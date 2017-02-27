Додано: Суб 28 лис, 2020 22:27

vitaliy_berdinskikh написав: Yuri_61 написав: путём несложных математических действий и элементарной логики можно прийти к выводу: пока ЗВР не снизится до 17,5 млрд $ ИЛИ наличка не вырастет до 780 млрд грн (первое и второе пока не скоро будет), то курс до 30 взлетит. путём несложных математических действий и элементарной логики можно прийти к выводу: пока ЗВР не снизится до 17,5 млрд $ ИЛИ наличка не вырастет до 780 млрд грн (первое и второе пока не скоро будет), то курс до 30 взлетит.

А почему тогда она взлетела к 28 от 23? Чем цифра 28 отличается от 30? А почему тогда она взлетела к 28 от 23? Чем цифра 28 отличается от 30?

Да ничем, курсом рулит нбу даже если всем втирают что он рыночный. Моё понимание рынка такое, если продавцы распродали весь товар а покупатели купили столько товара сколько хотели (будь то валюта или рыба - неважно) значит цена - рыночная. Если посмотреть на годовой баланс спроса/предложений то доллар окажется переоценен, иначе откуда взяться излишкам которые успешно выкупил нбу? Если на рынке больше картошки чем желающих её купить цена на картошку падает. Если бы не нерезы нбу пришлось бы укреплять гривну или продолжать выкупать лишнюю валюту в больших объёмах. Для правительства сейчас чем дороже доллар, тем лучше, поэтому будут стараться не ронять его ниже 28,20. С учётом того, в каком положении сейчас экономика, покупать доллар па 29 желающих не много. Когда горит хата, курс доллара - то что волнует бизнес и население меньше всего. Поэтому сценарий что все депо люди в 2021г кинутся покупать валюту выглядит дешевой беллетристикой. В 2015 наличная валюта была тихой гаванью в условиях войны, банкопада, аннексии территорий и пустых звр. Сейчас тихая гавань это бизнес на который не влияет карантин, и здоровье сотрудников, другие проблемы требуют других решений, скупкой валюты карантину не поможешь. Нарид и бизнес понимают закупись па 28,55 на краткосроке есть риск слиться по 28 или ниже. До весны рисков для гривны не вижу.