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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 лис, 2020 13:06
prodigy написав: vitaliian написав: Долярчик написав:
Це сьогодні має бути Трастове 29?
Наслаждайтесь моими летними прогнозами по евро.
1.21 до НГ не верю
в 2021 даже 1,25 будет вряд ли
Летом закупался по 1,135-1,14 слился рановато примерно месяц назад думал успею откупиться, евро как раз перестало перед выборами в сша расти, но натянутая резинка выстрелила быстрее. Евро и дальше будет расти 1,3 в 2021 1,4 в 2022м (мой прогноз).
верю в евро... по 1,4
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Додано: Пон 30 лис, 2020 13:10
Proofy написав: fin написав:
На днях прошла инфа,что в 2021 году Украине надо будет выплатить всех долгов по графику на 15 млрд.долларов. В 1,3 и 4 кварталах, 2-й квартал по нулям. Значит самый дешевый доллар можно будет нахомячить в апреле-июне, гдето па 27-27,5. Будем пока хомячить бумагу.
Некоторые ожидают возврат к тому времени к нынешним, после похода к 30
Так далеко не заглядываю, вот интересно, что в декабре будет, локдаун поможет ли гривне
новый локдаун принесет меньше убытков чем предыдущий, бизнесы на арендованных площадях знают что их ждёт и могут оптимизировать свои затраты, наверное полиняют флэтлорды, кто мог тот научился работать на удаленке, или запустил доставку
верю в евро... по 1,4
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Додано: Пон 30 лис, 2020 13:10
Proofy написав: vitaliy_berdinskikh написав: Долярчик написав:
Це сьогодні має бути Трастове 29?
Важней не конкретное значение, а тенденция. Тут сидят люди обещавшие после выборов заметное укрепление гривны. Которого не было от слова вааааще
.
Так выборы не состоялись в нужном направлении
А, ну да, это всё объясняет.
Вон выше один из них продолжает повторять мантру про загонщиков.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Пон 30 лис, 2020 13:11
Zebra написав:
За счёт деповлощенцев на деньги которых скупаются банками правительственные ОВГЗ и финансируются покупки лендкрузеров.
Уже скоро курс начнет плясать. 30-40 в следующем году как наказание для дураков.
так-так. Звісно
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Додано: Пон 30 лис, 2020 13:12
Proofy написав:
Некоторые ожидают возврат к тому времени к нынешним, после похода к 30
Так далеко не заглядываю, вот интересно, что в декабре будет, локдаун поможет ли гривне
новый локдаун принесет меньше убытков чем предыдущий, бизнесы на арендованных площадях знают что их ждёт и могут оптимизировать свои затраты, ожидаемо полиняют флэтлорды, кто мог тот научился работать на удаленке, или запустил доставку, могут быть перебои с наличной валютой.
верю в евро... по 1,4
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Додано: Пон 30 лис, 2020 13:32
Trast написав:
Курс туди-сюди вже 3 роки 27-28, все , що нижчн треба було заробляти, все, що вижче, теж.
Але, але.
Є ж хвилина відліку і є хвилина розрахунку, вона закінчиться може раптово в кожну хвилину, як гра на зайві стульчата, але ж, якщо 30 листопада на обмінках не буде 28,9-29,1, то я більш тут не з'явлюся
, а якщо буде, то запрощую на моє перше відео по цій жк темі, на каналі " Тr,ust$,only true"
Наступает минута прощания,
Ты глядишь мне тревожно в глаза,
И ловлю я родное дыхание,
А вдали уже дышит гроза.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 13:37
Proofy написав:
вот интересно, что в декабре будет, локдаун поможет ли гривне
Стопкран импорту, конечно поможет, а там на носу посевная, можно печатать и не очень обращать внимание на то что МВФ наслал куда подальше.
Тем более бизнесу готовят двойной удар, повышение налогов( минималки) и лохдаун.
Попробуй выдержи, сейчас уже многие заготавливают гривну, чтобы перезимовать
МБ сегодня топчется на уровне 50, налик столицы вообще ужимается до неприличия 48-51, короче перемирие в игре под названием девальвация гривночки))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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4
Додано: Пон 30 лис, 2020 13:41
prodigy написав:
1.21 до НГ не верю
в 2021 даже 1,25 будет вряд ли
1,2 уже сегодня будет
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Додано: Пон 30 лис, 2020 13:41
somilitark написав: Proofy написав:
вот интересно, что в декабре будет, локдаун поможет ли гривне
Стопкран импорту, конечно поможет, а там на носу посевная, можно печатать и не очень обращать внимание на то что МВФ наслал куда подальше.
Тем более бизнесу готовят двойной удар, повышение налогов( минималки)
и лохдаун..
дак перенесли (на конец года, или на 22-ой)
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