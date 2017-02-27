Starikan написав:Когда никто - от олигархов до ФОПов и наемных в малом-среднем бизнесе - не желает показывать свои реальные доходы, никакие фискальные органы не в состоянии ничего сделать. Разве что полностью отменить кеш, да и то...
КСУ в течение суток признает это неконституционным
somilitark написав:Это чудесно, заживём как венесуэльцы с аргентинцами. Не существует в мире понятия заслужили и должны, для западного мира отказ платить по счетам это ещё хуже чем ссыканье в глаза и коррупция при зелени и шоколадном, это просто разрыв отношений. Мы отдадим 120 ярдов внешних долгов? Плюс проценты по существующим взлетят, могут потребовать досрочно. Так что это скорее конец государственности,а не я считаю что кто-то там подвинется
даже большевиков заставили отдать царские долги, так что конец государственности от долгов не панацея. И потом что они свои отдают? Дефолтом можно пугнуть мвф если они замешкаются с новым траншем, дефолт это полбеды а политическая нестабильность, появление новых народных республик, потоки беженцев и просто ставших ненужными людей - далеко не полный перечень зла, которое хуже чем дефолт, проще дать наркоману на дозу, чем ремонтировать технику, мебель и зубы. Там не дураки и деньги считать умеют.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 29 лис, 2020 15:44, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
somilitark написав: Это чудесно, заживём как венесуэльцы с аргентинцами. Не существует в мире понятия заслужили и должны, для западного мира отказ платить по счетам это ещё хуже чем ссыканье в глаза и коррупция при зелени и шоколадном, это просто разрыв отношений. Мы отдадим 120 ярдов внешних долгов? Плюс проценты по существующим взлетят, могут потребовать досрочно. Так что это скорее конец государственности,а не я считаю что кто-то там подвинется
даже большевиков заставили отдать царские долги
Царские долги отдавала независимая РФ, большевики всех послали на... Кстати, претензии со стороны наследников существуют до сих пор.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
BIGor написав:Як бачимо, зараз зарплати в українців в долларах США найбільші за останні 10 років.
Всё это так. Но еще неплохо считать сколько остаётся свободных средств на жизнь после оплаты "обязательных" платежей типа за отопление и другие ЖКХ, налогов (и подоходный был когда-то немного меньше, каких-то налогов не было вообще, но добавились), учитывать общую потребительскую инфляцию доллара в импортных товарах и тд.
Иначе возникает крамольная мысль - Чего-то я вроде стал зарабатывать больше, а позволить себе в жизни могу меньше.
Так не бывает, вот пример, у условного Пети была ЗП 200 долл. и комуналка 50 долл, ему на жизнь оставалось 150 долл. Потом у Пети выросла ЗП в 2 раза. Но и комуналка выросла в 2 раза. Считаем. ЗП 400 долл., комуналка - 100 долл. Остается Пети на жизнь 300 долл.
Если считать среднюю температуру по больнице. — 36,6 °С, включая гнойное и морг! После повышения зарплат в прокуратуре, судьям и т.д. нарисуется, что корову закармливают, но забывают доить. Каков сейчас процент получающих зарплату выше 14-15К по регионам, да и в столице? Условные 100 долларов это реальное только для ЦО за месяц.
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somilitark написав:Это чудесно, заживём как венесуэльцы с аргентинцами. Не существует в мире понятия заслужили и должны, для западного мира отказ платить по счетам это ещё хуже чем ссыканье в глаза и коррупция при зелени и шоколадном, это просто разрыв отношений. Мы отдадим 120 ярдов внешних долгов? Плюс проценты по существующим взлетят, могут потребовать досрочно. Так что это скорее конец государственности,а не я считаю что кто-то там подвинется
даже большевиков заставили отдать царские долги, так что конец государственности от долгов не панацея. И потом что они свои отдают? Дефолтом можно пугнуть мвф если они замешкаются с новым траншем, дефолт это полбеды а политическая нестабильность, появление новых народных республик, потоки беженцев и просто ставших ненужными людей - далеко не полный перечень зла, которое хуже чем дефолт, проще дать наркоману на дозу, чем ремонтировать технику, мебель и зубы. Там не дураки и деньги считать умеют.
Беженцы? Такое впечатление, что с Украины уже свалила вся молодёжь и активное население. Остались горстка предпринимателей, чинуши с всякого рода протирающими штанами мелкими госклерками и армия пенсов. Уже скоро количество пенсионеров превысит число работающих,что ещё надо говорить? Народных республик не будет, часть страны с удовольствием отхапает Венгрия, часть Румыния, часть Польша, остальное загребёт один злобный дядька вовка,который только спит и видит как дать водичку крысчанам. Так что для Европы и Америки это очень хороший вариант, распад Украины и исчезновение такого государства, западная часть отойдёт к ЕС, расширение территорий, подъём их ВВП, восток и центр с югом загребёт мордор и это будет чудесным сигналом снять санкции и зажить дружно и мирно. Так что деньги там считают, но ради даже территории трёх областей готовы пожертвовать теми 100_ ярдами валюты, валюту можно напечатать, а вот плодородные земли с нормальным климатом, такого масштаба не нарисуешь. Вот такие пироги малята, как ни крути, а Украина это скорее проблема для цивилизованного мира, чем возможности
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Alex2007 написав: а шо там з іпотекою? ідея здулась чи як?
Не понимаю, как могут банки давать ипотеку при действующем моратории на отчуждение имущества при неуплате кредита?
Сейчас новые договора, прописывать детей низзя, за просрочку квартал вылетаешь нафиг со штрафными санкциями и квартира уходит с молотка, если останется разница, то типа крестьянам сдачу вернут. Так что дают, мало, под грабительские проценты, но дают.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
откуда такой дорожай? почему столько разговоров что будет токо дешеветь? куда оно будет дешеветь? скорее получим как с валютой или с другими активами - говорят о дешевее, а в итоге получаем дорожай с попыткой запрыгнуть в последний вагон (особенно когда для себя чел покупает)?
somilitark написав:Обещаный бенианом дефолт? Это чудесно, заживём как венесуэльцы с аргентинцами.
Реструктуризация долгов и дефолт - это две разные вещи, если первое событие произошло до второго. С кредиторами надо разговаривать.
somilitark написав:Не существует в мире понятия заслужили и должны, для западного мира отказ платить по счетам это ещё хуже чем ссыканье в глаза и коррупция при зелени и шоколадном, это просто разрыв отношений.
Да только в этом году без всяких заслуг почти сотне стран разные двадцатки и финансовые организиции сделали отсрочку платежей без всяких дефолтов. Это обычная практика.