Додано: Нед 29 лис, 2020 08:06

zРадио написав: Grand Touring написав: Чистая покупка НБУ в этом году составила 800 млн, а куда делись 3,5 млрд проданных на Межбанке Нафтогазом? Чистая покупка НБУ в этом году составила 800 млн, а куда делись 3,5 млрд проданных на Межбанке Нафтогазом?



Здесь же и растворились - чем-то нужно было гасить отток денег нерезидентов и собственников equity в форме ПИИ. Так что все это шапкозакидательство о нетто-покупке валюты очень умозрительно. Разовые приходы закончились, а системные проблемы - нет, лишь накапливаются и растут в масштабах.



С внешнеторговым сальдо та же беда - сэкономили на покупке газа в ПХГ один раз, а импорт продуктов прет системно, поскольку внутреннее производство падает и в ряде сегментов, где еще вчера были субституты с надписью "Made in Ukraine", их уже нет и вряд ли когда-нибудь будет... Здесь же и растворились - чем-то нужно было гасить отток денег нерезидентов и собственников equity в форме ПИИ. Так что все это шапкозакидательство о нетто-покупке валюты очень умозрительно. Разовые приходы закончились, а системные проблемы - нет, лишь накапливаются и растут в масштабах.С внешнеторговым сальдо та же беда - сэкономили на покупке газа в ПХГ один раз, а импорт продуктов прет системно, поскольку внутреннее производство падает и в ряде сегментов, где еще вчера были субституты с надписью "Made in Ukraine", их уже нет и вряд ли когда-нибудь будет...

Из-за эмиссии в мире переизбыток денег и дефицит мест куда можно с проффитом вложиться, стоит поднять ставки по овгз и валюта опять потечёт рекой, кроме кредитов мвф есть ещё евробонды а так же корпоративные кредиты гос.компаниям. Пока ставки на дне ресурс для привлечения кредитных средств не исчерпан. Можно пообещать нерезам вход по 29 а выход по 27, эти качели сделать вполне реально в наших условиях.Важный момент который вы упускаете из виду, в пандемию полиняли не только пэрэсичные но и олигархи, т.е. покупателей на доллар па30 будет очень не много.И один пример отвлеченный но показательный, есть у меня цветной лазерный принтер, цена картриджа 3600 грн, но в последнее время начали появляться новые оригинальные в упаковке картриджи по 600. Нет спроса и цена камнем вниз, никому в портфеле не нужен переоцененный актив, это прямой убыток.Цена 3600 была основана исключительно на вере покупателей что кусок пластика с порошком внутри столько стоит. За 600 я кстати тоже не покупаю, разослал продавцам предложения продать по 450, т.к. уверен что в отсутствии спроса даже 450 - очень хорошая цена. Примерно так и с курсом.Системные проблемы говорят что гривне падать и падать а отсутствующий спрос падать не даёт, с падением экономики спрос на валюту будет уменьшаться. В следующем году посмотрим на импорт, этот индикатор работает с лагом в полгода (примерный жизненный цикл товара).