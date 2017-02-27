RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6855685668576858

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 262
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
19%
49
28,50-29,00
35%
93
29,00-29,50
16%
41
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
8
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
8%
21
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 23:38

  Grand Touring написав:Долярчик придётся надеятся, что в следующем году упадёт на Межбанк мешок с деньгами по типу российской судовой выплаты, но только в этот раз нужно миллиардов 5. Может МВФ подбросит? Только нужно уже в первом квартале

5 ярдов получить от МВФ в следующем году - нереально.
Ни в первом квартале, ни в 95м квартале
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10214
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1243 раз.
Подякували: 2876 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 23:39

antey1969 мыша ситибанк
Grand Touring
 
Повідомлень: 474
З нами з: 23.03.20
Подякував: 119 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 23:39

  antey1969 написав:
  Grand Touring написав:Чистая покупка НБУ в этом году составила 800 млн, а куда делись 3,5 млрд проданных на Межбанке Нафтогазом? А если бы этих денег не было?

Мыши подчистили Держрезерв и с голодухи перекинулись на доллары

погашення ОВДП і % "сліпим трастам" і "нерезидентам"
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22294
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1182 раз.
Подякували: 1630 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 23:46

  pesikot написав:
  Вкладчик1234 написав:Но "крепкую основу" этого сформировало предыдущее руководство страны, надо отдать должное.
И каких-то террористов-сепаратистов выдумали, вместо армии рф. И "незамечали" обстрелы с территории рф. И какое-то выдумали АТО-ССО вместо войны. Пытались протолкнуть "эффективный контроль" вместо оккупации ("ватники" не дали). Куча "односторонних режимов прекращения огня". За "котлы" и взорванные склады - и говорить нечего. Про "Крым без единого выстрела" - тоже.

Можно быть ещё более "пацифичным"? :)

Враньё в каждом слове.
Ты лично сам не замечал обстрелов с территории РФ

І де брехня?
як ви брехливі порохаті пропагандони дістали.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1003
З нами з: 10.06.19
Подякував: 35 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 23:55

  Grand Touring написав:Долярчик придётся надеятся, что в следующем году упадёт на Межбанк мешок с деньгами по типу российской судовой выплаты, но только в этот раз нужно миллиардов 5. Может МВФ подбросит? Только нужно уже в первом квартале. Иначе депозитчики разорвут банковский сектор

Цього не станеться, з 2021 почнуть таки проценти збільшувати, це станеться, але інфляція з'їсть все одно більше.
Час заробляти зник назавжди для пересічних та і заощадження хоч в якой там не тримай валюті, якщо з кешем людина,то як за зека буде вважатися .
Що робити спитатесь?
поки шо не бачу цього, але будуть цифрові грощі і все, як далі буде і що з цим робити ще не бачу, але те що це станеться в найближчі 2 роки в Світі, то це 100%, це станеться, кеш буде під забороною, його взагалі вже не буде.
Trast
 
Повідомлень: 644
З нами з: 10.03.18
Подякував: 14 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 00:28

  Trast написав:
  flyman написав:
Доляр чи долар? Нема відповіді.

Бачу нудьгуєшь, ну, як ти така недотепа, то відповідь така- правільно і долар і Долярчик, сподіваюсь ти залишився задоволеним моєй відповідью на валютній гілці на ім'я ДС.?


Прекратите писать на украинском. Все уже поняли, что это не Ваш родной язык.
В трех строчках - 6 ошибок:

Бачу, нудьгуєшь, ну, як ти така недотепа, то відповідь така- правільновірно і долар, і Долярчик, сподіваюсь, ти залишився задоволеним моєйю відповідьдю на валютній гілці на ім'я ДС.

И никаких 28,90 в понедельник 30.11. не будет.
Хватит забивать эфир трепом.
Искатель
 
Повідомлень: 4207
З нами з: 22.02.16
Подякував: 633 раз.
Подякували: 2471 раз.
 
Профіль
4
4
1
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 00:47

  Искатель написав:
  Trast написав:
  flyman написав:
Доляр чи долар? Нема відповіді.

Бачу нудьгуєшь, ну, як ти така недотепа, то відповідь така- правільно і долар і Долярчик, сподіваюсь ти залишився задоволеним моєй відповідью на валютній гілці на ім'я ДС.?


Прекратите писать на украинском. Все уже поняли, что это не Ваш родной язык.
В трех строчках - 6 ошибок:

Бачу, нудьгуєшь, ну, як ти така недотепа, то відповідь така- правільновірно і долар, і Долярчик, сподіваюсь, ти залишився задоволеним моєйю відповідьдю на валютній гілці на ім'я ДС.

И никаких 28,90 в понедельник 30.11. не будет.
Хватит забивать эфир трепом.

Все? Буде!
Trast
 
Повідомлень: 644
З нами з: 10.03.18
Подякував: 14 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 01:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Господа, свободное место в паре коллективного раскуривания еще имеется?
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10212
З нами з: 03.11.08
Подякував: 776 раз.
Подякували: 2250 раз.
 
Профіль
1
6
2
  #<1 ... 6855685668576858
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 728, 729, 730
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7294 1683780
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 лис, 2020 19:07
tobias
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2063, 2064, 2065
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20645 2665449
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 лис, 2020 17:28
osafly
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 53, 54, 55
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
540 132217
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 14:45
sergey_sryvkin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.