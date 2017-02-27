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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6861686268636864

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 267
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
18%
49
28,50-29,00
36%
95
29,00-29,50
16%
42
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
8
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
23
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:51

  Клаус написав:
  somilitark написав:
  Proofy написав: вот интересно, что в декабре будет, локдаун поможет ли гривне

Стопкран импорту, конечно поможет, а там на носу посевная, можно печатать и не очень обращать внимание на то что МВФ наслал куда подальше.
Тем более бизнесу готовят двойной удар, повышение налогов( минималки) и лохдаун..

дак перенесли (на конец года, или на 22-ой)

6000 с 1.01.21 что там куда перенесли :?: :evil:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:57

  somilitark написав:
  Клаус написав:
  somilitark написав:Стопкран импорту, конечно поможет, а там на носу посевная, можно печатать и не очень обращать внимание на то что МВФ наслал куда подальше.
Тем более бизнесу готовят двойной удар, повышение налогов( минималки) и лохдаун..

дак перенесли (на конец года, или на 22-ой)

6000 с 1.01.21 что там куда перенесли :?: :evil:

я про 6500
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