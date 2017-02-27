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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6861686268636864

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 267
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
14
28,00-28,50
18%
49
28,50-29,00
36%
95
29,00-29,50
16%
42
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
8
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0%
1
Більше 32,00
9%
23
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 14:34

28 - сентябрь, 29 - октябрь, 30 - ноябрь, 32 - декабрь, 35 - январь

Никто ничего здесь нихера не знает. А писать можно, что угодно, "бумага" все стерпит.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 14:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Похоже на завтра небольшой откат,покупающих/продающих, 36/64.
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 15:15

  shatenerbi написав:
  sergey_sryvkin написав:Хто поширює ці вигадки ?..

Якщо хтось десь і спитає про походження, то це коли ви ПРИНОСИТЕ кеш, а не коли забираєте.


Забыли про депо он лайн,там можно спросить только на выходе.


Та невже :) А як гроші заводити будете?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 15:20

  vitaliy_berdinskikh написав:
  sergey_sryvkin написав:Хто поширює ці вигадки ?..
Якщо хтось десь і спитає про походження, то це коли ви ПРИНОСИТЕ кеш, а не коли забираєте.

Це не вигадки, це норма закона. Обидві операції входять до четвертого критерію: "фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів)". Стаття 20 нового закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20

Якщо ви знімаєте гроші з депозиту, то джерелом походження коштів є, власне, цей банківський депозит.
Як можна ОТРИМАТИ кошти з невідомого джерела у банку, мені не дуже зрозуміло.
Хіба що вам хтось надішле їх на рахунок, але тоді мають перевіряти транзакцію з надходження цих коштів, а не отримання вами готівки, коли кошти вже зараховано на ваш рахунок.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 15:27

Предсказавший кризис 2008 года финансист назвал биткоин и Tesla пузырем
Инвестор Майкл Бьюрри заявил, что держатели криптовалюты и акций слишком уверены, что успеют продать активы до обрушения рынка. Но затем он удалил сообщения


https://www.rbc.ru/crypto/news/5fc4ba8b ... ?from=main
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