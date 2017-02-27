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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6859686068616862

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 266
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
18%
49
28,50-29,00
36%
95
29,00-29,50
16%
42
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
8
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
8%
22
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 11:44

  vitaliian написав:
  Долярчик написав:Це сьогодні має бути Трастове 29?

Наслаждайтесь моими летними прогнозами по евро.


1.21 до НГ не верю

в 2021 даже 1,25 будет вряд ли
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 11:52

A ЩО З ПЕРЕСОМ СТАЛОСЯ?
сірий
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Game Over

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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 12:09

  Долярчик написав:Це сьогодні має бути Трастове 29?

Траст як і мінімум третина тут форумчан тупо загоняли, Вам що простих речей незрозуміло

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Nazarkino
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 12:11

Колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко подав позов до Печерського суду Києва з вимогою до збиткової компанії виплатити йому 94 млн гривень премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом". Разом з тим саме Вітренко розглядається як один з кандидатів на посаду міністра енергетики.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... premii.htm
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 12:16

  сірий написав:A ЩО З ПЕРЕСОМ СТАЛОСЯ?

педикульоз
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 12:17

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
30.11.2020.................28,4954
Доллар прибавил около 3 копеек.
Открылись на 3.5 копейки ниже закрытия пятницы, отрабатывая снижение доллара в мире на выходных. Евро при этом перевалил за 34. Спред при открытии 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, приподнялись на копейку. Немного постояв, к 11 вернулись на уровень открытия, сузив спред до 1.5 копеек. Немного поработав в балансе, около 11-30 выросли на 2 копейки.
Пока наблюдаем мелкие разнонаправленные движения. Куда идти, похоже, еще не решили.
Справочный курс встретили котировками 28.5000 - 28.5150, что на 3 копейки выше открытия.

НБУ в пятницу на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах уменьшились. Основным фактором стало существенное увеличение объема тендерных сертификатов. Больше половины этого объема компенсировали среднеразмерный тендерный рефинанс, которому помогали расходы казначейства. Результаты весьма противоречивые, пока одни банки не знают, куда девать деньги, другие берут рефинанс у НБУ. На этом рефинансе банки, похоже, научились зарабатывать, вряд ли это кризис ликвидности. Однако, результаты говорят о практически полном отсутствии межбанковского кредитования, что можно считать недостатком рынка.

В ТОМный четверг объем валютного рынка ожидаемо снизился с 451.1 до 311.1 млн. Это на уровне вполне ТОДного понедельника. Обороты чистые. Клиентские обороты также снизились, уменьшилось и превышение спроса над предложением.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 12:24

ДБР купило Ленд Крузер за 1,8 мільйона та п’ять простіших «членовозів» по мільйону за штуку
http://nashigroshi.org/2020/11/30/dbr-k ... za-shtuku/
jump
 
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