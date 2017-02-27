Додано: Пон 30 лис, 2020 12:17

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

30.11.2020.................28,4954

Доллар прибавил около 3 копеек.

Открылись на 3.5 копейки ниже закрытия пятницы, отрабатывая снижение доллара в мире на выходных. Евро при этом перевалил за 34. Спред при открытии 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, приподнялись на копейку. Немного постояв, к 11 вернулись на уровень открытия, сузив спред до 1.5 копеек. Немного поработав в балансе, около 11-30 выросли на 2 копейки.

Пока наблюдаем мелкие разнонаправленные движения. Куда идти, похоже, еще не решили.

Справочный курс встретили котировками 28.5000 - 28.5150, что на 3 копейки выше открытия.



НБУ в пятницу на рынок не выходил.

Остатки на коррсчетах уменьшились. Основным фактором стало существенное увеличение объема тендерных сертификатов. Больше половины этого объема компенсировали среднеразмерный тендерный рефинанс, которому помогали расходы казначейства. Результаты весьма противоречивые, пока одни банки не знают, куда девать деньги, другие берут рефинанс у НБУ. На этом рефинансе банки, похоже, научились зарабатывать, вряд ли это кризис ликвидности. Однако, результаты говорят о практически полном отсутствии межбанковского кредитования, что можно считать недостатком рынка.



В ТОМный четверг объем валютного рынка ожидаемо снизился с 451.1 до 311.1 млн. Это на уровне вполне ТОДного понедельника. Обороты чистые. Клиентские обороты также снизились, уменьшилось и превышение спроса над предложением.