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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 лис, 2020 23:38
Grand Touring написав:Долярчик
придётся надеятся, что в следующем году упадёт на Межбанк мешок с деньгами по типу российской судовой выплаты, но только в этот раз нужно миллиардов 5. Может МВФ подбросит? Только нужно уже в первом квартале
5 ярдов получить от МВФ в следующем году - нереально.
Ни в первом квартале, ни в 95м квартале
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antey1969
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Додано: Суб 28 лис, 2020 23:39
antey1969 мыша ситибанк
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Grand Touring
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Додано: Суб 28 лис, 2020 23:39
antey1969 написав: Grand Touring написав:
Чистая покупка НБУ в этом году составила 800 млн, а куда делись 3,5 млрд проданных на Межбанке Нафтогазом? А если бы этих денег не было?
Мыши подчистили Держрезерв и с голодухи перекинулись на доллары
погашення ОВДП і % "сліпим трастам" і "нерезидентам"
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: Суб 28 лис, 2020 23:46
pesikot написав: Вкладчик1234 написав:
Но "крепкую основу" этого сформировало предыдущее руководство страны, надо отдать должное.
И каких-то террористов-сепаратистов выдумали, вместо армии рф. И "незамечали" обстрелы с территории рф. И какое-то выдумали АТО-ССО вместо войны. Пытались протолкнуть "эффективный контроль" вместо оккупации ("ватники" не дали). Куча "односторонних режимов прекращения огня". За "котлы" и взорванные склады - и говорить нечего. Про "Крым без единого выстрела" - тоже.
Можно быть ещё более "пацифичным"?
Враньё в каждом слове.
Ты лично сам не замечал обстрелов с территории РФ
І де брехня?
як ви брехливі порохаті пропагандони дістали.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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Додано: Суб 28 лис, 2020 23:55
Grand Touring написав:Долярчик
придётся надеятся, что в следующем году упадёт на Межбанк мешок с деньгами по типу российской судовой выплаты, но только в этот раз нужно миллиардов 5. Может МВФ подбросит? Только нужно уже в первом квартале. Иначе депозитчики разорвут банковский сектор
Цього не станеться, з 2021 почнуть таки проценти збільшувати, це станеться, але інфляція з'їсть все одно більше.
Час заробляти зник назавжди для пересічних та і заощадження хоч в якой там не тримай валюті, якщо з кешем людина,то як за зека буде вважатися .
Що робити спитатесь?
поки шо не бачу цього, але будуть цифрові грощі і все, як далі буде і що з цим робити ще не бачу, але те що це станеться в найближчі 2 роки в Світі, то це 100%, це станеться, кеш буде під забороною, його взагалі вже не буде.
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Trast
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Додано: Нед 29 лис, 2020 00:28
Trast написав: flyman написав:
Доляр чи долар? Нема відповіді.
Бачу нудьгуєшь, ну, як ти така недотепа, то відповідь така- правільно і долар і Долярчик, сподіваюсь ти залишився задоволеним моєй відповідью на валютній гілці на ім'я ДС.?
Прекратите писать на украинском. Все уже поняли, что это не Ваш родной язык.
В трех строчках - 6 ошибок:
Бачу, нудьгуєшь, ну, як ти така недотепа, то відповідь така- правільновірно і долар, і Долярчик, сподіваюсь, ти залишився задоволеним моєйю відповідьдю на валютній гілці на ім'я ДС.
И никаких 28,90 в понедельник 30.11. не будет.
Хватит забивать эфир трепом.
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Додано: Нед 29 лис, 2020 00:47
Искатель написав: Trast написав: flyman написав:
Доляр чи долар? Нема відповіді.
Бачу нудьгуєшь, ну, як ти така недотепа, то відповідь така- правільно і долар і Долярчик, сподіваюсь ти залишився задоволеним моєй відповідью на валютній гілці на ім'я ДС.?
Прекратите писать на украинском. Все уже поняли, что это не Ваш родной язык.
В трех строчках - 6 ошибок:
Бачу, нудьгуєшь, ну, як ти така недотепа, то відповідь така- правільновірно і долар, і Долярчик, сподіваюсь, ти залишився задоволеним моєйю відповідьдю на валютній гілці на ім'я ДС.
И никаких 28,90 в понедельник 30.11. не будет.
Хватит забивать эфир трепом.
Все? Буде!
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Trast
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Додано: Нед 29 лис, 2020 01:08
Господа, свободное место в паре коллективного раскуривания еще имеется?
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Додано: Нед 29 лис, 2020 02:47
Долярчик написав:
Хтось колись просив, щоб я дату не замальовував... - та нема проблем!
То це раз, а друге -
Є тут сміливці, які отак сміливо і жирно можуть залізти/перевищити ліміт Фонду?
п. с.
І то ви ще всіх набитих стовпців не бачите
а шо там з іпотекою? ідея здулась чи як?
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Alex2007
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Додано: Нед 29 лис, 2020 07:14
Искатель
Искатель написав:
Прекратите писать на украинском. Все уже поняли, что это не Ваш родной язык.
Trast написав: flyman написав:
Доляр чи долар? Нема відповіді.
Бачу нудьгуєшь, ну, як ти така недотепа, то відповідь така- правільно і долар і Долярчик, сподіваюсь ти залишився задоволеним моєй відповідью на валютній гілці на ім'я ДС.?
В трех строчках - 6 ошибок:
Бачу, нудьгуєшь, ну, як ти така недотепа, то відповідь така- правільновірно і долар, і Долярчик, сподіваюсь, ти залишився задоволеним моєйю відповідьдю на валютній гілці на ім'я ДС.
И никаких 28,90 в понедельник 30.11. не будет.
Хватит забивать эфир трепом.
По виділеному - не важливо, твія це рідна мова чи ні, але людина старається!
Якщо ти по духу - коцаб, то саме так ти і будеш писати про українську мову і старання людини її використовувати!
Модератири, не зрозуміло, тут вже почали за українську мову травити? Дуже значуще, що це саме в рокивини Голодомору
зі. Я вже висав, що тут частина руськомовних надрочує на Путєн придді, і мабуть, ще і снідають під "вставай страна народная..."
ззі. Взагалі, є кнопка бан, і о чудо, нічого не читаєш)))
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