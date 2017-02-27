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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6855685668576858>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 262
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
19%
49
28,50-29,00
35%
93
29,00-29,50
16%
41
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
8
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
8%
21
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 14:41

  freeze написав:
  BIGor написав:Як бачимо, зараз зарплати в українців в долларах США найбільші за останні 10 років.
Всё это так. Но еще неплохо считать сколько остаётся свободных средств на жизнь после оплаты "обязательных" платежей типа за отопление и другие ЖКХ, налогов (и подоходный был когда-то немного меньше, каких-то налогов не было вообще, но добавились), учитывать общую потребительскую инфляцию доллара в импортных товарах и тд.
Иначе возникает крамольная мысль - Чего-то я вроде стал зарабатывать больше, а позволить себе в жизни могу меньше.

Жить надо здесь и сейчас, а не мечтать о светлом будущем. Его не будет нигде.
Да, и "чтобы оставаться на месте, нужно бежать изо все сил" (с)
Востаннє редагувалось Starikan в Нед 29 лис, 2020 15:03, всього редагувалось 1 раз.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 14:47

  sergikkc007 написав:
  BIGor написав:Як бачимо, зараз зарплати в українців в долларах США найбільші за останні 10 років.


Якщо все так добре, чому пішли розмови про реструктуризацію боргів, а курс невблаганно рухається до 29.00?

п.с. дивлюсь на курс 01.01.2020...і плачу :cry:

Сильным мира сего (точнее Украины) выгоден этот курс. Зепредент со Шмыгой был бы не против и 40 наверное.
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 14:55

  BIGor написав:
  freeze написав:
  BIGor написав:Як бачимо, зараз зарплати в українців в долларах США найбільші за останні 10 років.


Всё это так. Но еще неплохо считать сколько остаётся свободных средств на жизнь после оплаты "обязательных" платежей типа за отопление и другие ЖКХ, налогов (и подоходный был когда-то немного меньше, каких-то налогов не было вообще, но добавились), учитывать общую потребительскую инфляцию доллара в импортных товарах и тд.

Иначе возникает крамольная мысль - Чего-то я вроде стал зарабатывать больше, а позволить себе в жизни могу меньше.

Так не бывает, вот пример, у условного Пети была ЗП 200 долл. и комуналка 50 долл, ему на жизнь оставалось 150 долл.
Потом у Пети выросла ЗП в 2 раза. Но и комуналка выросла в 2 раза. Считаем. ЗП 400 долл., комуналка - 100 долл. Остается Пети на жизнь 300 долл.

Сколько стоило медобслуживание в 2010 и сейчас? Ценник вырос в 5-10 раз. Не кратно росту зарплат в долларах подорожали почти все услуги, в 2010 на 500 долларов можно было отлично жить, а сейчас это уровень бедности, ниже которого уже туннель без света в конце. Как бы не прыгали циферки средних зарплат и пенсий на мониторе, сильно лучше чем в 2010 мы жить не стали, ценники растут намного быстрее . Безработица кстати к 2010му очень сильно выросла.
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 15:06

  Амвросий написав:а по вкладам на сберкнижках так можно? По 3% за каждый день просрочки? :D

По требованиям о взыскании пени существует сокращенный строк исковой давности сейчас по Гражданскому кодексу Украины - один год, а тогда, когда возникла проблема по вкладам на сберкнижках, этот срок был еще короче по Гражданскому кодексу УССР - шесть месяцев :(
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 15:08

  Alex2007 написав: а шо там з іпотекою? ідея здулась чи як?

Не понимаю, как могут банки давать ипотеку при действующем моратории на отчуждение имущества при неуплате кредита? :shock:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 15:09

  budivelnik написав:1 Як тільки у Вас зявляються вільні гроші це автоматично доводить що в країні інфляція.( якщо гроші є , а купити нічого)
2 З інфляцією боряться просто - лотареї,товари з надприбутком(наприклад парфуми) .акцизи
3 Більше людина заробляє тоді коли більше виготовляє(підвищується її продуктивність праці) , а не тоді коли змінюється масштаб цін без зміни продуктивності.

Звідси висновок
Останні 10 років, ми наближалисьдо віртуальних цін Заходу,віртуально збільшуючи розміри зарплат навіть у доларах..
Але працювати краще не стали , тому й живемо так як жили.
к п2. пузыри типа недвижимости, услуги почти все с высокой добавленной стоимостью, фондовый рынок бы запустить, или любую другую продажу воздуха в которую бы вложились миллионы населения с необеспеченными деньгами.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 15:12

  vitaliian написав:Сколько стоило медобслуживание в 2010 и сейчас? Ценник вырос в 5-10 раз. Не кратно росту зарплат в долларах подорожали почти все услуги, в 2010 на 500 долларов можно было отлично жить, а сейчас это уровень бедности, ниже которого уже туннель без света в конце. Как бы не прыгали циферки средних зарплат и пенсий на мониторе, сильно лучше чем в 2010 мы жить не стали, ценники растут намного быстрее . Безработица кстати к 2010му очень сильно выросла.

Я привожу официальные данные, а Вы ссылаетесь на своё субъективное мнение.
Вот еще пример Кількість БігМаків на середньомісячну зарплату в Україні
https://uk.wikipedia.org/wiki/McDonald% ... te_note-26
Сейчас можно купить максимальное количество Биг-Мак за последние 10 лет (есть момент с 2012 годом - но там непонятно чего упала цена Биг-Мака - наверное акционная цена попала в статистику)
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 15:19

  BIGor написав: Як бачите, країна просто пухне від грошей. Інше питання, чому керівництво країни не може нормально збирати податки в таких умовах.

Когда никто - от олигархов до ФОПов и наемных в малом-среднем бизнесе - не желает показывать свои реальные доходы, никакие фискальные органы не в состоянии ничего сделать. Разве что полностью отменить кеш, да и то...
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 15:20

  vitaliian написав:Сколько стоило медобслуживание в 2010 и сейчас? Ценник вырос в 5-10 раз. Не кратно росту зарплат в долларах подорожали почти все услуги, в 2010 на 500 долларов можно было отлично жить, а сейчас это уровень бедности, ниже которого уже туннель без света в конце. Как бы не прыгали циферки средних зарплат и пенсий на мониторе, сильно лучше чем в 2010 мы жить не стали, ценники растут намного быстрее . Безработица кстати к 2010му очень сильно выросла.

Ценник на медобслуживание вырос не из за долларовой инфляции, а из за того, что с 2010 к конкуренции за медработников подключилась Польша и другие страны Запада. Хороший специалист не будет тут работать за деньги в 5-10 раз меньше, чем мог бы получать в Польше.
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 15:32

  freeze написав:
  andrein написав:Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявляет, что после формирования нового состава Администрации Президента США Украина намерена поднять вопрос о реструктуризации долгов, против которой выступал Марченко.

Картина Репина - Приплыли. :)


А что здесь такого, давно надо было бы спросить про реструктуризацию долгов.
Во-первых, за спрос денег не берут, получится - не получится, тут другое вопрос.
Во-вторых, надо признать, что Зеленский красиво пропетлял от требований Джулиани и других намёков администрации Трампа слить компромат на Байдена, расследовать компромат на Бурисму и сына Байдена, чем внёс некоторый электоральный вклад в победу Байдена. По факту заслужили реструктуризацию. Я так считаю (с). Тем в более в мировых масштабах и на фоне мировых коронавирусных проблем долги Украины не очень значимы для сильных мира сего.

Обещаный бенианом дефолт?
Это чудесно, заживём как венесуэльцы с аргентинцами.
Не существует в мире понятия заслужили и должны, для западного мира отказ платить по счетам это ещё хуже чем ссыканье в глаза и коррупция при зелени и шоколадном, это просто разрыв отношений.
Мы отдадим 120 ярдов внешних долгов?
Плюс проценты по существующим взлетят, могут потребовать досрочно.
Так что это скорее конец государственности,а не я считаю что кто-то там подвинется 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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