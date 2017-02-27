sergikkc007 написав:Одні твердять про найвищі за останнє десятиліття доходи люду та захмарні ціни на нерухомість. Інші говорять про дефолт та можливі потоки біженців...- таки да - ми живемо в переддень нехілого шухєру
Недвижимость покупают не только когда растет ввп и цена м2, сейчас ценовое дно, почему не прикупить бетон, если есть возможность? Я конечно сомневаюсь, что киевские хрущи сильно подорожают, но спрос на аренду никуда не денется и получив доход от аренды остаётся шанс продать квартиру дороже цены покупки, а других доходных активов осталось очень мало. Хрущ 50м2 приносит 7,5% годовых в гривне!!! Этот экономический период я бы назвал «дно доходности активов...»
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
budivelnik написав:2 Для простої країни ,яка не збирається нікому показувати кузькіну мать - можна мати садок вишневий коло хати і вулик з бджолами....
Да промышленность вообще не нужна, пережиток совка, я вас правильно понял?
А вот реально интересно, если не ползать у МВФ на коленях и не переодалживать уже взятые долги, то на сколько нас хватит?
Резервов 26 ярдов, госдолг почти 90. Для начала делаем курс 100, опять выезжают несколько миллионов на заробитки за кордон к тем 7-ми миллионам, что уже выехали , потом экономика ещё больше упадёт и курс может будет 200...300....1000 за доллар, вот будет красотища, из еды будут оте яблоки что насобирал около бабушкиной мазанки, отопление только веточками и сухостоем, перейдём все к натуральному хозяйству как после дефолта раши 98. Мир живёт в 21-м веке, а мы будем в 18-м, вот это красотища настанет! Только в начале 2000-х ещё демография была, море молодых и крепких людей, а теперь всех выкосит новый ковид 22,кто остался , лечится же будем настойками шипшины, при коронке не очень помогает. Вот это независимость, мои обе покойные бабушки наверное перевернутся в гробу, ведь они были так рады получению Незалежности, вот думали заживём, у нас же всё есть, а оказалось деиндустриализация это гуд, вперёд в каменный век, долой пережитки совка(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
vitaliian написав:Хрущ 50м2 приносит 7,5% годовых в гривне!!! Этот экономический период я бы назвал «дно доходности активов...»
За последние 12-15 лет, расходы на коммуналку в валютном выражении выросли раза в 2.5-3. И будут дальше подтягиваться к евроценам. Так что про ценовое дно доходности на рынке недвиги - сомнительное утверждение.
vitaliian написав:Хрущ 50м2 приносит 7,5% годовых в гривне!!! Этот экономический период я бы назвал «дно доходности активов...»
Вполне возможно, что скоро и бесплатно будут квартиры отдавать, лишь-бы избавиться от пресса налогов и коммуналки. Или владелец даже доплачивать будет за то, чтобы квартиросъемщики жили и оплачивали хотя-бы часть коммуналки и налогов. Подобное уже встречается в селах и небольших городках - люди готовы сдавать бесплатно и даже доплачивать, чтобы ктото жил в доме, протапливал его зимой и следил чтобы не растащили на кирпичи.
Если как основное жилье - это еще оправданно, а как вложение - очень сомнительная инвестиция.
prodigy написав:снова будет мышиная беготня в попытках забрать своё кровное (банк спросить источник происхождения валюты и подтверждающие документы)
«Свято наближається»(С)
Интересно,как сейчас,забирал ли кто, по окончанию депо больше 10000$.т есть больше фонда,кто то писал,что заставляют писать куда деньги пойдут?
Хто поширює ці вигадки ?..
Якщо хтось десь і спитає про походження, то це коли ви ПРИНОСИТЕ кеш, а не коли забираєте.
Це не вигадки, це норма закона. Обидві операції входять до четвертого критерію: "фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів)". Стаття 20 нового закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift