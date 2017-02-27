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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6859686068616862>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 266
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
18%
49
28,50-29,00
36%
95
29,00-29,50
16%
42
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
8
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
8%
22
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 10:22

  zzzzzz написав:Свято наближається
Свято наближається
Свято наближається
Свято наближається
Казковий вечір і чарівна мить
Згадай усе, про що мрієш ти
Крокуй із святом в Новий Новий рік
Час двері святу відчинити


27 ноября, НБУ выдал рефинансирования 5,8 млрд грн
20 ноября, НБУ выдал рефинансирования на 600 млн грн
13 ноября, НБУ выдал рефинансирования 16,146 млрд грн
6 ноября, НБУ выдал рефинансирования на 563 млн грн
30 октября, НБУ выдал рефинансирования 10,346 млрд грн

і шо? в грунді ще рефінанс на +20 ярдів і ПА30?
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 10:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ойра 1.197 пора зливати.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 11:13

  Faceless написав:Интересно,как сейчас,забирал ли кто, по окончанию депо больше 10000$.т есть больше фонда,кто то писал,что заставляют писать куда деньги пойдут?


Ничего не надо писать и даже не спрашивали[/quote]

ничего писать не надо, в банке дают подписать заявление на возврат вклада (не везде, но есть такое)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 11:18

  flyman написав:ойра 1.197 пора зливати.


50/50

мак прием 33,95 TAC/Белочка

откуп доллар 28,48

итого 1,192

не уверен, что в тасе можно скинуть больше 2к евро

в белочке на "депозит" любую сумму (наличка до 1к евро)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 11:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Поданий МОЗ бюджетний запит на 2021 рік передбачає, що зарплата лікаря у наступному році становитиме 23 тис. грн, середнього медперсоналу – 17 тис. грн, молодшого медперсоналу – 12 тис. грн.
такая щедрость обычно приводит к кратным девалам, похоже Зепридент решил залить нарид необеспеченными деньгами(
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 30 лис, 2020 11:24, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 11:23

экс-заместитель дир. депа. финансовой стабильности НБУ

https://finance.liga.net/ekonomika/opin ... tr0b_QVke0

Да, давать советы дело не благодарное
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 11:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Це сьогодні має бути Трастове 29?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 11:25

  Долярчик написав:Це сьогодні має бути Трастове 29?

Наслаждайтесь моими летними прогнозами по евро.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 11:29

  Долярчик написав:Це сьогодні має бути Трастове 29?

Важней не конкретное значение, а тенденция. Тут сидят люди обещавшие после выборов заметное укрепление гривны. Которого не было от слова вааааще.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 11:43

  vitaliian написав:
  Долярчик написав:Це сьогодні має бути Трастове 29?

Наслаждайтесь моими летними прогнозами по евро.


1.21 до НГ не верю

в 2021 даже 1,25 будет вряд ли
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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