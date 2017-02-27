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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6853685468556856

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 262
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
19%
49
28,50-29,00
35%
93
29,00-29,50
16%
41
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
8
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
8%
21
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 12:43

  flyman написав:
  Moneta написав:Бумаги достаточно напечатано. Вы даже не представляете масштабы вымывания средств из экономики. Зарплаты 300к это верхушка айсберга. А чем ближе к ОП тем многократней суммы. Клептократическое государство с безумными налогами с единственной нац.идеей осваивать бюджет и впаривать лохам социалистический миф. Бубочка сейчас сломал зубы об МВФ, кинуть как Петро уже не получится. И понесется.

Не понесенться, тре було слухати промову в річницю Майдана.
Зе казав, що помнить (нелох і несцикло, але ми то знаєм).
Так що нічого нікуди не понесеться.

а про ипотеку ничего не говорил? мол несите свои денежки под 6%, мы их с нерезами откачаем, а вам потом новых намалюем и всем еще по ипотеке достанется! :mrgreen:
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 12:51

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявляет, что после формирования нового состава Администрации Президента США Украина намерена поднять вопрос о реструктуризации долгов, против которой выступал Марченко.

Картина Репина - Приплыли. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 13:04

  andrein написав:Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявляет, что после формирования нового состава Администрации Президента США Украина намерена поднять вопрос о реструктуризации долгов, против которой выступал Марченко.

Картина Репина - Приплыли. :)


А что здесь такого, давно надо было бы спросить про реструктуризацию долгов.
Во-первых, за спрос денег не берут, получится - не получится, тут другое вопрос.
Во-вторых, надо признать, что Зеленский красиво пропетлял от требований Джулиани и других намёков администрации Трампа слить компромат на Байдена, расследовать компромат на Бурисму и сына Байдена, чем внёс некоторый электоральный вклад в победу Байдена. По факту заслужили реструктуризацию. Я так считаю (с). Тем в более в мировых масштабах и на фоне мировых коронавирусных проблем долги Украины не очень значимы для сильных мира сего.
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 13:06

  andrein написав:Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявляет, что после формирования нового состава Администрации Президента США Украина намерена поднять вопрос о реструктуризации долгов, против которой выступал Марченко.

Картина Репина - Приплыли. :)

А як же ж кінець епохи бідності ? :?
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 13:18

  sergikkc007 написав:
  andrein написав:Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявляет, что после формирования нового состава Администрации Президента США Украина намерена поднять вопрос о реструктуризации долгов, против которой выступал Марченко.

Картина Репина - Приплыли. :)

А як же ж кінець епохи бідності ? :?

Давайте звернемось до фактів, https://index.minfin.com.ua/ua/labour/s ... erage/usd/
Зображення
Як бачимо, зараз зарплати в українців в долларах США найбільші за останні 10 років.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 13:26

BIGor Факти ще й зарплат в конвертах стосуються. Підвищення мінімалки відбілило зарплати також
alex10
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