Grand Touring написав:Чистая покупка НБУ в этом году составила 800 млн, а куда делись 3,5 млрд проданных на Межбанке Нафтогазом?
Здесь же и растворились - чем-то нужно было гасить отток денег нерезидентов и собственников equity в форме ПИИ. Так что все это шапкозакидательство о нетто-покупке валюты очень умозрительно. Разовые приходы закончились, а системные проблемы - нет, лишь накапливаются и растут в масштабах.
С внешнеторговым сальдо та же беда - сэкономили на покупке газа в ПХГ один раз, а импорт продуктов прет системно, поскольку внутреннее производство падает и в ряде сегментов, где еще вчера были субституты с надписью "Made in Ukraine", их уже нет и вряд ли когда-нибудь будет...
Из-за эмиссии в мире переизбыток денег и дефицит мест куда можно с проффитом вложиться, стоит поднять ставки по овгз и валюта опять потечёт рекой, кроме кредитов мвф есть ещё евробонды а так же корпоративные кредиты гос.компаниям. Пока ставки на дне ресурс для привлечения кредитных средств не исчерпан. Можно пообещать нерезам вход по 29 а выход по 27, эти качели сделать вполне реально в наших условиях.
Важный момент который вы упускаете из виду, в пандемию полиняли не только пэрэсичные но и олигархи, т.е. покупателей на доллар па30 будет очень не много.
И один пример отвлеченный но показательный, есть у меня цветной лазерный принтер, цена картриджа 3600 грн, но в последнее время начали появляться новые оригинальные в упаковке картриджи по 600. Нет спроса и цена камнем вниз, никому в портфеле не нужен переоцененный актив, это прямой убыток.
Цена 3600 была основана исключительно на вере покупателей что кусок пластика с порошком внутри столько стоит. За 600 я кстати тоже не покупаю, разослал продавцам предложения продать по 450, т.к. уверен что в отсутствии спроса даже 450 - очень хорошая цена. Примерно так и с курсом.
Системные проблемы говорят что гривне падать и падать а отсутствующий спрос падать не даёт, с падением экономики спрос на валюту будет уменьшаться. В следующем году посмотрим на импорт, этот индикатор работает с лагом в полгода (примерный жизненный цикл товара).
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian написав:И один пример отвлеченный но показательный, есть у меня цветной лазерный принтер, цена картриджа 3600 грн, но в последнее время начали появляться новые оригинальные в упаковке картриджи по 600. Нет спроса и цена камнем вниз, никому в портфеле не нужен переоцененный актив, это прямой убыток.
Цена 3600 была основана исключительно на вере покупателей что кусок пластика с порошком внутри столько стоит. За 600 я кстати тоже не покупаю, разослал продавцам предложения продать по 450, т.к. уверен что в отсутствии спроса даже 450 - очень хорошая цена. Примерно так и с курсом.
Цена была основана на маркетинговых ходах производителей, они продавали принтеры в ноль и ниже, а зарабатывали на расходниках. А продавцы имеют свои 5-10% от производителя и цену на рынке не формируют. Так вы уже разослали по обменкам заявку на доллар по 25?
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vitaliian написав:И один пример отвлеченный но показательный, есть у меня цветной лазерный принтер, цена картриджа 3600 грн, но в последнее время начали появляться новые оригинальные в упаковке картриджи по 600. Нет спроса и цена камнем вниз, никому в портфеле не нужен переоцененный актив, это прямой убыток.
Цена 3600 была основана исключительно на вере покупателей что кусок пластика с порошком внутри столько стоит. За 600 я кстати тоже не покупаю, разослал продавцам предложения продать по 450, т.к. уверен что в отсутствии спроса даже 450 - очень хорошая цена. Примерно так и с курсом.
Цена была основана на маркетинговых ходах производителей, они продавали принтеры в ноль и ниже, а зарабатывали на расходниках. А продавцы имеют свои 5-10% от производителя и цену на рынке не формируют. Так вы уже разослали по обменкам заявку на доллар по 25?
жаль у банков с онлайн обменами нет такой опции, пока что приходится ловить 25 вручную. Те продавцы которые закупились картрриджами по 3600 (минус 5-10% своей маржи) о заработке могут забыть, разве что лох какой-то купит. Цену формирует востребованность данного товара на какой то момент времени а также количество аналогичных предложений, хоть прямых аналогий с валютой нет, но курс доллара тоже может быть любой, в широком диапазоне от 20 до 85. рынок это дорога с двусторонним движением. Мало кому-то захотеть продавать картриджи па 3600 Ещё должны быть согласные их покупать по такой цене.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 29 лис, 2020 11:14, всього редагувалось 4 разів.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
unicdima написав:Цена была основана на маркетинговых ходах производителей, они продавали принтеры в ноль и ниже, а зарабатывали на расходниках. А продавцы имеют свои 5-10% от производителя и цену на рынке не формируют. Так вы уже разослали по обменкам заявку на доллар по 25?
Глядя на зелёных человечеков у руля и их концерты, валюту надо брать пока продают её по любому курсу. Строить стратегии на личном кошельке, мол если я голый стал и босый, значит никто валюту никогда не будет покупать вообще идиотизм. А все эти вангования напоминают классическое кто купит по 13 пожалеет, что не вошёл даже на кредитные. Слушайте, а вообще отличная идея, напишу я КЕШу письмо, что когда у него закончится бумага, то я тоже куплю у него немножко долларов па восэмъ
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Бумаги достаточно напечатано. Вы даже не представляете масштабы вымывания средств из экономики. Зарплаты 300к это верхушка айсберга. А чем ближе к ОП тем многократней суммы. Клептократическое государство с безумными налогами с единственной нац.идеей осваивать бюджет и впаривать лохам социалистический миф. Бубочка сейчас сломал зубы об МВФ, кинуть как Петро уже не получится. И понесется.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.