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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6861686268636864>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 267
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
18%
49
28,50-29,00
36%
95
29,00-29,50
16%
42
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
8
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
23
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:06

  prodigy написав:
  vitaliian написав:
  Долярчик написав:Це сьогодні має бути Трастове 29?

Наслаждайтесь моими летними прогнозами по евро.


1.21 до НГ не верю

в 2021 даже 1,25 будет вряд ли

Летом закупался по 1,135-1,14 слился рановато примерно месяц назад думал успею откупиться, евро как раз перестало перед выборами в сша расти, но натянутая резинка выстрелила быстрее. Евро и дальше будет расти 1,3 в 2021 1,4 в 2022м (мой прогноз).
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:10

  Proofy написав:
  fin написав:На днях прошла инфа,что в 2021 году Украине надо будет выплатить всех долгов по графику на 15 млрд.долларов. В 1,3 и 4 кварталах, 2-й квартал по нулям. Значит самый дешевый доллар можно будет нахомячить в апреле-июне, гдето па 27-27,5. Будем пока хомячить бумагу.

Некоторые ожидают возврат к тому времени к нынешним, после похода к 30 :)
Так далеко не заглядываю, вот интересно, что в декабре будет, локдаун поможет ли гривне
новый локдаун принесет меньше убытков чем предыдущий, бизнесы на арендованных площадях знают что их ждёт и могут оптимизировать свои затраты, наверное полиняют флэтлорды, кто мог тот научился работать на удаленке, или запустил доставку
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:10

  Proofy написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Долярчик написав:Це сьогодні має бути Трастове 29?

Важней не конкретное значение, а тенденция. Тут сидят люди обещавшие после выборов заметное укрепление гривны. Которого не было от слова вааааще.

Так выборы не состоялись в нужном направлении :)

А, ну да, это всё объясняет. :lol:

Вон выше один из них продолжает повторять мантру про загонщиков. :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:11

  Zebra написав:
  jump написав:ДБР купило Ленд Крузер за 1,8 мільйона та п’ять простіших «членовозів» по мільйону за штуку
http://nashigroshi.org/2020/11/30/dbr-k ... za-shtuku/

За счёт деповлощенцев на деньги которых скупаются банками правительственные ОВГЗ и финансируются покупки лендкрузеров.

Уже скоро курс начнет плясать. 30-40 в следующем году как наказание для дураков.


так-так. Звісно :lol:
Zebra
28 - сентябрь, 29 - октябрь, 30 - ноябрь, 32 - декабрь, 35 - январь
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:12

  Proofy написав:Некоторые ожидают возврат к тому времени к нынешним, после похода к 30 :)
Так далеко не заглядываю, вот интересно, что в декабре будет, локдаун поможет ли гривне
новый локдаун принесет меньше убытков чем предыдущий, бизнесы на арендованных площадях знают что их ждёт и могут оптимизировать свои затраты, ожидаемо полиняют флэтлорды, кто мог тот научился работать на удаленке, или запустил доставку, могут быть перебои с наличной валютой.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:27

vitaliian Друг, ты повторяешься. Или это особо тупых? :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:32

  Trast написав:Курс туди-сюди вже 3 роки 27-28, все , що нижчн треба було заробляти, все, що вижче, теж.
Але, але.
Є ж хвилина відліку і є хвилина розрахунку, вона закінчиться може раптово в кожну хвилину, як гра на зайві стульчата, але ж, якщо 30 листопада на обмінках не буде 28,9-29,1, то я більш тут не з'явлюся, а якщо буде, то запрощую на моє перше відео по цій жк темі, на каналі " Тr,ust$,only true"

Наступает минута прощания,
Ты глядишь мне тревожно в глаза,
И ловлю я родное дыхание,
А вдали уже дышит гроза.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:37

  Proofy написав: вот интересно, что в декабре будет, локдаун поможет ли гривне

Стопкран импорту, конечно поможет, а там на носу посевная, можно печатать и не очень обращать внимание на то что МВФ наслал куда подальше.
Тем более бизнесу готовят двойной удар, повышение налогов( минималки) и лохдаун.
Попробуй выдержи, сейчас уже многие заготавливают гривну, чтобы перезимовать :?

МБ сегодня топчется на уровне 50, налик столицы вообще ужимается до неприличия 48-51, короче перемирие в игре под названием девальвация гривночки))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:41

  prodigy написав:
1.21 до НГ не верю

в 2021 даже 1,25 будет вряд ли

1,2 уже сегодня будет
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:41

  somilitark написав:
  Proofy написав: вот интересно, что в декабре будет, локдаун поможет ли гривне

Стопкран импорту, конечно поможет, а там на носу посевная, можно печатать и не очень обращать внимание на то что МВФ наслал куда подальше.
Тем более бизнесу готовят двойной удар, повышение налогов( минималки) и лохдаун..

дак перенесли (на конец года, или на 22-ой)
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