Додано: Нед 29 лис, 2020 22:50

budivelnik написав: 2 Для простої країни ,яка не збирається нікому показувати кузькіну мать - можна мати садок вишневий коло хати і вулик з бджолами.... 2 Для простої країни ,яка не збирається нікому показувати кузькіну мать - можна мати садок вишневий коло хати і вулик з бджолами....

Да промышленность вообще не нужна, пережиток совка, я вас правильно понял?А вот реально интересно, если не ползать у МВФ на коленях и не переодалживать уже взятые долги, то на сколько нас хватит?Резервов 26 ярдов, госдолг почти 90.Для начала делаем курс 100, опять выезжают несколько миллионов на заробитки за кордон к тем 7-ми миллионам, что уже выехали , потом экономика ещё больше упадёт и курс может будет 200...300....1000 за доллар, вот будет красотища, из еды будут оте яблоки что насобирал около бабушкиной мазанки, отопление только веточками и сухостоем, перейдём все к натуральному хозяйству как после дефолта раши 98.Мир живёт в 21-м веке, а мы будем в 18-м, вот это красотища настанет!Только в начале 2000-х ещё демография была, море молодых и крепких людей, а теперь всех выкосит новый ковид 22,кто остался , лечится же будем настойками шипшины, при коронке не очень помогает.Вот это независимость, мои обе покойные бабушки наверное перевернутся в гробу, ведь они были так рады получению Незалежности, вот думали заживём, у нас же всё есть, а оказалось деиндустриализация это гуд, вперёд в каменный век, долой пережитки совка(((