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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6858685968606861>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 265
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
18%
49
28,50-29,00
35%
94
29,00-29,50
16%
42
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
8
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
8%
22
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 21:51

  sergikkc007 написав:Одні твердять про найвищі за останнє десятиліття доходи люду та захмарні ціни на нерухомість. Інші говорять про дефолт та можливі потоки біженців...- таки да - ми живемо в переддень нехілого шухєру :?

Недвижимость покупают не только когда растет ввп и цена м2, сейчас ценовое дно, почему не прикупить бетон, если есть возможность? Я конечно сомневаюсь, что киевские хрущи сильно подорожают, но спрос на аренду никуда не денется и получив доход от аренды остаётся шанс продать квартиру дороже цены покупки, а других доходных активов осталось очень мало. Хрущ 50м2 приносит 7,5% годовых в гривне!!! Этот экономический период я бы назвал «дно доходности активов...»
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 21:54

  shatenerbi написав:
  prodigy написав:снова будет мышиная беготня в попытках забрать своё кровное (банк спросить источник происхождения валюты и подтверждающие документы)

«Свято наближається»(С)


Интересно,как сейчас,забирал ли кто, по окончанию депо больше 10000$.т есть больше фонда,кто то писал,что заставляют писать куда деньги пойдут?


Хто поширює ці вигадки ?..

Якщо хтось десь і спитає про походження, то це коли ви ПРИНОСИТЕ кеш, а не коли забираєте.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 23:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Де живуть ті 7 млн. ???? Європа, чай, нє рєзіновая !

1 млн. сирійців Європа не може перетравити 4-ий рік, а тут казки про 7 млн українців ...
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 23:24

  vitaliian написав:Хрущ 50м2 приносит 7,5% годовых в гривне!!! Этот экономический период я бы назвал «дно доходности активов...»

За последние 12-15 лет, расходы на коммуналку в валютном выражении выросли раза в 2.5-3.
И будут дальше подтягиваться к евроценам.
Так что про ценовое дно доходности на рынке недвиги - сомнительное утверждение.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 01:30

  sergey_sryvkin написав:
  shatenerbi написав:
  prodigy написав:снова будет мышиная беготня в попытках забрать своё кровное (банк спросить источник происхождения валюты и подтверждающие документы)

«Свято наближається»(С)


Интересно,как сейчас,забирал ли кто, по окончанию депо больше 10000$.т есть больше фонда,кто то писал,что заставляют писать куда деньги пойдут?


Хто поширює ці вигадки ?..

Якщо хтось десь і спитає про походження, то це коли ви ПРИНОСИТЕ кеш, а не коли забираєте.


Забыли про депо он лайн,там можно спросить только на выходе.
Востаннє редагувалось shatenerbi в Пон 30 лис, 2020 03:33, всього редагувалось 1 раз.
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 07:32

  sergey_sryvkin написав:
  shatenerbi написав:
  prodigy написав:снова будет мышиная беготня в попытках забрать своё кровное (банк спросить источник происхождения валюты и подтверждающие документы)

«Свято наближається»(С)


Интересно,как сейчас,забирал ли кто, по окончанию депо больше 10000$.т есть больше фонда,кто то писал,что заставляют писать куда деньги пойдут?


Хто поширює ці вигадки ?..

Якщо хтось десь і спитає про походження, то це коли ви ПРИНОСИТЕ кеш, а не коли забираєте.


Це не вигадки, це норма закона. Обидві операції входять до четвертого критерію: "фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів)". Стаття 20 нового закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 08:34

  shatenerbi написав:
  prodigy написав:по валюте: на текущих счетах у физиков 119 млд в валюте(это больше 4млн долл), во всех банках не будет и половины наличных долларов (это без учета 10 млрд валюты на текущих у юриков)

после НГ нарид протрезвеет и снова будет мышиная беготня в попытках забрать своё кровное (банк спросить источник происхождения валюты и подтверждающие документы)

«Свято наближається»(С)


Интересно,как сейчас,забирал ли кто, по окончанию депо больше 10000$.т есть больше фонда,кто то писал,что заставляют писать куда деньги пойдут?


забирал...только в одном банке подписал заявление(стандартное) на возврат вклада (без всяких деталей), забирайте пока есть валюта :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 09:08

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Казковий вечір і чарівна мить
Згадай усе, про що мрієш ти
Крокуй із святом в Новий Новий рік
Час двері святу відчинити


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20 ноября, НБУ выдал рефинансирования на 600 млн грн
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 09:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

shatenerbi написав:
  prodigy написав:по валюте: на текущих счетах у физиков 119 млд в валюте(это больше 4млн долл), во всех банках не будет и половины наличных долларов (это без учета 10 млрд валюты на текущих у юриков)

после НГ нарид протрезвеет и снова будет мышиная беготня в попытках забрать своё кровное (банк спросить источник происхождения валюты и подтверждающие документы)

«Свято наближається»(С)


Интересно,как сейчас,забирал ли кто, по окончанию депо больше 10000$.т есть больше фонда,кто то писал,что заставляют писать куда деньги пойдут?


Ничего не надо писать и даже не спрашивали
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 10:10

На днях прошла инфа,что в 2021 году Украине надо будет выплатить всех долгов по графику на 15 млрд.долларов. В 1,3 и 4 кварталах, 2-й квартал по нулям. Значит самый дешевый доллар можно будет нахомячить в апреле-июне, гдето па 27-27,5. Будем пока хомячить бумагу.
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