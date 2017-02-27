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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6858685968606861

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 265
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
18%
49
28,50-29,00
35%
94
29,00-29,50
16%
42
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
8
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
8%
22
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 10:22

  zzzzzz написав:Свято наближається
Свято наближається
Свято наближається
Свято наближається
Казковий вечір і чарівна мить
Згадай усе, про що мрієш ти
Крокуй із святом в Новий Новий рік
Час двері святу відчинити


27 ноября, НБУ выдал рефинансирования 5,8 млрд грн
20 ноября, НБУ выдал рефинансирования на 600 млн грн
13 ноября, НБУ выдал рефинансирования 16,146 млрд грн
6 ноября, НБУ выдал рефинансирования на 563 млн грн
30 октября, НБУ выдал рефинансирования 10,346 млрд грн

і шо? в грунді ще рефінанс на +20 ярдів і ПА30?
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 10:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ойра 1.197 пора зливати.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлень: 22298
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  #<1 ... 6858685968606861
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