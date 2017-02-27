Додано: Нед 29 лис, 2020 11:21

Бумаги достаточно напечатано. Вы даже не представляете масштабы вымывания средств из экономики. Зарплаты 300к это верхушка айсберга. А чем ближе к ОП тем многократней суммы. Клептократическое государство с безумными налогами с единственной нац.идеей осваивать бюджет и впаривать лохам социалистический миф. Бубочка сейчас сломал зубы об МВФ, кинуть как Петро уже не получится. И понесется.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.