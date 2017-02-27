somilitark написав:Народных республик не будет, часть страны с удовольствием отхапает Венгрия, часть Румыния, часть Польша, остальное загребёт один злобный дядька вовка,который только спит и видит как дать водичку крысчанам. Так что для Европы и Америки это очень хороший вариант, распад Украины
Страшилка звичайно ще та... Але я завжди питаю Якщо залишиться територія з пенсіонерами яких треба годувати... - то чому румунам,венграм чи москалям треба до своїх пенсіонерів додавати ще й наших?
Тому Перш ніж лякати самого себе - дайте відповідь собіж А чого це ви такі налякані? може російських зомбоканалів передивились...
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України