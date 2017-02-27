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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6852685368546855

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 262
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
19%
49
28,50-29,00
35%
93
29,00-29,50
16%
41
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
8
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
8%
21
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 08:06

  zРадио написав:
  Grand Touring написав:Чистая покупка НБУ в этом году составила 800 млн, а куда делись 3,5 млрд проданных на Межбанке Нафтогазом?


Здесь же и растворились - чем-то нужно было гасить отток денег нерезидентов и собственников equity в форме ПИИ. Так что все это шапкозакидательство о нетто-покупке валюты очень умозрительно. Разовые приходы закончились, а системные проблемы - нет, лишь накапливаются и растут в масштабах.

С внешнеторговым сальдо та же беда - сэкономили на покупке газа в ПХГ один раз, а импорт продуктов прет системно, поскольку внутреннее производство падает и в ряде сегментов, где еще вчера были субституты с надписью "Made in Ukraine", их уже нет и вряд ли когда-нибудь будет...

Из-за эмиссии в мире переизбыток денег и дефицит мест куда можно с проффитом вложиться, стоит поднять ставки по овгз и валюта опять потечёт рекой, кроме кредитов мвф есть ещё евробонды а так же корпоративные кредиты гос.компаниям. Пока ставки на дне ресурс для привлечения кредитных средств не исчерпан. Можно пообещать нерезам вход по 29 а выход по 27, эти качели сделать вполне реально в наших условиях.

Важный момент который вы упускаете из виду, в пандемию полиняли не только пэрэсичные но и олигархи, т.е. покупателей на доллар па30 будет очень не много.

И один пример отвлеченный но показательный, есть у меня цветной лазерный принтер, цена картриджа 3600 грн, но в последнее время начали появляться новые оригинальные в упаковке картриджи по 600. Нет спроса и цена камнем вниз, никому в портфеле не нужен переоцененный актив, это прямой убыток.

Цена 3600 была основана исключительно на вере покупателей что кусок пластика с порошком внутри столько стоит. За 600 я кстати тоже не покупаю, разослал продавцам предложения продать по 450, т.к. уверен что в отсутствии спроса даже 450 - очень хорошая цена. Примерно так и с курсом.

Системные проблемы говорят что гривне падать и падать а отсутствующий спрос падать не даёт, с падением экономики спрос на валюту будет уменьшаться. В следующем году посмотрим на импорт, этот индикатор работает с лагом в полгода (примерный жизненный цикл товара).
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 08:53

  Grand Touring написав:Чистая покупка НБУ в этом году составила 800 млн, а куда делись 3,5 млрд проданных на Межбанке Нафтогазом? А если бы этих денег не было?

А это разве не Нафтогаз выкупал?
http://afrtcp.tk/services/payments_sche ... 2020-12-10
ISIN UA4000209399, номінал 1000.00 USD, випуск 2020-05-19, погашення 2020-12-10,
Короткострокові дисконтні (DCP), період 0, ставка 0%
USD 375 767 000

Вроде еще были выпуски.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 10:03

:roll:
  Alex2007 написав:
  Долярчик написав:Хтось колись просив, щоб я дату не замальовував... - та нема проблем!
То це раз, а друге -
Є тут сміливці, які отак сміливо і жирно можуть залізти/перевищити ліміт Фонду? 8)

п. с.
І то ви ще всіх набитих стовпців не бачите ;)


а шо там з іпотекою? ідея здулась чи як?

ЗеІпотека: #явамничегонедолжен

https://pulse19.ru/13177-cmeshnee-chem-klichko-ukraincy-smejutsja-nad-perlami-zelenskogo/
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 10:19

  vitaliian написав:И один пример отвлеченный но показательный, есть у меня цветной лазерный принтер, цена картриджа 3600 грн, но в последнее время начали появляться новые оригинальные в упаковке картриджи по 600. Нет спроса и цена камнем вниз, никому в портфеле не нужен переоцененный актив, это прямой убыток.

Цена 3600 была основана исключительно на вере покупателей что кусок пластика с порошком внутри столько стоит. За 600 я кстати тоже не покупаю, разослал продавцам предложения продать по 450, т.к. уверен что в отсутствии спроса даже 450 - очень хорошая цена. Примерно так и с курсом.

Цена была основана на маркетинговых ходах производителей, они продавали принтеры в ноль и ниже, а зарабатывали на расходниках.
А продавцы имеют свои 5-10% от производителя и цену на рынке не формируют.
Так вы уже разослали по обменкам заявку на доллар по 25?
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unicdima
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