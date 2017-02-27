sergikkc007 написав:Одні твердять про найвищі за останнє десятиліття доходи люду та захмарні ціни на нерухомість. Інші говорять про дефолт та можливі потоки біженців...- таки да - ми живемо в переддень нехілого шухєру
Недвижимость покупают не только когда растет ввп и цена м2, сейчас ценовое дно, почему не прикупить бетон, если есть возможность? Я конечно сомневаюсь, что киевские хрущи сильно подорожают, но спрос на аренду никуда не денется и получив доход от аренды остаётся шанс продать квартиру дороже цены покупки, а других доходных активов осталось очень мало. Хрущ 50м2 приносит 7,5% годовых в гривне!!! Этот экономический период я бы назвал «дно доходности активов...»
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
budivelnik написав:2 Для простої країни ,яка не збирається нікому показувати кузькіну мать - можна мати садок вишневий коло хати і вулик з бджолами....
Да промышленность вообще не нужна, пережиток совка, я вас правильно понял?
А вот реально интересно, если не ползать у МВФ на коленях и не переодалживать уже взятые долги, то на сколько нас хватит?
Резервов 26 ярдов, госдолг почти 90. Для начала делаем курс 100, опять выезжают несколько миллионов на заробитки за кордон к тем 7-ми миллионам, что уже выехали , потом экономика ещё больше упадёт и курс может будет 200...300....1000 за доллар, вот будет красотища, из еды будут оте яблоки что насобирал около бабушкиной мазанки, отопление только веточками и сухостоем, перейдём все к натуральному хозяйству как после дефолта раши 98. Мир живёт в 21-м веке, а мы будем в 18-м, вот это красотища настанет! Только в начале 2000-х ещё демография была, море молодых и крепких людей, а теперь всех выкосит новый ковид 22,кто остался , лечится же будем настойками шипшины, при коронке не очень помогает. Вот это независимость, мои обе покойные бабушки наверное перевернутся в гробу, ведь они были так рады получению Незалежности, вот думали заживём, у нас же всё есть, а оказалось деиндустриализация это гуд, вперёд в каменный век, долой пережитки совка(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
vitaliian написав:Хрущ 50м2 приносит 7,5% годовых в гривне!!! Этот экономический период я бы назвал «дно доходности активов...»
За последние 12-15 лет, расходы на коммуналку в валютном выражении выросли раза в 2.5-3. И будут дальше подтягиваться к евроценам. Так что про ценовое дно доходности на рынке недвиги - сомнительное утверждение.