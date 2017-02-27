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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 лис, 2020 17:38
судя по графику в январе похоже будет какое-то ключевое изменение, а что за события на январь намечены?
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Амвросий
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Додано: Нед 29 лис, 2020 18:12
Амвросий написав:
судя по графику в январе похоже будет какое-то ключевое изменение, а что за события на январь намечены?
Байден і його адміністрація входить в Білий Дім
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: Нед 29 лис, 2020 18:27
freeze написав: somilitark написав:
Обещаный бенианом дефолт?
Это чудесно, заживём как венесуэльцы с аргентинцами.
Реструктуризация долгов и дефолт - это две разные вещи, если первое событие произошло до второго. С кредиторами надо разговаривать.
somilitark написав:
Не существует в мире понятия заслужили и должны, для западного мира отказ платить по счетам это ещё хуже чем ссыканье в глаза и коррупция при зелени и шоколадном, это просто разрыв отношений.
Да только в этом году без всяких заслуг почти сотне стран разные двадцатки и финансовые организиции сделали отсрочку платежей без всяких дефолтов. Это обычная практика.
У Яресько очень хорошо получилось в 2015-м, теперь никто не может сказать сколько по тем варрантам надо уплатить, злые языки говорят, что 300% от "списания".
А реструктуризация наверное будет не под 8% как мы сейчас в основном платим, а новые бонды будут под 15%, по-другому никак не выйдет, не тешьте себя иллюзиями, чего стоят опыт варрантов, в исполнении бениных детей будет именно дефолт, либо ещё более жёсткая кабала, которая приведёт со временем к ещё более печальным последствиям.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Нед 29 лис, 2020 18:35
somilitark написав:
наверное будет
Это основная психологическая ошибка, которая допускается людьми.
Вместо того, чтобы поставить цель, привлечь грамотных консультантов, разработать конкретные шаги по движению к цели и попробовать их воплотить в жизнь, основные усилия бросаются на то, чтобы обосновать почему достичь цели невозможно.
Орнитологи знают, что в голодный год в гнезде выживут только те птенцы, которые громче всех раззевают рот, требовательно орут и ведут себя активно, когда мама принесла червячка. Те птенцы, которые малоактивны и не требуют ничего, обычно не выживают.
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freeze
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Додано: Нед 29 лис, 2020 18:52
budivelnik
А у нас сильная экономика?
У нас строятся заводы?\Мы сами не завалимся как колос на глиняных ногах?
То что в голове у раши мы знаем и нас это точно не обрадует, растереть нас кирзовым сапогом и показать место; назад в стойло "малоросы".
По нашим пенсионерам сделают как ФРГ сделало с жилым фондом ГДР при объединении, сказало людям выкупайте занимаемое жильё, у кого нет денег будете арендовать по коммерческим ставкам, и сами дома продали на аукционах.
Единственное что ставки были немного меньше чем на рынке, примерно сейчас они составляют 5-6 евро,вместо рыночных 8-9 за метр кв. в месяц.
Так сделают и с нашими пенсами? Вы имеете накопления? НЕТ, значит будете получать вашу бывшую украинскую пенсию до распада, кому 60 евро, кто 100 получит, раз не было накопительной пенсии, то откуда мы знаем сколько кому платить по нашим законам.
Думаю 60 евро они потянут, правда? Не сильно им будет обременительно, правда?
Так что очевидное не вероятное, но совок завалился, сам не сам это дело третье, сегодня я вижу что государство планомерно ведут к 3-му Майдану, который точно станет для него последним, это моё мнения, я так всё вижу.
Погрузить по всем фронтам в хаос и свалить в Испании, но тут как тут мышебрат с гумконвоями и помощью, всё как всегда, только наглее и циничнее, мол сами украинцы этого хотят.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Нед 29 лис, 2020 18:53
freeze
Кто-то сверху хочет сделать как выгоднее для страны и разумнее?
Вы точно тут живёте или из Канады пишете?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Нед 29 лис, 2020 20:11
Судя по этим графикам нас ожидает период полного штиля на валютном рынке лет на 5-7 как минимум!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Нед 29 лис, 2020 20:20
somilitark написав:
budivelnik
А у нас сильная экономика?
У нас строятся заводы?
Ви смішні і застрягли в совку...
1 Для виробництва танків-треба енергетика/металургія/шахти/рудники/військові НІІ, але при цьому хліба вистарчало не кожному
2 Для простої країни ,яка не збирається нікому показувати кузькіну мать - можна мати садок вишневий коло хати і вулик з бджолами....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Нед 29 лис, 2020 21:04
budivelnik написав:
... Для простої країни ,яка не збирається нікому показувати кузькіну мать - можна мати садок вишневий коло хати і вулик з бджолами....
и кредиты от МВФ
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Додано: Нед 29 лис, 2020 21:21
antikkristall написав: budivelnik написав:
... Для простої країни ,яка не збирається нікому показувати кузькіну мать - можна мати садок вишневий коло хати і вулик з бджолами....
и кредиты от МВФ
А що таке кредити?
Це в залежності від використання може бути як ліками так і отрутою..
Якщо кредити вкладати у створення засобів по створенню додаткової вартості - це ліки,які допоможуть одужати і пришвидшать розвиток
Якщо проїдати - це притормозить розвиток тих хто буде віддавати кредити тобто це отрута..
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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