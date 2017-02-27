sergikkc007 написав:Одні твердять про найвищі за останнє десятиліття доходи люду та захмарні ціни на нерухомість. Інші говорять про дефолт та можливі потоки біженців...- таки да - ми живемо в переддень нехілого шухєру
Недвижимость покупают не только когда растет ввп и цена м2, сейчас ценовое дно, почему не прикупить бетон, если есть возможность? Я конечно сомневаюсь, что киевские хрущи сильно подорожают, но спрос на аренду никуда не денется и получив доход от аренды остаётся шанс продать квартиру дороже цены покупки, а других доходных активов осталось очень мало. Хрущ 50м2 приносит 7,5% годовых в гривне!!! Этот экономический период я бы назвал «дно доходности активов...»
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian написав:Хрущ 50м2 приносит 7,5% годовых в гривне!!! Этот экономический период я бы назвал «дно доходности активов...»
За последние 12-15 лет, расходы на коммуналку в валютном выражении выросли раза в 2.5-3. И будут дальше подтягиваться к евроценам. Так что про ценовое дно доходности на рынке недвиги - сомнительное утверждение.
prodigy написав:снова будет мышиная беготня в попытках забрать своё кровное (банк спросить источник происхождения валюты и подтверждающие документы)
«Свято наближається»(С)
Интересно,как сейчас,забирал ли кто, по окончанию депо больше 10000$.т есть больше фонда,кто то писал,что заставляют писать куда деньги пойдут?
Хто поширює ці вигадки ?..
Якщо хтось десь і спитає про походження, то це коли ви ПРИНОСИТЕ кеш, а не коли забираєте.
Це не вигадки, це норма закона. Обидві операції входять до четвертого критерію: "фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів)". Стаття 20 нового закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
На днях прошла инфа,что в 2021 году Украине надо будет выплатить всех долгов по графику на 15 млрд.долларов. В 1,3 и 4 кварталах, 2-й квартал по нулям. Значит самый дешевый доллар можно будет нахомячить в апреле-июне, гдето па 27-27,5. Будем пока хомячить бумагу.