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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 лис, 2020 15:37
Starikan написав:
Когда никто
- от олигархов до ФОПов и наемных в малом-среднем бизнесе - не желает показывать свои реальные доходы, никакие фискальные органы не в состоянии ничего сделать. Разве что полностью отменить кеш
, да и то...
КСУ в течение суток признает это неконституционным
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Додано: Нед 29 лис, 2020 15:42
somilitark написав:
Это чудесно, заживём как венесуэльцы с аргентинцами.
Не существует в мире понятия заслужили и должны, для западного мира отказ платить по счетам это ещё хуже чем ссыканье в глаза и коррупция при зелени и шоколадном, это просто разрыв отношений.
Мы отдадим 120 ярдов внешних долгов?
Плюс проценты по существующим взлетят, могут потребовать досрочно.
Так что это скорее конец государственности,а не я считаю что кто-то там подвинется
даже большевиков заставили отдать царские долги, так что конец государственности от долгов не панацея. И потом что они свои отдают? Дефолтом можно пугнуть мвф если они замешкаются с новым траншем, дефолт это полбеды а политическая нестабильность, появление новых народных республик, потоки беженцев и просто ставших ненужными людей - далеко не полный перечень зла, которое хуже чем дефолт, проще дать наркоману на дозу, чем ремонтировать технику, мебель и зубы. Там не дураки и деньги считать умеют.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 29 лис, 2020 15:44, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Додано: Нед 29 лис, 2020 15:44
prodigy написав:
по валюте: на текущих счетах у физиков 119 млд в валюте(это больше 4млн долл), во всех банках не будет и половины наличных долларов (это без учета 10 млрд валюты на текущих у юриков)
после НГ нарид протрезвеет и снова будет мышиная беготня в попытках забрать своё кровное (банк спросить источник происхождения валюты и подтверждающие документы)
«Свято наближається»(С)
Интересно,как сейчас,забирал ли кто, по окончанию депо больше 10000$.т есть больше фонда,кто то писал,что заставляют писать куда деньги пойдут?
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Додано: Нед 29 лис, 2020 16:05
vitaliian написав: somilitark написав:
Это чудесно, заживём как венесуэльцы с аргентинцами.
Не существует в мире понятия заслужили и должны, для западного мира отказ платить по счетам это ещё хуже чем ссыканье в глаза и коррупция при зелени и шоколадном, это просто разрыв отношений.
Мы отдадим 120 ярдов внешних долгов?
Плюс проценты по существующим взлетят, могут потребовать досрочно.
Так что это скорее конец государственности,а не я считаю что кто-то там подвинется
даже большевиков заставили отдать царские долги
Царские долги отдавала независимая РФ, большевики всех послали на...
Кстати, претензии со стороны наследников существуют до сих пор.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
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Додано: Нед 29 лис, 2020 16:10
BIGor написав: freeze написав: BIGor написав:
Як бачимо, зараз зарплати в українців в долларах США найбільші за останні 10 років.
Всё это так. Но еще неплохо считать сколько остаётся свободных средств на жизнь после оплаты "обязательных" платежей типа за отопление и другие ЖКХ, налогов (и подоходный был когда-то немного меньше, каких-то налогов не было вообще, но добавились), учитывать общую потребительскую инфляцию доллара в импортных товарах и тд.
Иначе возникает крамольная мысль - Чего-то я вроде стал зарабатывать больше, а позволить себе в жизни могу меньше.
Так не бывает, вот пример, у условного Пети была ЗП 200 долл. и комуналка 50 долл, ему на жизнь оставалось 150 долл
.
Потом у Пети выросла ЗП в 2 раза. Но и комуналка выросла в 2 раза. Считаем. ЗП 400 долл., комуналка - 100 долл. Остается Пети на жизнь 300 долл
.
Если считать среднюю температуру по больнице. — 36,6 °С, включая гнойное и морг!
После повышения зарплат в прокуратуре, судьям и т.д. нарисуется, что корову закармливают, но забывают доить. Каков сейчас процент получающих зарплату выше 14-15К по регионам, да и в столице?
Условные 100 долларов это реальное только для ЦО за месяц.
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