Додано: Нед 29 лис, 2020 18:52

budivelnik

А у нас сильная экономика?

У нас строятся заводы?\Мы сами не завалимся как колос на глиняных ногах?

То что в голове у раши мы знаем и нас это точно не обрадует, растереть нас кирзовым сапогом и показать место; назад в стойло "малоросы".



По нашим пенсионерам сделают как ФРГ сделало с жилым фондом ГДР при объединении, сказало людям выкупайте занимаемое жильё, у кого нет денег будете арендовать по коммерческим ставкам, и сами дома продали на аукционах.

Единственное что ставки были немного меньше чем на рынке, примерно сейчас они составляют 5-6 евро,вместо рыночных 8-9 за метр кв. в месяц.

Так сделают и с нашими пенсами? Вы имеете накопления? НЕТ, значит будете получать вашу бывшую украинскую пенсию до распада, кому 60 евро, кто 100 получит, раз не было накопительной пенсии, то откуда мы знаем сколько кому платить по нашим законам.

Думаю 60 евро они потянут, правда? Не сильно им будет обременительно, правда?

Так что очевидное не вероятное, но совок завалился, сам не сам это дело третье, сегодня я вижу что государство планомерно ведут к 3-му Майдану, который точно станет для него последним, это моё мнения, я так всё вижу.

Погрузить по всем фронтам в хаос и свалить в Испании, но тут как тут мышебрат с гумконвоями и помощью, всё как всегда, только наглее и циничнее, мол сами украинцы этого хотят.

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.