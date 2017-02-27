Строиться надо, Если по настоящему любишь бетон...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 лис, 2020 07:49
Строиться надо, Если по настоящему любишь бетон...
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Нед 29 лис, 2020 08:06
Из-за эмиссии в мире переизбыток денег и дефицит мест куда можно с проффитом вложиться, стоит поднять ставки по овгз и валюта опять потечёт рекой, кроме кредитов мвф есть ещё евробонды а так же корпоративные кредиты гос.компаниям. Пока ставки на дне ресурс для привлечения кредитных средств не исчерпан. Можно пообещать нерезам вход по 29 а выход по 27, эти качели сделать вполне реально в наших условиях.
Важный момент который вы упускаете из виду, в пандемию полиняли не только пэрэсичные но и олигархи, т.е. покупателей на доллар па30 будет очень не много.
И один пример отвлеченный но показательный, есть у меня цветной лазерный принтер, цена картриджа 3600 грн, но в последнее время начали появляться новые оригинальные в упаковке картриджи по 600. Нет спроса и цена камнем вниз, никому в портфеле не нужен переоцененный актив, это прямой убыток.
Цена 3600 была основана исключительно на вере покупателей что кусок пластика с порошком внутри столько стоит. За 600 я кстати тоже не покупаю, разослал продавцам предложения продать по 450, т.к. уверен что в отсутствии спроса даже 450 - очень хорошая цена. Примерно так и с курсом.
Системные проблемы говорят что гривне падать и падать а отсутствующий спрос падать не даёт, с падением экономики спрос на валюту будет уменьшаться. В следующем году посмотрим на импорт, этот индикатор работает с лагом в полгода (примерный жизненный цикл товара).
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Нед 29 лис, 2020 08:53
А это разве не Нафтогаз выкупал?
Вроде еще были выпуски.
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