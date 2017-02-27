BIGor написав:Як бачимо, зараз зарплати в українців в долларах США найбільші за останні 10 років.
Всё это так. Но еще неплохо считать сколько остаётся свободных средств на жизнь после оплаты "обязательных" платежей типа за отопление и другие ЖКХ, налогов (и подоходный был когда-то немного меньше, каких-то налогов не было вообще, но добавились), учитывать общую потребительскую инфляцию доллара в импортных товарах и тд. Иначе возникает крамольная мысль - Чего-то я вроде стал зарабатывать больше, а позволить себе в жизни могу меньше.
Жить надо здесь и сейчас, а не мечтать о светлом будущем. Его не будет нигде. Да, и "чтобы оставаться на месте, нужно бежать изо все сил" (с)
Востаннє редагувалось Starikan в Нед 29 лис, 2020 15:03, всього редагувалось 1 раз.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
BIGor написав:Як бачимо, зараз зарплати в українців в долларах США найбільші за останні 10 років.
Всё это так. Но еще неплохо считать сколько остаётся свободных средств на жизнь после оплаты "обязательных" платежей типа за отопление и другие ЖКХ, налогов (и подоходный был когда-то немного меньше, каких-то налогов не было вообще, но добавились), учитывать общую потребительскую инфляцию доллара в импортных товарах и тд.
Иначе возникает крамольная мысль - Чего-то я вроде стал зарабатывать больше, а позволить себе в жизни могу меньше.
Так не бывает, вот пример, у условного Пети была ЗП 200 долл. и комуналка 50 долл, ему на жизнь оставалось 150 долл. Потом у Пети выросла ЗП в 2 раза. Но и комуналка выросла в 2 раза. Считаем. ЗП 400 долл., комуналка - 100 долл. Остается Пети на жизнь 300 долл.
Сколько стоило медобслуживание в 2010 и сейчас? Ценник вырос в 5-10 раз. Не кратно росту зарплат в долларах подорожали почти все услуги, в 2010 на 500 долларов можно было отлично жить, а сейчас это уровень бедности, ниже которого уже туннель без света в конце. Как бы не прыгали циферки средних зарплат и пенсий на мониторе, сильно лучше чем в 2010 мы жить не стали, ценники растут намного быстрее . Безработица кстати к 2010му очень сильно выросла.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Амвросий написав:а по вкладам на сберкнижках так можно? По 3% за каждый день просрочки?
По требованиям о взыскании пени существует сокращенный строк исковой давности сейчас по Гражданскому кодексу Украины - один год, а тогда, когда возникла проблема по вкладам на сберкнижках, этот срок был еще короче по Гражданскому кодексу УССР - шесть месяцев
Alex2007 написав: а шо там з іпотекою? ідея здулась чи як?
Не понимаю, как могут банки давать ипотеку при действующем моратории на отчуждение имущества при неуплате кредита?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
budivelnik написав:1 Як тільки у Вас зявляються вільні гроші це автоматично доводить що в країні інфляція.( якщо гроші є , а купити нічого) 2 З інфляцією боряться просто - лотареї,товари з надприбутком(наприклад парфуми) .акцизи 3 Більше людина заробляє тоді коли більше виготовляє(підвищується її продуктивність праці) , а не тоді коли змінюється масштаб цін без зміни продуктивності.
Звідси висновок Останні 10 років, ми наближалисьдо віртуальних цін Заходу,віртуально збільшуючи розміри зарплат навіть у доларах.. Але працювати краще не стали , тому й живемо так як жили.
к п2. пузыри типа недвижимости, услуги почти все с высокой добавленной стоимостью, фондовый рынок бы запустить, или любую другую продажу воздуха в которую бы вложились миллионы населения с необеспеченными деньгами.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian написав:Сколько стоило медобслуживание в 2010 и сейчас? Ценник вырос в 5-10 раз. Не кратно росту зарплат в долларах подорожали почти все услуги, в 2010 на 500 долларов можно было отлично жить, а сейчас это уровень бедности, ниже которого уже туннель без света в конце. Как бы не прыгали циферки средних зарплат и пенсий на мониторе, сильно лучше чем в 2010 мы жить не стали, ценники растут намного быстрее . Безработица кстати к 2010му очень сильно выросла.
Я привожу официальные данные, а Вы ссылаетесь на своё субъективное мнение. Вот еще пример Кількість БігМаків на середньомісячну зарплату в Україні https://uk.wikipedia.org/wiki/McDonald% ... te_note-26 Сейчас можно купить максимальное количество Биг-Мак за последние 10 лет (есть момент с 2012 годом - но там непонятно чего упала цена Биг-Мака - наверное акционная цена попала в статистику)
BIGor написав: Як бачите, країна просто пухне від грошей. Інше питання, чому керівництво країни не може нормально збирати податки в таких умовах.
Когда никто - от олигархов до ФОПов и наемных в малом-среднем бизнесе - не желает показывать свои реальные доходы, никакие фискальные органы не в состоянии ничего сделать. Разве что полностью отменить кеш, да и то...
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
vitaliian написав:Сколько стоило медобслуживание в 2010 и сейчас? Ценник вырос в 5-10 раз. Не кратно росту зарплат в долларах подорожали почти все услуги, в 2010 на 500 долларов можно было отлично жить, а сейчас это уровень бедности, ниже которого уже туннель без света в конце. Как бы не прыгали циферки средних зарплат и пенсий на мониторе, сильно лучше чем в 2010 мы жить не стали, ценники растут намного быстрее . Безработица кстати к 2010му очень сильно выросла.
Ценник на медобслуживание вырос не из за долларовой инфляции, а из за того, что с 2010 к конкуренции за медработников подключилась Польша и другие страны Запада. Хороший специалист не будет тут работать за деньги в 5-10 раз меньше, чем мог бы получать в Польше.
andrein написав:Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявляет, что после формирования нового состава Администрации Президента США Украина намерена поднять вопрос о реструктуризации долгов, против которой выступал Марченко.
Картина Репина - Приплыли.
А что здесь такого, давно надо было бы спросить про реструктуризацию долгов. Во-первых, за спрос денег не берут, получится - не получится, тут другое вопрос. Во-вторых, надо признать, что Зеленский красиво пропетлял от требований Джулиани и других намёков администрации Трампа слить компромат на Байдена, расследовать компромат на Бурисму и сына Байдена, чем внёс некоторый электоральный вклад в победу Байдена. По факту заслужили реструктуризацию. Я так считаю (с). Тем в более в мировых масштабах и на фоне мировых коронавирусных проблем долги Украины не очень значимы для сильных мира сего.
Обещаный бенианом дефолт? Это чудесно, заживём как венесуэльцы с аргентинцами. Не существует в мире понятия заслужили и должны, для западного мира отказ платить по счетам это ещё хуже чем ссыканье в глаза и коррупция при зелени и шоколадном, это просто разрыв отношений. Мы отдадим 120 ярдов внешних долгов? Плюс проценты по существующим взлетят, могут потребовать досрочно. Так что это скорее конец государственности,а не я считаю что кто-то там подвинется
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.