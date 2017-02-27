Додано: Нед 29 лис, 2020 16:36

vitaliian написав: somilitark написав: Это чудесно, заживём как венесуэльцы с аргентинцами.

Не существует в мире понятия заслужили и должны, для западного мира отказ платить по счетам это ещё хуже чем ссыканье в глаза и коррупция при зелени и шоколадном, это просто разрыв отношений.

Мы отдадим 120 ярдов внешних долгов?

Плюс проценты по существующим взлетят, могут потребовать досрочно.

Так что это скорее конец государственности,а не я считаю что кто-то там подвинется Это чудесно, заживём как венесуэльцы с аргентинцами.Не существует в мире понятия заслужили и должны, для западного мира отказ платить по счетам это ещё хуже чем ссыканье в глаза и коррупция при зелени и шоколадном, это просто разрыв отношений.Мы отдадим 120 ярдов внешних долгов?Плюс проценты по существующим взлетят, могут потребовать досрочно.Так что это скорее конец государственности,а не я считаю что кто-то там подвинется даже большевиков заставили отдать царские долги, так что конец государственности от долгов не панацея. И потом что они свои отдают? Дефолтом можно пугнуть мвф если они замешкаются с новым траншем, дефолт это полбеды а политическая нестабильность, появление новых народных республик, потоки беженцев и просто ставших ненужными людей - далеко не полный перечень зла, которое хуже чем дефолт, проще дать наркоману на дозу, чем ремонтировать технику, мебель и зубы. Там не дураки и деньги считать умеют. даже большевиков заставили отдать царские долги, так что конец государственности от долгов не панацея. И потом что они свои отдают? Дефолтом можно пугнуть мвф если они замешкаются с новым траншем, дефолт это полбеды а политическая нестабильность, появление новых народных республик, потоки беженцев и просто ставших ненужными людей - далеко не полный перечень зла, которое хуже чем дефолт, проще дать наркоману на дозу, чем ремонтировать технику, мебель и зубы. Там не дураки и деньги считать умеют.

Беженцы?Такое впечатление, что с Украины уже свалила вся молодёжь и активное население. Остались горстка предпринимателей, чинуши с всякого рода протирающими штанами мелкими госклерками и армия пенсов. Уже скоро количество пенсионеров превысит число работающих,что ещё надо говорить?Народных республик не будет, часть страны с удовольствием отхапает Венгрия, часть Румыния, часть Польша, остальное загребёт один злобный дядька вовка,который только спит и видит как дать водичку крысчанам.Так что для Европы и Америки это очень хороший вариант, распад Украины и исчезновение такого государства, западная часть отойдёт к ЕС, расширение территорий, подъём их ВВП, восток и центр с югом загребёт мордор и это будет чудесным сигналом снять санкции и зажить дружно и мирно.Так что деньги там считают, но ради даже территории трёх областей готовы пожертвовать теми 100_ ярдами валюты, валюту можно напечатать, а вот плодородные земли с нормальным климатом, такого масштаба не нарисуешь.Вот такие пироги малята, как ни крути, а Украина это скорее проблема для цивилизованного мира, чем возможности