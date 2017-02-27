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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6855685668576858>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 262
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
19%
49
28,50-29,00
35%
93
29,00-29,50
16%
41
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
8
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
8%
21
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 23:04

  yama написав:Trast спробуйте все таки будувати речення якось більш вірно по структурі . Важко це пояснити,тому що в мене теж такий стиль, коли структура шкутильгає, тому я і бачу що у вас з цим теж проблеми :). Ось тут основи -
https://zno.if.ua/?p=4109 почитайте приклади. Мені важко це пояснити , адеж сам допускаю , як вже казав, такі ж помилки. Старайтесь перечитувати речення після написання. Адже , чесно кажучи , суть деяких речень до мене не доходить зовсім ... . ( ой ... до прикладу краще сприймається така структура - До мене зовсім не доходить суть деяких речень) . І ця образність , яка присутня багатьом форумчанам, мала би додавати якоїсь таємничості, виглядати натяком , але виглядає як каламбур. тож спробую почати з себе і старатися вірно будувати речення. :oops:
Звісно до кличка нам ще далеко...
«Хто не чув, той побачить». Кличко випустив книгу своїх цитат
Ми не скоро зможемо досягти його рівня

Yama, не зрозумієшь, і ніхто не зрозуміє.
Батька став "бачити" з 45 років, до цього у нього цього дару не було.
Я вважав,що після смерті мами, мій Батька зїхав з глузду, але коли він тут 2 роки писав, то я йому повірив і мені зараз, теж 45 і нічого мені в сні не приходе, але ж я знаю, чомусь, що буде далі.
Ще раз, жалію, що це написав, все одно людям краще розуміти свідоме, от тому всі, хто бажали аргументації моїх прогнозів, її не бачили, бо яка ж може бути аргументація, коли ти бачиш майбутнє?
Востаннє редагувалось Trast в Суб 28 лис, 2020 23:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 23:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Trast написав:коли ти бачиш мабутнє?

А якщо плюнути на той курс...
Що взагалі, в Україні буде відбуватись найближчий рік-два?
Пандемія?
Війна?

А може щось добре нас усіх чекає?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 23:10

vitaliian 3 недели нбу не покупал ничего и не продавал, похоже на смену тенденции
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 23:17

Чистая покупка НБУ в этом году составила 800 млн, а куда делись 3,5 млрд проданных на Межбанке Нафтогазом? А если бы этих денег не было?
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 23:26

  Grand Touring написав:Чистая покупка НБУ в этом году составила 800 млн, а куда делись 3,5 млрд проданных на Межбанке Нафтогазом?


Здесь же и растворились - чем-то нужно было гасить отток денег нерезидентов и собственников equity в форме ПИИ. Так что все это шапкозакидательство о нетто-покупке валюты очень умозрительно. Разовые приходы закончились, а системные проблемы - нет, лишь накапливаются и растут в масштабах.

С внешнеторговым сальдо та же беда - сэкономили на покупке газа в ПХГ один раз, а импорт продуктов прет системно, поскольку внутреннее производство падает и в ряде сегментов, где еще вчера были субституты с надписью "Made in Ukraine", их уже нет и вряд ли когда-нибудь будет...
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 28 лис, 2020 23:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 23:27

[color=#408000][/color]
  Долярчик написав:Хтось колись просив, щоб я дату не замальовував... - та нема проблем!
То це раз, а друге -
Є тут сміливці, які отак сміливо і жирно можуть залізти/перевищити ліміт Фонду? 8)
Зображення
Зображення
п. с.
І то ви ще всіх набитих стовпців не бачите ;)

стовпець на 1Фонд протух, інший протухне через півтора місяці
і запливаєш ти за буйки...

Вскочити ти у валюту не зміг, тут в мінус.
Вскочити в бетон, так підняли ціну, тут теж мінус.
Рік пропав зря на грн.депо.


Вот и вся история, что приснилась мне - Были в Синегории мы с тобой во сне
Востаннє редагувалось flyman в Суб 28 лис, 2020 23:31, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 23:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:жизнь слишком коротка, чтобы проводить ее в зале заседаний

Списал подводя итоги ряд не выполненных передо мной обязательств... После недолгих переговоров. Значительных по моим меркам.
Просто посчитал, что ресурсы потраченные на их принудительное взыскание соизмеримы. При не понятном наперед результате.
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 23:32

  Долярчик написав:
  Trast написав:коли ти бачиш мабутнє?

А якщо плюнути на той курс...
Що взагалі, в Україні буде відбуватись найближчий рік-два?
Пандемія?
Війна?

А може щось добре нас усіх чекає?

А от так все і буде, як зараз , тільки все гірше і гірше-інфляція, все з'їсть, мало хто виживе після Ковіду-це вже вiн назавжди .
Пам'ятаєшь ? Я ще рік тому писав, що хочу у Польщі займатися зеленим турізмом, а чому я так вирішив?
Тільки зараз зрозумів,тобто, я поки, що не маг.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 23:35

Долярчик придётся надеятся, что в следующем году упадёт на Межбанк мешок с деньгами по типу российской судовой выплаты, но только в этот раз нужно миллиардов 5. Может МВФ подбросит? Только нужно уже в первом квартале. Иначе депозитчики разорвут банковский сектор
Востаннє редагувалось Grand Touring в Суб 28 лис, 2020 23:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 23:36

  Grand Touring написав:Чистая покупка НБУ в этом году составила 800 млн, а куда делись 3,5 млрд проданных на Межбанке Нафтогазом? А если бы этих денег не было?

Мыши подчистили Держрезерв и с голодухи перекинулись на доллары
antey1969
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