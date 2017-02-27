Moneta написав:Бумаги достаточно напечатано. Вы даже не представляете масштабы вымывания средств из экономики. Зарплаты 300к это верхушка айсберга. А чем ближе к ОП тем многократней суммы. Клептократическое государство с безумными налогами с единственной нац.идеей осваивать бюджет и впаривать лохам социалистический миф. Бубочка сейчас сломал зубы об МВФ, кинуть как Петро уже не получится. И понесется.
Не понесенться, тре було слухати промову в річницю Майдана. Зе казав, що помнить (нелох і несцикло, але ми то знаєм). Так що нічого нікуди не понесеться.
а про ипотеку ничего не говорил? мол несите свои денежки под 6%, мы их с нерезами откачаем, а вам потом новых намалюем и всем еще по ипотеке достанется!
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявляет, что после формирования нового состава Администрации Президента США Украина намерена поднять вопрос о реструктуризации долгов, против которой выступал Марченко.
andrein написав:Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявляет, что после формирования нового состава Администрации Президента США Украина намерена поднять вопрос о реструктуризации долгов, против которой выступал Марченко.
Картина Репина - Приплыли.
А что здесь такого, давно надо было бы спросить про реструктуризацию долгов. Во-первых, за спрос денег не берут, получится - не получится, тут другое вопрос. Во-вторых, надо признать, что Зеленский красиво пропетлял от требований Джулиани и других намёков администрации Трампа слить компромат на Байдена, расследовать компромат на Бурисму и сына Байдена, чем внёс некоторый электоральный вклад в победу Байдена. По факту заслужили реструктуризацию. Я так считаю (с). Тем в более в мировых масштабах и на фоне мировых коронавирусных проблем долги Украины не очень значимы для сильных мира сего.
andrein написав:Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявляет, что после формирования нового состава Администрации Президента США Украина намерена поднять вопрос о реструктуризации долгов, против которой выступал Марченко.
andrein написав:Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявляет, что после формирования нового состава Администрации Президента США Украина намерена поднять вопрос о реструктуризации долгов, против которой выступал Марченко.