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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6854685568566857

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 262
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
19%
49
28,50-29,00
35%
93
29,00-29,50
16%
41
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
8
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
8%
21
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 13:53

  sergikkc007 написав:
  BIGor написав:Як бачимо, зараз зарплати в українців в долларах США найбільші за останні 10 років.


Якщо все так добре, чому пішли розмови про реструктуризацію боргів, а курс невблаганно рухається до 29.00?

п.с. дивлюсь на курс 01.01.2020...і плачу :cry:

Подивіться ще на індекси цін на нерухомість - в Києві зараз максимальні ціни за останні 4 роки в доларах США.
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
Як бачите, країна просто пухне від грошей. Інше питання, чому керівництво країни не може нормально збирати податки в таких умовах.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 14:00

  BIGor написав:Як бачите, країна просто пухне від грошей. Інше питання, чому керівництво країни не може нормально збирати податки в таких умовах.


а кто сказал, что не может? По отчетам сборы налогов растут. У правительства денег столько, что даже куры не клюют:

- витрати на офіс президента в 2021 році зростуть майже на 40%

- видатки на Верховну Раду в 2021 року зростуть на 25%

- підвищення посадових окладів усіх категорій державних службовців з 1 січня 2021 року

- зарплаты в прокуратуре вырастут уже с 1 января 2021 года

- кабмин выделил 2 млрд грн на доплаты сотрудникам Нацполиции для борьбы с коронавирусом

Со сборами налогов и их расходованием все в порядке - суммы каждый месяц растут. Вот даже экономят на расходах:

- Кабмин отказался от повышения минимальных зарплат учителей с 2021 года
Востаннє редагувалось Амвросий в Нед 29 лис, 2020 14:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 14:25

  zРадио написав:
  prodigy написав:по валюте: на текущих счетах у физиков 119 млд в валюте(это больше 4млн долл), во всех банках не будет и половины наличных долларов (это без учета 10 млрд валюты на текущих у юриков)

после НГ нарид протрезвеет и снова будет мышиная беготня в попытках забрать своё кровное (банк спросить источник происхождения валюты и подтверждающие документы)

«Свято наближається»(С)


В этот кризис домино будут падать не начиная с финансовой системы, как мы привыкли, а заканчивая ей. Гривнодепозитчики, не интересующиеся ничем, кроме размера своих процентов и индикативного курса гривна-доллар, и продолжающие пребывать в эйфории "стабильности", все равно, конечно, профукают шанс и не фиксанутся в валюте. Ну да бог с ними - уже устал галдеть.

Тем временем реальный бизнес уже близок к началу череды банкротств - вот что будет происходить после НГ. Треть физлиц-предпринимателей и малых компаний уже не ведут операции, а продолжают существовать только на бумаге. Зима их добьет. Средние и крупные - зафиксировали за 3 последних квартала более 13 млрд долларов чистых убытков, и все это под торжественное уменьшение активов банковской системы, кредитующей лишь Минфин. Часть из них тоже умрет, но, вероятно, не так быстро - некоторое время их будут спасать финансовые подушки на текущих счетах.

И уже после коллапса в реальном секторе начнет падать финансовый, который НБУ с Минфином хоть и подпитали из своей долговой пирамиды, но без живых денег бизнеса "спасение" будет только в бесконтрольной эмиссии и рефинансе...


допускаю, вероятностью 65/35 что после 1 февраля валютные депо по окончании предложат вернуть гривной, а до этого будут настоятельно предлагать переоформить на новый срок (и в качестве подарка к НГ бонус 0,2/0,25 за переоформление)
в переоформлении нет смысла (потому как с учетом 0,25 выше 3,0% на год ну никак не будет), да и в 2022 есть вероятность 90/10 что все вернут гривной :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 14:31

  Igneus написав:
  prodigy написав:просто как дети...вот зачем мне истории успешных случаев в судах, когда я просто имею право забрать свои, а не портить себе настроение (тем более возвращать депо через суд)
жизнь слишком коротка, чтобы проводить ее в зале заседаний :mrgreen:

Это не просто "успешные случаи в судах", а практика Верховного Суда, в том числе, его Большой Палаты, которой должны придерживаться суды первой и апелляционной инстанций.
Кстати, сейчас одним из оснований доступа дела для кассационного обжалования в Верховном Суде является именно неприменение апелляционным судом практики Верховного Суда, а не просто нарушение им норм материального и/или процессуального права.
Наконец, в каком случае еще можно получить от банка 3% от суммы вклада за каждый день просрочки с его возвратом, причем без удержания 18% налога и 1,5% военного сбора? :D


шансы 1/10000...это всё у многих в Украине в прошлом...и даже решение ЕСПЧ не дает гарантии "отримати гроші" (Украина на выполнила решения ЕСПЧ на сумму больше 11 млдр грн)
в Украине отсутствует верховенство права (full stop)...дальше можно не продолжать диспут
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 14:40

  Igneus написав:Наконец, в каком случае еще можно получить от банка 3% от суммы вклада за каждый день просрочки с его возвратом, причем без удержания 18% налога и 1,5% военного сбора? :D


а по вкладам на сберкнижках так можно? По 3% за каждый день просрочки? :D
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 14:41

  freeze написав:
  BIGor написав:Як бачимо, зараз зарплати в українців в долларах США найбільші за останні 10 років.
Всё это так. Но еще неплохо считать сколько остаётся свободных средств на жизнь после оплаты "обязательных" платежей типа за отопление и другие ЖКХ, налогов (и подоходный был когда-то немного меньше, каких-то налогов не было вообще, но добавились), учитывать общую потребительскую инфляцию доллара в импортных товарах и тд.
Иначе возникает крамольная мысль - Чего-то я вроде стал зарабатывать больше, а позволить себе в жизни могу меньше.

Жить надо здесь и сейчас, а не мечтать о светлом будущем. Его не будет нигде.
Да, и "чтобы оставаться на месте, нужно бежать изо все сил" (с)
Востаннє редагувалось Starikan в Нед 29 лис, 2020 15:03, всього редагувалось 1 раз.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 14:47

  sergikkc007 написав:
  BIGor написав:Як бачимо, зараз зарплати в українців в долларах США найбільші за останні 10 років.


Якщо все так добре, чому пішли розмови про реструктуризацію боргів, а курс невблаганно рухається до 29.00?

п.с. дивлюсь на курс 01.01.2020...і плачу :cry:

Сильным мира сего (точнее Украины) выгоден этот курс. Зепредент со Шмыгой был бы не против и 40 наверное.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 14:54

Основная задача (предназначение) Украины - отдавать долги
Под эту цель все действия и подгоняются. Пока долги не отдадим - девальвации может и не быть (ведь откупать доллары по 28-29 "лучше", чем по 40. Бюджет-то в гривнах. Соответственно на выделенные для отдачи долгов гривны в бюджете - можно откупить больше или меньше долларов)
Поэтому скорее секвестируют бюджет, задержат НДС, пенсии и т.д. - но долги отдадут.
"Просто пересичные будут меньше есть", как в анекдоте
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 14:55

  BIGor написав:
  freeze написав:
  BIGor написав:Як бачимо, зараз зарплати в українців в долларах США найбільші за останні 10 років.


Всё это так. Но еще неплохо считать сколько остаётся свободных средств на жизнь после оплаты "обязательных" платежей типа за отопление и другие ЖКХ, налогов (и подоходный был когда-то немного меньше, каких-то налогов не было вообще, но добавились), учитывать общую потребительскую инфляцию доллара в импортных товарах и тд.

Иначе возникает крамольная мысль - Чего-то я вроде стал зарабатывать больше, а позволить себе в жизни могу меньше.

Так не бывает, вот пример, у условного Пети была ЗП 200 долл. и комуналка 50 долл, ему на жизнь оставалось 150 долл.
Потом у Пети выросла ЗП в 2 раза. Но и комуналка выросла в 2 раза. Считаем. ЗП 400 долл., комуналка - 100 долл. Остается Пети на жизнь 300 долл.

Сколько стоило медобслуживание в 2010 и сейчас? Ценник вырос в 5-10 раз. Не кратно росту зарплат в долларах подорожали почти все услуги, в 2010 на 500 долларов можно было отлично жить, а сейчас это уровень бедности, ниже которого уже туннель без света в конце. Как бы не прыгали циферки средних зарплат и пенсий на мониторе, сильно лучше чем в 2010 мы жить не стали, ценники растут намного быстрее . Безработица кстати к 2010му очень сильно выросла.
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