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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6857685868596860

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 264
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
19%
49
28,50-29,00
35%
93
29,00-29,50
16%
42
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
8
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
8%
22
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 21:51

  sergikkc007 написав:Одні твердять про найвищі за останнє десятиліття доходи люду та захмарні ціни на нерухомість. Інші говорять про дефолт та можливі потоки біженців...- таки да - ми живемо в переддень нехілого шухєру :?

Недвижимость покупают не только когда растет ввп и цена м2, сейчас ценовое дно, почему не прикупить бетон, если есть возможность? Я конечно сомневаюсь, что киевские хрущи сильно подорожают, но спрос на аренду никуда не денется и получив доход от аренды остаётся шанс продать квартиру дороже цены покупки, а других доходных активов осталось очень мало. Хрущ 50м2 приносит 7,5% годовых в гривне!!! Этот экономический период я бы назвал «дно доходности активов...»
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 21:54

  shatenerbi написав:
  prodigy написав:снова будет мышиная беготня в попытках забрать своё кровное (банк спросить источник происхождения валюты и подтверждающие документы)

«Свято наближається»(С)


Интересно,как сейчас,забирал ли кто, по окончанию депо больше 10000$.т есть больше фонда,кто то писал,что заставляют писать куда деньги пойдут?


Хто поширює ці вигадки ?..

Якщо хтось десь і спитає про походження, то це коли ви ПРИНОСИТЕ кеш, а не коли забираєте.
sergey_sryvkin
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  #<1 ... 6857685868596860
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