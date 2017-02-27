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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 лис, 2020 10:22
zzzzzz написав:
Свято наближається
Свято наближається
Свято наближається
Свято наближається
Казковий вечір і чарівна мить
Згадай усе, про що мрієш ти
Крокуй із святом в Новий Новий рік
Час двері святу відчинити
27 ноября, НБУ выдал рефинансирования 5,8 млрд грн
20 ноября, НБУ выдал рефинансирования на 600 млн грн
13 ноября, НБУ выдал рефинансирования 16,146 млрд грн
6 ноября, НБУ выдал рефинансирования на 563 млн грн
30 октября, НБУ выдал рефинансирования 10,346 млрд грн
і шо? в грунді ще рефінанс на +20 ярдів і ПА30?
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Додано: Пон 30 лис, 2020 10:27
ойра 1.197 пора зливати.
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flyman
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