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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 лис, 2020 13:51
Клаус написав: somilitark написав: Proofy написав:
вот интересно, что в декабре будет, локдаун поможет ли гривне
Стопкран импорту, конечно поможет, а там на носу посевная, можно печатать и не очень обращать внимание на то что МВФ наслал куда подальше.
Тем более бизнесу готовят двойной удар, повышение налогов( минималки)
и лохдаун..
дак перенесли (на конец года, или на 22-ой)
6000 с 1.01.21 что там куда перенесли
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 13:57
somilitark написав: Клаус написав: somilitark написав:
Стопкран импорту, конечно поможет, а там на носу посевная, можно печатать и не очень обращать внимание на то что МВФ наслал куда подальше.
Тем более бизнесу готовят двойной удар, повышение налогов( минималки)
и лохдаун..
дак перенесли (на конец года, или на 22-ой)
6000 с 1.01.21 что там куда перенесли
я про 6500
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