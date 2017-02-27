Додано: Нед 29 лис, 2020 12:43

flyman написав: Moneta написав: Бумаги достаточно напечатано. Вы даже не представляете масштабы вымывания средств из экономики. Зарплаты 300к это верхушка айсберга. А чем ближе к ОП тем многократней суммы. Клептократическое государство с безумными налогами с единственной нац.идеей осваивать бюджет и впаривать лохам социалистический миф. Бубочка сейчас сломал зубы об МВФ, кинуть как Петро уже не получится. И понесется. Бумаги достаточно напечатано. Вы даже не представляете масштабы вымывания средств из экономики. Зарплаты 300к это верхушка айсберга. А чем ближе к ОП тем многократней суммы. Клептократическое государство с безумными налогами с единственной нац.идеей осваивать бюджет и впаривать лохам социалистический миф. Бубочка сейчас сломал зубы об МВФ, кинуть как Петро уже не получится. И понесется.

Не понесенться, тре було слухати промову в річницю Майдана.

Зе казав, що помнить (нелох і несцикло, але ми то знаєм).

Так що нічого нікуди не понесеться. Не понесенться, тре було слухати промову в річницю Майдана.Зе казав, що помнить (нелох і несцикло, але ми то знаєм).Так що нічого нікуди не понесеться.

а про ипотеку ничего не говорил? мол несите свои денежки под 6%, мы их с нерезами откачаем, а вам потом новых намалюем и всем еще по ипотеке достанется! а про ипотеку ничего не говорил? мол несите свои денежки под 6%, мы их с нерезами откачаем, а вам потом новых намалюем и всем еще по ипотеке достанется!

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.