из ОВГЗ. Которым клоун гарантировал фиксацию, даже наступив на горло своей промышленности, бизнесу, невозвратами НДС, неуплате по тендерам и т.д.
Ну а плебсу расскажут сказку про самолеты, карантин банкнот, или обяжут доказывать нетрудовую 1000 долларов
Востаннє редагувалось Moneta в Суб 28 лис, 2020 21:57, всього редагувалось 2 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Trast спробуйте все таки будувати речення якось більш вірно по структурі . Важко це пояснити,тому що в мене теж такий стиль, коли структура шкутильгає, тому я і бачу що у вас з цим теж проблеми . Ось тут основи - https://zno.if.ua/?p=4109 почитайте приклади. Мені важко це пояснити , адеж сам допускаю , як вже казав, такі ж помилки. Старайтесь перечитувати речення після написання. Адже , чесно кажучи , суть деяких речень до мене не доходить зовсім ... . ( ой ... до прикладу краще сприймається така структура - До мене зовсім не доходить суть деяких речень) . І ця образність , яка присутня багатьом форумчанам, мала би додавати якоїсь таємничості, виглядати натяком , але виглядає як каламбур. тож спробую почати з себе і старатися вірно будувати речення. Звісно до кличка нам ще далеко... «Хто не чув, той побачить». Кличко випустив книгу своїх цитат Ми не скоро зможемо досягти його рівня
Востаннє редагувалось yama в Суб 28 лис, 2020 21:58, всього редагувалось 1 раз.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Його беруть для роботи. Коли переїжджать на ПМП і стають громадянами, відмовляються від громадянства України.
62 тисячі 951 українців оформили документи для виїзду за кордон на постійне місце проживання. У 2014 році на ПМЖ виїхали 8 тисяч 932 українців, у 2015-му – 11 тисяч 345, у 2016-му – 13 тисяч 621, у 2017-му – 9 тисяч 191, у 2018-му – 8 тисяч 551, у 2019-му – 11 тисяч 311. Також іноземцям оформили 32 тисячі 155 посвідок на постійне проживання і 76 тисяч 431 – на тимчасове проживання. https://www.slovoidilo.ua/2020/02/25/in ... pyat-rokiv
Для того, чтобы запустить процесс добровольного выхода из гражданства Украины, должны быть соблюдены 3 условия:
1.Украинец обязательно должен проживать на ПМЖ в другой стране, что засвидетельствовано документально. 2.Необходимо документальное подтверждение присвоения гражданства другой страны по прекращении украинского. Положительное решение не может быть принято, если человек вследствие отказа от подданства Украины станет лицом без какого бы то ни было гражданства. 3.Правильный пакет документов.
И сколько человек надумают заморачиваться на этой теме и зачем ? Получил гражданство ЕС и забыл про паспорт Украины. Перепись населения нужна , а не виртуал.
Yuri_61 написав:путём несложных математических действий и элементарной логики можно прийти к выводу: пока ЗВР не снизится до 17,5 млрд $ ИЛИ наличка не вырастет до 780 млрд грн (первое и второе пока не скоро будет), то курс до 30 взлетит.
А почему тогда она взлетела к 28 от 23? Чем цифра 28 отличается от 30?
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
prodigy написав:по валюте: на текущих счетах у физиков 119 млд в валюте
prodigy написав:(это больше 4млн долл)
119 000 000 000 в какой валюте это будет $ 4 000 000
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Yuri_61 написав:526 млрд грн налички делим на 26 млдр ЗВР получаем курс 20,23 грн за 1 никомуненужный путём несложных математических действий и элементарной логики можно прийти к выводу: пока ЗВР не снизится до 17,5 млрд $ ИЛИ наличка не вырастет до 780 млрд грн (первое и второе пока не скоро будет), то курс до 30 взлетит. При одновременном выполнении вышеуказанных 2-х условий, курс 30 возможен при при других значениях ЗВР и М0. Например курс 30 вполне может быть при снижении ЗВР до 20 млрд. дол. и росте М0 до 600 млрд. грн. Поэтому я заявляю, что долговременно курс па30 исключён в Украине. Подверждением этому заявлению - предыдущие курсовые измения в Украине за последние 30 лет. Поэтому лично я жду снижения курса никомуненужного в Украине до значений 26,40 - 27,00. Он того не стоит даже па28,30 , как сейчас. Долгой такая "песня" не будет. 11
хорошо но ведь есть еще другие факторы
Выплаты Украины по внешним обязательствам в 2021 году превысят $5 миллиардов
По предварительному прогнозу Министерства финансов, в 2021 году Украина должна выплатить более $5 млрд по внешним обязательствам, что вместе с заложенным значительным дефицитом бюджета в 270 млрд грн потребует значительного финансирования, в том числе внешнего. Об этом говорится в ежеквартальном инфляционному отчете Национального банка за октябрь.
вот теперь от 26 млдр ЗВР нужно отнять 5 млрд = 21
В целом в J.P. Morgan ожидают $1,4 млрд поступлений в Украину в 2021 году в рамках программы с МВФ.
хорошо плюсуем $21+1,4= 22,4 млрд теперь мы забыли о дефиците бюджета 270 млрд грн пусть условно для простоты счета курс 28,5 грн за доллар 270 млрд грн / 28,5 ( курс) = $ 9,47 млрд можем от этих 22,4 млрд ЗВР отнять $ 9,47 млрд дефицит бюджета у нас останется 12,92 млрд
526 млрд грн налички делим на 12,92 млдр ЗВР = 40,71 грн\ долар
а если просто напечатать ( 526 + 270 ) / 22,4 ( ЗВР) = 35,53 ( грн за доллар) США
не забываем и за дефицит этого года , он ведь никуда не делся 112 162 млн = 112 млрд теж треба б надрукувати 526 + 270 +112 млрд / 22,4 = 40,53 грн\долар
По данным НБУ, в 2021 году правительство, НБУ, предприятия и банки должны выплатить $15,6 млрд, из которых $11 млрд - основана сумма долга, $4,4 млрд – проценты.
Пиковые выплаты приходятся на III квартал 2021 года – $5,7 млрд и на I квартал – $5 млрд.
P.S. я так понимаю надо смотреть все-таки на официальной странице НБУ цифры , но мне что-то сегодня уже лень разбираться с сайтом НБУ
Востаннє редагувалось yama в Суб 28 лис, 2020 22:34, всього редагувалось 5 разів.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Yuri_61 написав:путём несложных математических действий и элементарной логики можно прийти к выводу: пока ЗВР не снизится до 17,5 млрд $ ИЛИ наличка не вырастет до 780 млрд грн (первое и второе пока не скоро будет), то курс до 30 взлетит.
А почему тогда она взлетела к 28 от 23? Чем цифра 28 отличается от 30?
Да ничем, курсом рулит нбу даже если всем втирают что он рыночный. Моё понимание рынка такое, если продавцы распродали весь товар а покупатели купили столько товара сколько хотели (будь то валюта или рыба - неважно) значит цена - рыночная. Если посмотреть на годовой баланс спроса/предложений то доллар окажется переоценен, иначе откуда взяться излишкам которые успешно выкупил нбу? Если на рынке больше картошки чем желающих её купить цена на картошку падает. Если бы не нерезы нбу пришлось бы укреплять гривну или продолжать выкупать лишнюю валюту в больших объёмах. Для правительства сейчас чем дороже доллар, тем лучше, поэтому будут стараться не ронять его ниже 28,20. С учётом того, в каком положении сейчас экономика, покупать доллар па 29 желающих не много. Когда горит хата, курс доллара - то что волнует бизнес и население меньше всего. Поэтому сценарий что все депо люди в 2021г кинутся покупать валюту выглядит дешевой беллетристикой. В 2015 наличная валюта была тихой гаванью в условиях войны, банкопада, аннексии территорий и пустых звр. Сейчас тихая гавань это бизнес на который не влияет карантин, и здоровье сотрудников, другие проблемы требуют других решений, скупкой валюты карантину не поможешь. Нарид и бизнес понимают закупись па 28,55 на краткосроке есть риск слиться по 28 или ниже. До весны рисков для гривны не вижу.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Хтось колись просив, щоб я дату не замальовував... - та нема проблем! То це раз, а друге - Є тут сміливці, які отак сміливо і жирно можуть залізти/перевищити ліміт Фонду? п. с. І то ви ще всіх набитих стовпців не бачите