Moneta написав:Бумаги достаточно напечатано. Вы даже не представляете масштабы вымывания средств из экономики. Зарплаты 300к это верхушка айсберга. А чем ближе к ОП тем многократней суммы. Клептократическое государство с безумными налогами с единственной нац.идеей осваивать бюджет и впаривать лохам социалистический миф. Бубочка сейчас сломал зубы об МВФ, кинуть как Петро уже не получится. И понесется.
Не понесенться, тре було слухати промову в річницю Майдана. Зе казав, що помнить (нелох і несцикло, але ми то знаєм). Так що нічого нікуди не понесеться.
а про ипотеку ничего не говорил? мол несите свои денежки под 6%, мы их с нерезами откачаем, а вам потом новых намалюем и всем еще по ипотеке достанется!
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявляет, что после формирования нового состава Администрации Президента США Украина намерена поднять вопрос о реструктуризации долгов, против которой выступал Марченко.
andrein написав:Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявляет, что после формирования нового состава Администрации Президента США Украина намерена поднять вопрос о реструктуризации долгов, против которой выступал Марченко.
Картина Репина - Приплыли.
А что здесь такого, давно надо было бы спросить про реструктуризацию долгов. Во-первых, за спрос денег не берут, получится - не получится, тут другое вопрос. Во-вторых, надо признать, что Зеленский красиво пропетлял от требований Джулиани и других намёков администрации Трампа слить компромат на Байдена, расследовать компромат на Бурисму и сына Байдена, чем внёс некоторый электоральный вклад в победу Байдена. По факту заслужили реструктуризацию. Я так считаю (с). Тем в более в мировых масштабах и на фоне мировых коронавирусных проблем долги Украины не очень значимы для сильных мира сего.
andrein написав:Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявляет, что после формирования нового состава Администрации Президента США Украина намерена поднять вопрос о реструктуризации долгов, против которой выступал Марченко.
andrein написав:Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявляет, что после формирования нового состава Администрации Президента США Украина намерена поднять вопрос о реструктуризации долгов, против которой выступал Марченко.
BIGor написав:Як бачимо, зараз зарплати в українців в долларах США найбільші за останні 10 років.
Всё это так. Но еще неплохо считать сколько остаётся свободных средств на жизнь после оплаты "обязательных" платежей типа за отопление и другие ЖКХ, налогов (и подоходный был когда-то немного меньше, каких-то налогов не было вообще, но добавились), учитывать общую потребительскую инфляцию доллара в импортных товарах и тд.
Иначе возникает крамольная мысль - Чего-то я вроде стал зарабатывать больше, а позволить себе в жизни могу меньше.
BIGor написав:Як бачимо, зараз зарплати в українців в долларах США найбільші за останні 10 років.
Всё это так. Но еще неплохо считать сколько остаётся свободных средств на жизнь после оплаты "обязательных" платежей типа за отопление и другие ЖКХ, налогов (и подоходный был когда-то немного меньше, каких-то налогов не было вообще, но добавились), учитывать общую потребительскую инфляцию доллара в импортных товарах и тд.
Иначе возникает крамольная мысль - Чего-то я вроде стал зарабатывать больше, а позволить себе в жизни могу меньше.
1 Як тільки у Вас зявляються вільні гроші це автоматично доводить що в країні інфляція.( якщо гроші є , а купити нічого) 2 З інфляцією боряться просто - лотареї,товари з надприбутком(наприклад парфуми) .акцизи 3 Більше людина заробляє тоді коли більше виготовляє(підвищується її продуктивність праці) , а не тоді коли змінюється масштаб цін без зміни продуктивності.
Звідси висновок Останні 10 років, ми наближалисьдо віртуальних цін Заходу,віртуально збільшуючи розміри зарплат навіть у доларах.. Але працювати краще не стали , тому й живемо так як жили.
BIGor написав:Як бачимо, зараз зарплати в українців в долларах США найбільші за останні 10 років.
Всё это так. Но еще неплохо считать сколько остаётся свободных средств на жизнь после оплаты "обязательных" платежей типа за отопление и другие ЖКХ, налогов (и подоходный был когда-то немного меньше, каких-то налогов не было вообще, но добавились), учитывать общую потребительскую инфляцию доллара в импортных товарах и тд.
Иначе возникает крамольная мысль - Чего-то я вроде стал зарабатывать больше, а позволить себе в жизни могу меньше.
Так не бывает, вот пример, у условного Пети была ЗП 200 долл. и комуналка 50 долл, ему на жизнь оставалось 150 долл. Потом у Пети выросла ЗП в 2 раза. Но и комуналка выросла в 2 раза. Считаем. ЗП 400 долл., комуналка - 100 долл. Остается Пети на жизнь 300 долл.