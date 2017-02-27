zРадио написав:

prodigy написав: по валюте: на текущих счетах у физиков 119 млд в валюте(это больше 4млн долл), во всех банках не будет и половины наличных долларов (это без учета 10 млрд валюты на текущих у юриков)



после НГ нарид протрезвеет и снова будет мышиная беготня в попытках забрать своё кровное (банк спросить источник происхождения валюты и подтверждающие документы)



«Свято наближається»(С) по валюте: на текущих счетах у физиков 119 млд в валюте(это больше 4млн долл), во всех банках не будет и половины наличных долларов (это без учета 10 млрд валюты на текущих у юриков)после НГ нарид протрезвеет и снова будет мышиная беготня в попытках забрать своё кровное (банк спросить источник происхождения валюты и подтверждающие документы)«Свято наближається»(С)

В этот кризис домино будут падать не начиная с финансовой системы, как мы привыкли, а заканчивая ей. Гривнодепозитчики, не интересующиеся ничем, кроме размера своих процентов и индикативного курса гривна-доллар, и продолжающие пребывать в эйфории "стабильности", все равно, конечно, профукают шанс и не фиксанутся в валюте. Ну да бог с ними - уже устал галдеть.Тем временем реальный бизнес уже близок к началу череды банкротств - вот что будет происходить после НГ. Треть физлиц-предпринимателей и малых компаний уже не ведут операции, а продолжают существовать только на бумаге. Зима их добьет. Средние и крупные - зафиксировали за 3 последних квартала более 13 млрд долларов чистых убытков, и все это под торжественное уменьшение активов банковской системы, кредитующей лишь Минфин. Часть из них тоже умрет, но, вероятно, не так быстро - некоторое время их будут спасать финансовые подушки на текущих счетах.И уже после коллапса в реальном секторе начнет падать финансовый, который НБУ с Минфином хоть и подпитали из своей долговой пирамиды, но без живых денег бизнеса "спасение" будет только в бесконтрольной эмиссии и рефинансе...