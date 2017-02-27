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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6857685868596860

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 264
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
19%
49
28,50-29,00
35%
93
29,00-29,50
16%
42
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
8
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
8%
22
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 21:51

  sergikkc007 написав:Одні твердять про найвищі за останнє десятиліття доходи люду та захмарні ціни на нерухомість. Інші говорять про дефолт та можливі потоки біженців...- таки да - ми живемо в переддень нехілого шухєру :?

Недвижимость покупают не только когда растет ввп и цена м2, сейчас ценовое дно, почему не прикупить бетон, если есть возможность? Я конечно сомневаюсь, что киевские хрущи сильно подорожают, но спрос на аренду никуда не денется и получив доход от аренды остаётся шанс продать квартиру дороже цены покупки, а других доходных активов осталось очень мало. Хрущ 50м2 приносит 7,5% годовых в гривне!!! Этот экономический период я бы назвал «дно доходности активов...»
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 21:54

  shatenerbi написав:
  prodigy написав:снова будет мышиная беготня в попытках забрать своё кровное (банк спросить источник происхождения валюты и подтверждающие документы)

«Свято наближається»(С)


Интересно,как сейчас,забирал ли кто, по окончанию депо больше 10000$.т есть больше фонда,кто то писал,что заставляют писать куда деньги пойдут?


Хто поширює ці вигадки ?..

Якщо хтось десь і спитає про походження, то це коли ви ПРИНОСИТЕ кеш, а не коли забираєте.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 22:50

  budivelnik написав:2 Для простої країни ,яка не збирається нікому показувати кузькіну мать - можна мати садок вишневий коло хати і вулик з бджолами....

Да промышленность вообще не нужна, пережиток совка, я вас правильно понял?

А вот реально интересно, если не ползать у МВФ на коленях и не переодалживать уже взятые долги, то на сколько нас хватит?

Резервов 26 ярдов, госдолг почти 90.
Для начала делаем курс 100, опять выезжают несколько миллионов на заробитки за кордон к тем 7-ми миллионам, что уже выехали , потом экономика ещё больше упадёт и курс может будет 200...300....1000 за доллар, вот будет красотища, из еды будут оте яблоки что насобирал около бабушкиной мазанки, отопление только веточками и сухостоем, перейдём все к натуральному хозяйству как после дефолта раши 98.
Мир живёт в 21-м веке, а мы будем в 18-м, вот это красотища настанет!
Только в начале 2000-х ещё демография была, море молодых и крепких людей, а теперь всех выкосит новый ковид 22,кто остался , лечится же будем настойками шипшины, при коронке не очень помогает.
Вот это независимость, мои обе покойные бабушки наверное перевернутся в гробу, ведь они были так рады получению Незалежности, вот думали заживём, у нас же всё есть, а оказалось деиндустриализация это гуд, вперёд в каменный век, долой пережитки совка(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 23:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Де живуть ті 7 млн. ???? Європа, чай, нє рєзіновая !

1 млн. сирійців Європа не може перетравити 4-ий рік, а тут казки про 7 млн українців ...
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 23:24

  vitaliian написав:Хрущ 50м2 приносит 7,5% годовых в гривне!!! Этот экономический период я бы назвал «дно доходности активов...»

За последние 12-15 лет, расходы на коммуналку в валютном выражении выросли раза в 2.5-3.
И будут дальше подтягиваться к евроценам.
Так что про ценовое дно доходности на рынке недвиги - сомнительное утверждение.
Zebra
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