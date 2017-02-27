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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6856685768586859

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 262
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
19%
49
28,50-29,00
35%
93
29,00-29,50
16%
41
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
8
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
8%
21
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 17:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Народных республик не будет, часть страны с удовольствием отхапает Венгрия, часть Румыния, часть Польша, остальное загребёт один злобный дядька вовка,который только спит и видит как дать водичку крысчанам.
Так что для Европы и Америки это очень хороший вариант, распад Украины
Страшилка звичайно ще та...
Але я завжди питаю
Якщо залишиться територія з пенсіонерами яких треба годувати... - то чому румунам,венграм чи москалям треба до своїх пенсіонерів додавати ще й наших?

Тому
Перш ніж лякати самого себе - дайте відповідь собіж
А чого це ви такі налякані? може російських зомбоканалів передивились...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 17:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

нагадаю що графіки зручно дивитися на москальскому сайті
https://www.profinance.ru/charts/2017-0 ... YwMSM1IzA=
там чесно кажучи воно якось "наглядней" чим на фінанс юа в міняйлі :oops:
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 17:38

  yama написав:нагадаю що графіки зручно дивитися на москальскому сайті
https://www.profinance.ru/charts/2017-0 ... YwMSM1IzA=
там чесно кажучи воно якось "наглядней" чим на фінанс юа в міняйлі :oops:


судя по графику в январе похоже будет какое-то ключевое изменение, а что за события на январь намечены?
Амвросий
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